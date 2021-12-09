В новом экспрессе на этот раз рассмотрим предстоящие матчи в Лиге Европы и Лиге конференций. На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

«Марсель» — «Локомотив»

Футбол. Лига Европы. Групповой этап

Пожалуй, это один из тех немногих случаев, где несложно догадаться, в чью пользу завершится игра.

Единственное, чего сейчас хотят игроки «Локомотива», — это отпуск. Кризис затянулся. «Железнодорожники» провалили ряд недавних матчей, в том числе в чемпионате России. Дошло до того, что в прошлом туре команда Маркуса Гисдоля потерпела домашнее поражение от «Урала».

«Локомотив» проиграл четыре предыдущих матча, пропустив при этом девять мячей, а забив лишь два.

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Но проблема не только в результатах, но и в игре. После увольнения Марко Николича «железнодорожники» стали играть заметно хуже. Будет странно, если «Марсель» не обыграет такой «Локомотив».

Ставка: победа «Локомотива» за 1.45.

«Наполи» — «Лестер»

Футбол. Лига Европы. Групповой этап

Так сложилось, что победа в этой игре нужна и «Наполи», и «Лестеру». При этом английскому клубу для выхода в плей-офф Лиги Европы может хватить и ничьей, тогда как хозяев устроит только победа.

И в такой ситуации, когда как минимум одной команде придется рисковать, футбол, скорее всего, будет результативным. «Наполи» будет контролировать мяч, а «Лестер» отвечать контратаками — команде Брендана Роджерса максимально подходит такой сценарий.

Первая встреча «Лестера» и «Наполи» завершилась вничью 2:2. В предстоящем матче соперники, скорее всего, снова порадуют забитыми мячами.

К слову, не исключено, что «Лестер» воспользуется проблемами итальянцев. За «Наполи» из-за травмы не сможет сыграть основной защитник Калиду Кулибали, отсутствие которого может стать ключевым для команды Лучано Спаллетти.

Ставка: обе команды забьют за 1.63.

«Заря» — «Буде-Глимт»

Футбол. Лига конференций. Групповой этап

В группе, где выступают «Заря» и «Буде-Глимт», уже все решено. Украинский клуб потерял шансы на выход в плей-офф после поражения от «Ромы», а норвежцы в случае победы в ближайшей игре займут первое место и выйдут сразу в 1/8 финала.

«Буде-Глимт» можно смело назвать главной сенсацией первого розыгрыша Лиги конференций. В Европе ранее уже слышали об этой команде, но вряд ли кто-то мог предположить, что ей по силам оставить позади «Рому».

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Чемпион Норвегии, как известно, ни разу не проиграл итальянцам. Более того, на своем поле «Буде-Глимт» уничтожил «Рому» со счетом 6:1. «Заря», к слову, тоже проиграла в Буде, пропустив три мяча.

Для «Буде-Глимт» дело принципа выиграть у «Зари» и завершить групповой этап на первом месте, оставив позади себя итальянцев. С учетом того, что у «Зари» в обороне настоящий проходной двор, у гостей вряд ли возникнут проблемы.

Ставка: тотал «Буде-Глимт» больше 1,5 за 1.87.

Общий коэффициент — 4.41.