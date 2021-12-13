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    Выигрыш «Ромы» и результативная игра в Примере

    Экспресс дня 13 декабря. Прогнозы и ставки на футбол

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    Прогноз и ставки на Экспресс дня 13 декабря
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    «Рома»
    В новом экспрессе рассмотрим предстоящий матч итальянской Серии А, а также поединки в испанской Примере и Сегунде. На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

    «Рома» — «Специя»

    Футбол. Чемпионат Италии

    «Рома» в турнирной таблице итальянской Серии А на данный момент занимает только восьмое место, уже существенно отставая от топ-4, но еврозоне уступает только три очка при игре в запасе.

    Накануне римляне в рамках Лиги конференций на выезде одолели софийский ЦСКА 3:2, и прошли в следующую стадию. А вот две последние игры в чемпионате они провели неудачно, проиграв 0:1 в гостях «Болонье» и дома 0:3 «Интеру».

    «Специя» в турнирной таблице чемпионата Италии находится только на 17-й позиции, имея при этом запас перед зоной вылета всего в два балла.

    «Орлята» в текущем первенстве по три раза побеждали и играли вничью, а также в десяти встречах проигрывали. В своем последнем поединке Серии А они расписали домашнюю мировую с «Сассуоло» 2:2, тем самым прервав свою серию из трех поражений.

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  • 10/12/2021

    • После двух проигрышей подряд римляне не могут больше себе позволить потерять очки. Ставим здесь на викторию хозяев с форой -1.

    Ставка: победа «Ромы» с форой (-1) за 1.63.

    «Кадис» — «Гранада»

    Футбол. Чемпионат Испании

    «Кадис» на текущий момент в турнирной таблице Примеры находится только на 19-м месте, имея в своем активе всего лишь 12 очков и от безопасной строки отстает на три пункта.

    У команды в этом чемпионате пока всего две виктории, шесть встреч она завершила миром и в восьми терпела поражения. К этому поединку коллектив подходит с серией из трех проигрышей подряд. В прошлом туре он потерпел фиаско на выезде от «Эльче» 1:3.

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    «Гранада» же располагается на 15-й позиции в турнирной таблице испанского первенства, опережая предстоящего соперника всего лишь на три балла.

    В прошлом туре коллектив на домашнем поле одержал викторию над «Алавесом» 2:1, которая стала для него в чемпионате только третьей. Отметим, что в отрезке последних восьми игр первенства «насриды» проиграли только дважды, да и то одно фиаско было от «Реала».

    Оба коллектива находятся в нижней части турнирной таблицы и в очном сражении будут стараться победить, уделяя больше внимание атаки. Так что в этой игре ожидаем хотя бы пару забитых мячей.

    Ставка: ТБ 2,0 за 1.70.

    «Мирандес» — «Реал Сосьедад (Б)»

    Футбол. Чемпионат Испании

    «Мирандес» находится вблизи зоны вылета. У команды после 19 туров на счету 20 баллов и отрыв от опасной строки составляет всего балл, но есть матч в запасе.

    К данной встрече «кабаны» подходят с 5-матчевой безвыигрышной серией, где трижды проиграли. Одно из фиаско было в прошлом туре в гостях от «Понфераддины» 1:2, идущей сейчас второй.

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    Вторая команда «Сосьедада» разместилась в зоне вылета, имея в своей копилке на три очка меньше, чем у предстоящего противника.

    У сан-себастьянцев за последние семь встреч чемпионата аж шесть поражений при одном выигрыше. В минувшем туре они дома были повержены «Бургасом» со счетом 0:1.

    Обе команды находятся не в лучших кондициях, но свое поле должно «кабанам» помочь как минимум не проиграть.

    Ставка: 1Х за 1.47.

    Общий коэффициент — 4.12.

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    Экспресс дня 13 декабря: прогноз, ставка (4.12), статистика, коэффициенты матча 13.12.2021. Экспресс. Выигрыш «Ромы» и результативная игра в Примере
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