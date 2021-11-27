В экспрессе на субботу рассмотрим матчи первой Бундеслиги, АПЛ и УПЛ. На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

«Ливерпуль» — «Саутгемптон»

Футбол. Чемпионат Англии

К данному поединку «Ливерпуль» подходит после двух домашних сухих выигрышей. В чемпионате страны он в этот период одолел 4:0 «Арсенал», а накануне в ЛЧ переиграл «Порту» — 2:0.

После 12 туров АПЛ мерсисайдцы с 25 очками идут на третьей позиции, отставая от лидера на четыре очка. В текущем первенстве они уступили только раз при семи викториях и четырех ничьих.

У «Саутгемптона» на счету находится 14 баллов, с которыми он разместился на 13 позиции в турнирной таблице АПЛ, опережая на пять очков зону вылета.

«Святые» победили в этом чемпионате три раза, пять встреч свели вничью и четыре раза проиграли. В минувшем туре первенства они в гостях уступили аутсайдеру «Норвичу» 1:2, а перед этим выиграли две игры.

Мерсисайдцы на своем поле не должны испытать трудностей с середняком лиги. Ставим в этой игре на хозяев с форой -1.

Ставка: победа «Ливерпуля» с форой (-1) за 1.47.

«Бавария» — «Арминия»

Футбол. Чемпионат Германии

Несколько дней тому назад «Бавария» выиграла пятый матч на групповом этапе ЛЧ, обыграв в Киеве «Динамо» со счетом 2:1. В данном турнире немцы уже давно обеспечили себе выход в плей-офф.

А вот последний матч чемпионата страны мюнхенцы провели неудачно, проиграв на выезде «Аугсбургу» со счетом 1:2. Правда, это фиаско не лишило мюнхенцев лидерства, но конкуренты приблизились вплотную.

«Арминие» же уготована борьба за сохранение прописки в элите. Сейчас она с девятью очками идет в зоне вылета, находясь на расстоянии одной победы от безопасной строки.

Билефельдцы в текущем первенстве выиграли только раз, пару туров тому назад одолев в гостях 1:0 «Штутгарт». В минувшем же игровом дне они расписали домашнюю мировую с «Вольфсбургом» — 2:2.

Мюнхенцы будут очень решительно настроены исправиться за фиаско в прошлом туре. Ожидаем, что виктория хозяев будет крупной.

Ставка: победа «Баварии» с форой (-2,5) за 1.70.

«Минай» — «Динамо» Киев

Футбол. Чемпионат Украины

В середине недели киевляне проиграли дома «Баварии» 1:2 в ЛЧ и лишились шансов на евровесну. А в чемпионате страны они лидируют после первого круга, но от «Шахтера» оторвались только по разнице мячей.

В своей последней игре в рамках УПЛ «Динамо» разгромило «Черноморец» со счетом 6:1, а туром ранее коллектив Луческу потерпел первое фиаско во внутреннем первенстве, уступив дома 1:2 «Ворскле».

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«Минай» же предстоит вести борьбу за сохранение прописки в элите. Сейчас он с десятью очкам идет в зоне стыков, но прямой вылет опережает только по дополнительным показателям.

У команды всего лишь одна виктория, которая была еще в первом туре. После этого она семь раз уступила и семь встреч свела вничью. В минувшем туре «Минай» расписал домашнюю мировую с «Колосом» — 1:1.

Киевлянам для удержания первой строки нужно набивать разницу мячей. В общем, ожидаем от данной игры викторию «Динамо» с разницей в несколько мячей.

Ставка: победа «Динамо» с форой (-2) за 1.71.

Общий коэффициент — 4.27.