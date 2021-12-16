В новом экспрессе от LiveSport.ru рассмотрим два поединка чемпионата Англии, а также одну игру бельгийского первентсва. На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

«Челси» — «Эвертон»

Футбол. Чемпионат Англии

«Челси» с 36 набранными очками на текущий момент расположился на третьей строке в турнирной таблице АПЛ, значительно оторвавшись от преследователей, а первому «Ман Сити» проигрывает пять баллов при игре в запасе.

«Синие» в данном первенстве потерпели только два фиаско. Одно из них было в позапрошлом туре от «Вест Хэма» 2:3 на выезде, которым они прервали 12-матчевую беспроигрышную серию. В минувшем же туре лондонцы дома обыграли «Лидс» — 3:2.

«Эвертон», который в начале сезона ставил перед собой задачу побороться за топ-4, на текущий момент плетется во второй половине турнирки, имея на своем счету 18 баллов после 16 игр.

У «ирисок» за последние десять встреч первенства только одна виктория. Еще в этот период они два раза сыграли вничью и потерпели семь неудач. Одна из них была накануне на выезде от «Кристал Пэлас» — 1:3.

«Эвертон» сейчас в том состоянии, что не сможет доставить проблем одному из претендентов на золото. В общем, ставим на хозяев с форой -1,5.

Ставка: победа «Челси» с форой (-1,5) за 1.77.

«Ливерпуль» — «Ньюкасл»

Футбол. Чемпионат Англии

В турнирной таблице АПЛ «Ливерпуль» с 37 набранными баллами идет на второй строке, уступая четыре пункта лидирующему «Ман Сити», но имеет одну игру в запасе.

К данной игре «красные» подходят с 7-матчевой победной серией с учетом всех турниров. Непосредственно в чемпионате страны за этот период они провели пять встреч. В минувшем туре мерсисайдцы дома справились с «Астон Виллой», выиграв 1:0.

«Ньюкасл» же плетется в самом конце турнирной таблицы чемпионата Англии, имея на своем счету десять баллов и отстает от безопасной позиции на три пункта.

Только в позапрошлом туре «сороки» смогли одержать свою первую викторию в первенстве, обыграв дома 1:0 «Бернли». После этого они были разгромлены в гостях «Лестером» со счетом 0:4.

«Красные» на своей арене должны уверенно разобраться с аутсайдером первенства, выиграв с разницей в несколько мячей.

Ставка: победа «Ливерпуля» с форой (-2) за 1.60.

«Генк» — «Шарлеруа»

Футбол. Чемпионат Бельгии

«Генк» на текущий момент в турнирной таблице чемпионата Бельгии занимает только 11 место, но от зоны плей-офф отстает всего лишь на три очка.

Коллектив в последних девяти поединках первенства сумел добыть только одну викторию, справившись на выезде с аутсайдером «Зюлте-Варегемом», а также шесть раз уступал и дважды расходился миром. В прошлом туре «Генк» в гостях проиграл «Генту» со счетом 0:1.

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«Шарлеруа» же ведет борьбу за медали. На текущий момент он идет в турнирной таблице четвертым, однако от третьей строчки отстает всего на одно очко.

В восьми предыдущих турах первенства коллектив шесть раз одерживал виктории, и дважды терпел поражения. В двух минувших игровых днях был разгромлен «Стандард» 3:0 на выезде, а также дома был обыгран «Остенде» 1:0.

Учитывая нынешнее состояние команд, в предстоящем матче отдаем предпочтение «Шарлеруа», на который ставим с форой +1.

Ставка: победа «Шарлеруа» с форой (+1) за 1.50.

Общий коэффициент — 4.24.