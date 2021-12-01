В новом экспрессе рассмотрим ближайшие матчи с участием «Интера», «Милана» и «Вест Хэма». На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

«Вест Хэм» — «Брайтон»

Футбол. Чемпионат Англии

«Вест Хэм» не очень удачно провел два предыдущих матча в АПЛ, но, несмотря на это, все равно находится в топ-4.

Впрочем, спадом это никак нельзя назвать. Сначала команда Дэвида Мойеса уступила на выезде крепкому «Вулверхэмптону», а потом проиграла в гостях «Манчестер Сити». Два очень напряженных матча, в которых «Вест Хэм» все равно выглядел очень достойно.

«Молотобойцы» позволяли «Ман Сити» гораздо меньше, чем за несколько дней до этого звездный «Пари Сен-Жермен».

А теперь к «Вест Хэму» приехал «Брайтон», главная сенсация первых туров. Команда Грэма Поттера лихо стартовала, но прямо сейчас у нее серия из восьми матчей без побед. В гостях «Брайтон» не выигрывал с 11 сентября.

Все прогнозы на АПЛ

Соперник непростой, упертый, но «Вест Хэм», скорее всего, наберет три очка. Правда, тут важно отметить, что пять предыдущих матчей между этими командами завершились вничью. Поэтому ставим на хозяев с форой.

Ставка: победа «Вест Хэма» с форой (0) за 1.49.

«Интер» — «Специя»

Футбол. Чемпионат Италии

Для «Интера» матч против «Специи» шанс как минимум остаться на третьем месте и не отпустить в отрыв главных конкурентов.

У «Специи» в десяти предыдущих матчах Серии А семь поражений. Судя по всему, в этом сезоне гостям будет непросто сохранить место в элитном дивизионе.

Интересно, что в семи гостевых матчах «Специя» пропустила 23 мяча. То есть в среднем за игру на выезде она получает в свои ворота по три гола. Многовато.

В общем, будет странно, если «Интер» в предстоящей игре не наберет три очка. Скорее всего, команда Симоне Индзаги выиграет с крупным счетом.

Ставка: тотал «Интера» больше 2,5 за 1.76.

«Дженоа» — «Милан»

Футбол. Чемпионат Италии

А вот «Милан» слегка забуксовал, чем сразу же воспользовался «Наполи», теперь единолично возглавляющий турнирную таблицу.

«Россонери» проиграли два предыдущих матча в чемпионате. Сначала команда Стефано Пиоли уступила «Фиорентине», а потом потерпела домашнее поражение от «Сассуоло».

И что самое неприятное, помимо потери очков, — «Милан» в общей сложности пропустил семь мяче. Очень много для претендента на Скудетта.

Все прогнозы на Серию А

Впереди игра с «Дженоа», которая уже успела провести два матча под руководством Андрея Шевченко. И пока что генуэзская команда совсем не впечатляет. После поражения от «Ромы» «Дженоа» кое-как сыграла вничью с «Удинезе». Но проблема точно не в Шевченко. Команде очень не хватает классных игроков.

В общем, фаворит очевиден, но мы все-таки поставим на голы. Будет символично, если первый мяч под руководством Шевченко «Дженоа» забьет в ворота «Милана». Для Шевы это будет очень знаковый момент.

Ставка: обе команды забьют за 1.78.

Общий коэффициент — 4.66.