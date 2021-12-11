ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Экспресс
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Локомотив» — «Марсель»Ноль ударов в створ. «Локо» четвертый год подряд финишировал последним Александр СелиховВсе или ничего. Селихов втащил «Спартак» в 1/8 финала Лиги Европы Кирилл Капризов занимает пятое место в списке бомбардиров НХЛНХЛ. «Миннесота» обыграла «Сан-Хосе», Капризов набрал два очка, «Тампа» победила «Торонто»
  • 00:54
    • «Локомотив» проиграл «Марселю» и вылетел из еврокубков
  • 10:07
    • «Юта» разгромила «Филадельфию», «Лейкерс» проиграли «Мемфису» , Леброн оформил 100-й трипл-дабл в карьере
  • 09:12
    • Гол Оздоева претендует на звание лучшего в 6-м туре Лиги чемпионов
  • 08:50
    • Россия благодаря победе «Спартака» поднялась на 9-е место в таблице коэффициентов УЕФА
  • 08:19
    • Уткин призвал игроков «Спартака» просить оставить Руя Виторию в команде
  • 08:09
    • Селихов — один из претендентов на звание игрока недели в Лиге Европы
    Все новости спорта

    «Ювентус» снова выиграет, а «Бавария» забьет больше двух мячей

    Экспресс дня 11 декабря. Прогнозы и ставки на футбол

    Экспресс
    Прогноз и ставки на Экспресс дня 11 декабря
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Ювентус» ни разу не пропустил в трех предыдущих матчах
    В субботнем экспрессе рассмотрим предстоящие матчи в Серии А и Бундеслиге. На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

    «Венеция» — «Ювентус»

    Футбол. Чемпионат Италии

    Очередной спад «Ювентуса», похоже, позади. По крайней мере, в недавних матчах «Старая синьора» выглядела заметно лучше.

    Ранее на этой неделе «Юве» выиграл у «Мальме» в Лиге чемпионов, а перед этим были победы над «Салернитой» и «Дженоа». И в этих играх команда Массимилиано Аллегри не пропустила ни одного мяча.

    При этом главной проблемой «Ювентуса» по-прежнему остается плохая игра в атаке. Во время матча с «Мальме» эмоций не сдерживал даже Аллегри, который вышел из себя после того, как Альваро Мората не реализовал очередной момент.

    Все прогнозы на Серию А

    «Венеция» не такая безнадежная, как «Дженоа» и «Салернитана», но «Ювентус», скорее всего, заберет три очка. Но при этом не стоит ждать от туринской команды победы с крупным счетом.

    Ставка: победа «Ювентуса» за 1.41.

    «Лейпциг» — «Боруссия» Менхенгладбах

    Футбол. Чемпионат Германии

    «Лейпциг» и «Гладбах» можно смело назвать главными неудачниками недавних туров Бундеслиги.

    «Лейпциг» проиграл три предыдущих матча в чемпионате, и это стало поводом для смены главного тренера. После отставки Джесси Марша команду возглавил Доменико Тедеско, который в конце прошлого сезона сбежал из «Спартака».

    Интересно, что в начале недели «Лейпциг» под руководством временного тренера выиграл на своем поле у «Манчестер Сити», благодаря чему занял третье место в группе Лиги чемпионов и получил путевку в Лигу Европы.

    122ИгратьУдвоение вашего депозита22bet 100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle

    «Боруссия» в прошлом туре потерпела сокрушительное поражение от «Фрайбурга» (0:6). Что это было, никто так и не понял. Все шесть мячей соперник забил в первом тайме.

    В общем, это идеальный матч для ставки на голы. В плане исхода игра максимально непредсказуемая.

    Ставка: тотал больше 2,5 заа 1.51.

    «Бавария» — «Майнц»

    Футбол. Чемпионат Германии

    «Бавария» просто пугающе хороша. Несколько дней назад Рекордмайстер в очередной раз поиздевался над «Барселоной». Каталонцы проиграли в Мюнхене со счетом 0:3, но после матча искренне радовались, что пропустили лишь три мяча. «Бавария» могла забить намного больше.

    В десяти домашних матчах команда Юлиана Нагельсманна наколотила уже 36 мячей. И самое удивительное, что до сих пор лучше всех на поле действующего чемпиона сыграли «Айнтрахт» и «Арминия». Первый сенсационно обыграл «Баварию» со счетом 2:1, а вторая уступила, но пропустила лишь один мяч.

    Все прогнозы на Бундеслигу

    Но в предстоящем матче «Бавария» вряд ли станет скромничать. «Майнц», на самом деле, здорово проводит первую половину сезона, но для хозяев это станет лишь дополнительным поводом отнестись к матчу со всей серьезностью.

    Ставка: тотал «Баварии» больше 2,5 за 1.69.

    Общий коэффициент — 3.59.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.04
  • Прогноз на матч Металлург Мг — СКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Мариуполь — Днепр-1
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.26
  • Прогноз на матч Северсталь — Авангард
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Локомотив — Автомобилист
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  2.31
  • Прогноз на матч Кёльн — Аугсбург
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  1.79
  • Прогноз на матч Дженоа — Сампдория
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.00
  • Прогноз на матч Нант — Ланс
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.39
  • Прогноз на матч Мальорка — Сельта
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.30
  • Прогноз на матч Брентфорд — Уотфорд
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  8.23
  • Экспресс дня 10 декабря
  • Сегодня в 23:00
    •  2.06
  • Прогноз на матч Спортинг Хихон — Уэска
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.98
  • Прогноз на матч Вашингтон — Питтсбург
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •  2.12
  • Прогноз на матч Баффало — Рейнджерс
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Атланта — Бруклин
  • Баскетбол
  • Завтра в 03:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Экспресс дня 11 декабря: прогноз, ставка (3.59), статистика, коэффициенты матча 11.12.2021. Экспресс. «Ювентус» снова выиграет, а «Бавария» забьет больше двух мячей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры