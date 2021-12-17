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    Разгром от «Баварии», выигрыш «Лацио» и трудный выезд «Эспаньола»

    Экспресс дня 17 декабря. Прогнозы и ставки на футбол

    Экспресс
    Прогноз и ставки на Экспресс дня 17 декабря
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    «Бавария»
    В данном экспрессе от LiveSport.ru будут матчи Бундеслиги, Примеры и Серии А. На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

    «Бавария» — «Вольфсбург»

    Футбол. Чемпионат Германии

    «Бавария» мчится к очередному чемпионскому титулу. На данный момент она возглавляет турнирную таблицу, оторвавшись от ближайшего преследователя на шесть баллов.

    Мюнхенцы вышли победителями из своих последних шести игр с учетом всех турниров. В своей последней встрече чемпионата страны они на выезде разгромили «Штутгарт», отправив в ворота «автозаводцев» пять безответных мячей.

    «Вольфсбург» же подходит к данному поединку с серией из шести поражений подряд, где непосредственно в чемпионате страны провел в этот период четыре встречи. Накануне было домашнее фиаско от «Кельна» — 2:3.

    В турнирной таблице Бундеслиги «волки» скатились на 11 строку, опережая всего лишь на три пункта опасную зону.

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    • Скорее всего, мюнхенцы накидают кризисным «волкам» полную кошелку. В общем, ставим на хозяев с форой -2.

    Ставка: победа «Баварии» с форой (-2) за 1.73.

    «Лацио» — «Дженоа»

    Футбол. Чемпионат Италии

    «Лацио» на данный момент в турнирной таблице итальянской Серии А занимает лишь девятую позицию, набрав только 25 очков. От четвертого места он уже отстает на 11 баллов.

    Римляне в чемпионате в семи встречах побеждали, шесть раз проигрывали и в четырех случаях расходились миром. В прошлом же туре они на выезде потерпели поражение от «Сассуоло» 1:2.

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    «Дженоа» же находится на 18-й позиции в турнирной таблице, являясь одним из претендентов на вылет. От безопасной строки коллектив отстает на два балла.

    «Грифоны» в данном первенстве побеждали только раз, семь матчей закончили ничьей и в девяти терпели поражения. В минувшем туре они в дерби уступили «Сампдории» 1:3, а накануне в рамках Кубка Италии переиграли дома «Салернитану» 1:0.

    «Лацио» в родных стенах выступает сильно, и не должен иметь проблем с претендентом на вылет.

    Ставка: победа «Лацио» с форой (-1) за 1.70.

    «Сельта» — «Эспаньол»

    Футбол. Чемпионат Испании

    «Сельта» на текущий момент расположилась только на 14-й строчке в турнирной таблице испанской Примеры, опережая зону вылета всего на четыре очка.

    «Кельты» смогли добиться всего четырех побед, пять раз играли вничью и в восьми матчах уступали. Стоит отметить, что в шести предыдущих турах они проиграли только дома «Валенсии» 1:2. В последнем же своем поединке «Сельта» на выезде разошлась миром с «Мальоркой» 0:0.

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    «Эспаньол» на текущий момент в турнирной таблице испанской Примеры занимает высокое для себя девятое место, уступая только четыре очка зоне еврокубков.

    «Попугаи» потерпели шесть поражений, пять из которых были выездными. Также на счету каталонцев шесть побед и пять мирных. В предыдущем туре они в родных стенах одолели «Леванте» 4:3, тем самым выиграв третий домашний матч подряд.

    Так как «Эспаньол» в гостях играет тяжело, и до сих пор в Примере никого не обыгрывала, то в этом поединке ставим с Х на «Сельту».

    Ставка: 1Х за 1.33.

    Общий коэффициент — 3.91.

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    Экспресс дня 17 декабря: прогноз, ставка (3.91), статистика, коэффициенты матча 17.12.2021. Экспресс. Разгром от «Баварии», выигрыш «Лацио» и трудный выезд «Эспаньола»
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