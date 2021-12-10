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    Очередной провал Шевченко, победа «Кельна» и голы в Испании

    Экспресс дня 10 декабря. Прогнозы и ставки на футбол

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    Прогноз и ставки на Экспресс дня 10 декабря
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    Андрей Шевченко
    В очередном экспрессе рассмотрим ближайшие матчи в итальянской Серии А, испанской Ла Лиге и Бундеслиге. На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

    «Дженоа» — «Сампдория»

    Футбол. Чемпионат Италии

    Андрею Шевченко сейчас не позавидуешь. В первых четырех матчах под руководством украинца «Дженоа» набрала только одно очко и потерпела три поражения.

    У «Дженоа», правда, и календарь был непростой — сначала матч с «Ромой», а потом встречи с «Удинезе», «Миланом» и «Ювентусом». Против «Удинезе» (0:0) генуэзский клуб кое-как выстоял, тогда как в остальных матчах команда выглядела чересчур слабо.

    Шевченко наверняка шокирован и тем, что «Дженоа» при нем до сих пор не забила ни одного мяча. Игру в атаке можно описать одним словом — кошмар.

    Впрочем, эти результаты не удивили, учитывая то, что у «Дженоа» сейчас переполнен лазарет. Травмированы почти все лидеры команды. И самое неприятное, что матч против «Сампдории» многие из них, скорее всего, тоже пропустят.

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    В общем, у «Сампдории» есть шикарный шанс набрать три очка. А Шевченко и «Дженоа» остается только ждать открытия трансферного окна.

    Ставка: победа «Сампдории» за 2.49.

    «Кельн» — «Аугсбург»

    Футбол. Чемпионат Германии

    В Бундеслиге очередной тур начнется матчем между «Кельном» и «Аугсбургом». И как ни странно, в этой паре есть фаворит. Это «Кельн», который на удивление очень собранно проводит сезон.

    В десяти предыдущих турах хозяева потерпели лишь два поражение. И для «Кельна» это действительно серьезное достижение. Беспроигрышная серия «козлов» на данный момент составляет четыре матча (три ничьи и победа).

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    «Аугсбург» не так успешен в этом чемпионат, о чем можно судить хотя бы по турнирной таблице, в которой гости находятся только на 16-м месте. «Аугсбург» еще ни разу не выигрывал в гостях и при этом забил лишь три мяча, хотя дома умудрился одержать победу даже над «Баварией».

    Победа «Кельна» в предстоящем матче не станет сюрпризом. Соперник пока что совсем не впечатляет в гостевых матчах.

    Ставка: победа «Кельна» за 1.67.

    «Мальорка» — «Сельта»

    Футбол. Чемпионат Испании

    «Мальорка» в прошлом туре сенсационно выиграла у мадридского «Атлетико». До 80-й минуты счет был в пользу соперника, а потом клуб с Балеарских островов забил два мяча. Автором победного гола стал Такефуса Кубо.

    Перед этим «Мальорка» не могла выиграть в семи матчах кряду. При этом в пяти случаях была зафиксирована ничья.

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    Интересно, что в восьми матчах на своем поле «Мальорка» потерпела только одно поражение, не сумев набрать очки в игре с «Осасуной».

    У «Сельты» при этом только одно поражение и три победы в пяти предыдущих матчах на выезде.

    В общем, будет, как обычно, жарко. Шансы 50 на 50, а в такой ситуации есть только один оптимальный вариант — ставка на голы.

    Ставка: обе команды забьют за 1.98.

    Общий коэффициент — 8.23.

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    Экспресс дня 10 декабря: прогноз, ставка (8.23), статистика, коэффициенты матча 10.12.2021. Экспресс. Очередной провал Шевченко, победа «Кельна» и голы в Испании
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