В субботнем экспрессе рассмотрим предстоящие матчи в Серии А и Бундеслиге. На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

«Венеция» — «Ювентус»

Футбол. Чемпионат Италии

Очередной спад «Ювентуса», похоже, позади. По крайней мере, в недавних матчах «Старая синьора» выглядела заметно лучше.

Ранее на этой неделе «Юве» выиграл у «Мальме» в Лиге чемпионов, а перед этим были победы над «Салернитой» и «Дженоа». И в этих играх команда Массимилиано Аллегри не пропустила ни одного мяча.

При этом главной проблемой «Ювентуса» по-прежнему остается плохая игра в атаке. Во время матча с «Мальме» эмоций не сдерживал даже Аллегри, который вышел из себя после того, как Альваро Мората не реализовал очередной момент.

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«Венеция» не такая безнадежная, как «Дженоа» и «Салернитана», но «Ювентус», скорее всего, заберет три очка. Но при этом не стоит ждать от туринской команды победы с крупным счетом.

Ставка: победа «Ювентуса» за 1.41.

«Лейпциг» — «Боруссия» Менхенгладбах

Футбол. Чемпионат Германии

«Лейпциг» и «Гладбах» можно смело назвать главными неудачниками недавних туров Бундеслиги.

«Лейпциг» проиграл три предыдущих матча в чемпионате, и это стало поводом для смены главного тренера. После отставки Джесси Марша команду возглавил Доменико Тедеско, который в конце прошлого сезона сбежал из «Спартака».

Интересно, что в начале недели «Лейпциг» под руководством временного тренера выиграл на своем поле у «Манчестер Сити», благодаря чему занял третье место в группе Лиги чемпионов и получил путевку в Лигу Европы.

«Боруссия» в прошлом туре потерпела сокрушительное поражение от «Фрайбурга» (0:6). Что это было, никто так и не понял. Все шесть мячей соперник забил в первом тайме.

В общем, это идеальный матч для ставки на голы. В плане исхода игра максимально непредсказуемая.

Ставка: тотал больше 2,5 заа 1.51.

«Бавария» — «Майнц»

Футбол. Чемпионат Германии

«Бавария» просто пугающе хороша. Несколько дней назад Рекордмайстер в очередной раз поиздевался над «Барселоной». Каталонцы проиграли в Мюнхене со счетом 0:3, но после матча искренне радовались, что пропустили лишь три мяча. «Бавария» могла забить намного больше.

В десяти домашних матчах команда Юлиана Нагельсманна наколотила уже 36 мячей. И самое удивительное, что до сих пор лучше всех на поле действующего чемпиона сыграли «Айнтрахт» и «Арминия». Первый сенсационно обыграл «Баварию» со счетом 2:1, а вторая уступила, но пропустила лишь один мяч.

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Но в предстоящем матче «Бавария» вряд ли станет скромничать. «Майнц», на самом деле, здорово проводит первую половину сезона, но для хозяев это станет лишь дополнительным поводом отнестись к матчу со всей серьезностью.

Ставка: тотал «Баварии» больше 2,5 за 1.69.

Общий коэффициент — 3.59.