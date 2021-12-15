В очередном экспрессе рассмотрим ближайшие матчи в чемпионатах Германии, Бельгии и Греции. На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

«Боруссия» М — «Айнтрахт»

Футбол. Чемпионат Германии

«Боруссия» слабо выступает в этом розыгрыше Бундеслиги, и на данный момент в турнирной таблице расположилась только на 13 позиции, набрав 18 очков в 15 поединках.

«Жеребята» добыли только пять викторий, а еще они трижды играли вничью и в семи случаях проигрывали. К данной игре они подходят после трех крупных фиско. Так в прошлом туре гладбахцы в гостях были разгромлен «Лейпцигом» со счетом 1:4.

«Айнтрахт» в турнирной таблице идет девятым, опережая «Боруссию» на три очка. В данном первенстве «орлы» потерпели четыре неудачи, шесть матчей завершили миром и в пяти одерживали виктории.

Стоит отметить, что в пяти предыдущих турах франкфуртцы выигрывали четырежды. Так пару дней назад они на своем поле добились волевой победы над «Байером» 5:2, проигрывая по ходу матча 0:2.

Как правило, матчи с участием этих команд выходят довольно-таки результативными. Наверняка и эта игре не станет исключением.

Ставка: ТБ 2,5 за 1.68.

«Стандард» — «Беерсхот»

Футбол. Чемпионат Бельгии

После 18 сыгранных матчей «Стандард» находится всего лишь на десятой позиции в турнирной таблице бельгийского чемпионата, имея на своем счету 23 очка, но от зоны плей-офф отстает всего на два балла.

У льежцев в отрезке последних восьми встреч первенства только одно поражение. Правда, в этот период они смогли выиграть только дважды. Одна из викторий былав прошлом туре на выезде над «Антверпеном» — 3:2.

«Беерсхот» же замыкает турнирную таблицу чемпионата Бельгии, набрав в 18 проведенных поединках всего девять очков. От вышестоящей команды он отстает на восемь пунктов.

Аутсайдер крайне неудачно провел свои три последние встречи, проиграв их все с «сухим» счетом. Так в прошлом туре он потерпел выездное фиаско от середняка «Эйпена» — 0:1.

Ведущий борьбу за попадание в еврокубки «Стандард» на своем поле обязан брать три очка в игре с главным аутсайдером сезона.

Ставка: победа «Стандарда» за 1.75.

«Атромитос» — «Олимпиакос»

Футбол. Чемпионат Греции

«Атромитосу» в этом сезоне уготована борьба за выживание. После 13 туров он идет предпоследним, заработав всего лишь девять баллов в 13 поединках.

В отрезке последних пяти встреч коллектив неизменно чередует домашние выигрыши с тремя выездными фиаско. Так в прошлом туре он на выезде был бит «Панатинаикосом» со счетом 0:2.

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«Олимпиакос» не знает себе равных на внутренней арене уже много лет. Вот и в текущем первенстве он уверенно лидирует, выиграв 11 игр из 13 при двух мировых исходах.

В рамках чемпионата Греции «легенды» выиграли свои восемь последних поединков. Правда, большинство из них с минимальной разницей. Накануне они дома справились с «Арисом» — 1:0.

Вряд ли «Оли» будет иметь проблемы с завоеванием очередных трех очков в игре с аутсайдером, даже на его поле.

Ставка: победа «Олимпиакоса» за 1.45.

Общий коэффициент — 4.26.