«Вест Хэм» — «Брайтон»
Футбол. Чемпионат Англии
«Вест Хэм» не очень удачно провел два предыдущих матча в АПЛ, но, несмотря на это, все равно находится в топ-4.
Впрочем, спадом это никак нельзя назвать. Сначала команда Дэвида Мойеса уступила на выезде крепкому «Вулверхэмптону», а потом проиграла в гостях «Манчестер Сити». Два очень напряженных матча, в которых «Вест Хэм» все равно выглядел очень достойно.
«Молотобойцы» позволяли «Ман Сити» гораздо меньше, чем за несколько дней до этого звездный «Пари Сен-Жермен».
А теперь к «Вест Хэму» приехал «Брайтон», главная сенсация первых туров. Команда Грэма Поттера лихо стартовала, но прямо сейчас у нее серия из восьми матчей без побед. В гостях «Брайтон» не выигрывал с 11 сентября.
Соперник непростой, упертый, но «Вест Хэм», скорее всего, наберет три очка. Правда, тут важно отметить, что пять предыдущих матчей между этими командами завершились вничью. Поэтому ставим на хозяев с форой.
Ставка: победа «Вест Хэма» с форой (0) за 1.49.
«Интер» — «Специя»
Футбол. Чемпионат Италии
Для «Интера» матч против «Специи» шанс как минимум остаться на третьем месте и не отпустить в отрыв главных конкурентов.
У «Специи» в десяти предыдущих матчах Серии А семь поражений. Судя по всему, в этом сезоне гостям будет непросто сохранить место в элитном дивизионе.
Интересно, что в семи гостевых матчах «Специя» пропустила 23 мяча. То есть в среднем за игру на выезде она получает в свои ворота по три гола. Многовато.
В общем, будет странно, если «Интер» в предстоящей игре не наберет три очка. Скорее всего, команда Симоне Индзаги выиграет с крупным счетом.
Ставка: тотал «Интера» больше 2,5 за 1.76.
«Дженоа» — «Милан»
Футбол. Чемпионат Италии
А вот «Милан» слегка забуксовал, чем сразу же воспользовался «Наполи», теперь единолично возглавляющий турнирную таблицу.
«Россонери» проиграли два предыдущих матча в чемпионате. Сначала команда Стефано Пиоли уступила «Фиорентине», а потом потерпела домашнее поражение от «Сассуоло».
И что самое неприятное, помимо потери очков, — «Милан» в общей сложности пропустил семь мяче. Очень много для претендента на Скудетта.
Впереди игра с «Дженоа», которая уже успела провести два матча под руководством Андрея Шевченко. И пока что генуэзская команда совсем не впечатляет. После поражения от «Ромы» «Дженоа» кое-как сыграла вничью с «Удинезе». Но проблема точно не в Шевченко. Команде очень не хватает классных игроков.
В общем, фаворит очевиден, но мы все-таки поставим на голы. Будет символично, если первый мяч под руководством Шевченко «Дженоа» забьет в ворота «Милана». Для Шевы это будет очень знаковый момент.
Ставка: обе команды забьют за 1.78.
Общий коэффициент — 4.66.