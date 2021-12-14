В данном экспрессе будут рассмотрены поединки АПЛ, Бундеслиги и бельгийского первенства. На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

«Манчестер Сити» — «Лидс»

Футбол. Чемпионат Англии

После 16 туров английской Премьер-лиги «Ман Сити» возглавляет турнирную таблицу, имея в своем активе 38 очков. Однако конкуренты в лице «Ливерпуля» и «Челси» отстают на балл и два соответственно.

В рамках первенства страны «горожане» вышли победителями из шести последних встреч, но в половине случаев виктории были минимальные. Так в прошлом туре они на своем поле одолели 1:0 «Вулверхэмптон».

«Лидс» находится во второй части турнирной таблицы АПЛ. На текущий момент он с 16 очками идет на 15 строке, опережая зону вылета на шесть баллов.

«Павлины» же за последние шесть игр чемпионата страны смогли добыть всего лишь одну викторию, три раза сыграли вничью и дважды уступили. Одно из фиаско было в прошлом туре в Лондоне от «Челси» со счетом 2:3.

«Горожане» в последнем отрезке редко когда уходят с поля без пропущенного мяча, а «павлины» же отметились хотя голом в пяти из шести минувших встреч. В общем, здесь напрашивается ставка на обмен голами.

Ставка: обе забьют — да за 2.10.

«Штутгарт» — «Бавария»

Футбол. Чемпионат Германии

По всей видимости, «Штутгарту» предстоит вести борьбу за выживание. После 15 туров коллектив находится на 15 месте, опережая зону переходных матчей всего лишь на балл.

К данной игре «автозаводцы» подходят с 3-матчевой беспроигрышной серией, где дважды победили и раз сыграли вничью. В минувшем туре они на выезде справились с кризисным «Вольфсбургом», выиграв 2:0.

«Бавария» же мчится к очередному чемпионскому титулу. На данный момент она возглавляет турнирную таблицу, оторвавшись от ближайшего преследователя на шесть баллов.

Мюнхенцы вышли победителями из своих последних пяти игр с учетом всех турниров. В своей последней встрече чемпионата страны они дома скромно обыграли 2:1 «Майнц», а немного ранее разгромили 3:0 «Барселону» в ЛЧ.

И хотя «автозаводцы» в последнее время наладили свою игру, но против гранда у них шансов немного.

Ставка: победа «Баварии» с форой (-1,5) за 1.70.

«Андерлехт» — «Сент-Трюйден»

Футбол. Чемпионат Бельгии

«Андерлехт» на данный момент в турнирной таблице чемпионата Бельгии идет на шестой позиции, проигрывая девять очков лидеру, а третьей строке уступает только два балла.

Брюссельский коллектив в последнее время набрал неплохой ход, выиграв последние три свои игры. Так в своем последнем проведенном матче он на выезде разгромил «Серен» 5:0, находящийся вблизи зоны вылета.

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«Сент-Трюйден» на текущий момент занимает 12 место в турнирной таблице бельгийского чемпионата. Правда, от зоны плей-офф команда отстает всего на четыре очка.

Коллектив к данной игре подходит с серией из трех поражений подряд, все которые были от команд из низов. В минувшем туре состоялось домашнее фиаско от «Серкль Брюгге» со счетом 1:2.

«Андерлехта» набрал неплохой ход, в то время как «Сент-Трюйден» наоборот на последнем отрезке чемпионата играет неудачно. В общем, здесь ставим на хозяев с форой -1,5.

Ставка: победа «Андерлехта» с форой (-1,5) за 1.97.

Общий коэффициент — 7.03.