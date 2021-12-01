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    «Интер» выиграет, а у «Милана» будут проблемы в матче с командой Шевченко

    Экспресс дня 1 декабря. Прогнозы и ставки на футбол

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    Прогноз и ставки на Экспресс дня 1 декабря
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    Андрей Шевченко
    В новом экспрессе рассмотрим ближайшие матчи с участием «Интера», «Милана» и «Вест Хэма». На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

    «Вест Хэм» — «Брайтон»

    Футбол. Чемпионат Англии

    «Вест Хэм» не очень удачно провел два предыдущих матча в АПЛ, но, несмотря на это, все равно находится в топ-4.

    Впрочем, спадом это никак нельзя назвать. Сначала команда Дэвида Мойеса уступила на выезде крепкому «Вулверхэмптону», а потом проиграла в гостях «Манчестер Сити». Два очень напряженных матча, в которых «Вест Хэм» все равно выглядел очень достойно.

    «Молотобойцы» позволяли «Ман Сити» гораздо меньше, чем за несколько дней до этого звездный «Пари Сен-Жермен».

    А теперь к «Вест Хэму» приехал «Брайтон», главная сенсация первых туров. Команда Грэма Поттера лихо стартовала, но прямо сейчас у нее серия из восьми матчей без побед. В гостях «Брайтон» не выигрывал с 11 сентября.

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    Соперник непростой, упертый, но «Вест Хэм», скорее всего, наберет три очка. Правда, тут важно отметить, что пять предыдущих матчей между этими командами завершились вничью. Поэтому ставим на хозяев с форой.

    Ставка: победа «Вест Хэма» с форой (0) за 1.49.

    «Интер» — «Специя»

    Футбол. Чемпионат Италии

    Для «Интера» матч против «Специи» шанс как минимум остаться на третьем месте и не отпустить в отрыв главных конкурентов.

    У «Специи» в десяти предыдущих матчах Серии А семь поражений. Судя по всему, в этом сезоне гостям будет непросто сохранить место в элитном дивизионе.

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    Интересно, что в семи гостевых матчах «Специя» пропустила 23 мяча. То есть в среднем за игру на выезде она получает в свои ворота по три гола. Многовато.

    В общем, будет странно, если «Интер» в предстоящей игре не наберет три очка. Скорее всего, команда Симоне Индзаги выиграет с крупным счетом.

    Ставка: тотал «Интера» больше 2,5 за 1.76.

    «Дженоа» — «Милан»

    Футбол. Чемпионат Италии

    А вот «Милан» слегка забуксовал, чем сразу же воспользовался «Наполи», теперь единолично возглавляющий турнирную таблицу.

    «Россонери» проиграли два предыдущих матча в чемпионате. Сначала команда Стефано Пиоли уступила «Фиорентине», а потом потерпела домашнее поражение от «Сассуоло».

    И что самое неприятное, помимо потери очков, — «Милан» в общей сложности пропустил семь мяче. Очень много для претендента на Скудетта.

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    Впереди игра с «Дженоа», которая уже успела провести два матча под руководством Андрея Шевченко. И пока что генуэзская команда совсем не впечатляет. После поражения от «Ромы» «Дженоа» кое-как сыграла вничью с «Удинезе». Но проблема точно не в Шевченко. Команде очень не хватает классных игроков.

    В общем, фаворит очевиден, но мы все-таки поставим на голы. Будет символично, если первый мяч под руководством Шевченко «Дженоа» забьет в ворота «Милана». Для Шевы это будет очень знаковый момент.

    Ставка: обе команды забьют за 1.78.

    Общий коэффициент — 4.66.

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    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Экспресс дня 1 декабря: прогноз, ставка (4.66), статистика, коэффициенты матча 01.12.2021. Экспресс. «Интер» выиграет, а у «Милана» будут проблемы в матче с командой Шевченко
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