В данном экспрессе от LiveSport.ru будут поединки пятого тура группового этапа Лиги чемпионов. На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

«Шериф» — «Реал»

Футбол. Лига чемпионов

«Шериф» — главное открытие этой Лиги чемпионов. За два тура до финиша тираспольцы идут третьими всего на одно очко отстают от идущего вторым «Интера» и на пять пунктов опережают четвертый «Шахтер».

Чемпион Молдавии в данном турнире стартовал с двух побед, одолев дома «горняков» 2:0 и в Мадриде своего предстоящего противника — 2:1. После чего «Шериф» потерпел два поражение от миланцев, дважды уступив по 1:3.

«Реал» одержал победы в трех из четырех матчей в группе D, закономерно занимая первую строчку и опережая на два очка ближайшего преследователя. Выигрыш в Тирасполе обеспечит «сливочным» путевку в плей-офф.

Мадридцы проиграли только «Шерифу», а «Интер» и «Шахтер» обыграли, причем украинцев два раза. К данному поединку команда Карло Анчелотти подходит с 7-матчевой беспроигрышной серией, которая насчитывает шесть побед и ничью.

Ординар на этот поединок

«Реал» приедет в Тирасполь за реваншем, и ожидаем, что «сливочные» его добьются.

Ставка: победа «Реала» с форой (-1) за 1.43.

«Спортинг» — «Боруссия» Д

Футбол. Лига чемпионов

«Спортинг» с шестью баллами в группе Лиги чемпионов идет третьим, но второй строке уступает только по дополнительным показателям, так что вполне еще может выйти в 1/8 финала турнира.

Лиссабонская команда стартовала в этом соревновании с поражений дома от «Аякса» 1:5 и на выезде от своего предстоящего противника 0:1, после чего дважды крупно одолела «Бешикташ» 4:1 и 4:0. К данной игре «львы» подходят с 9-матчевой победной серией.

«Боруссия» с теме же шестью очками занимает второе место в данном квартете, но имеет лучшие дополнительные показатели. Лидера она уже не догонит, и задачей дортмундцев является сохранение текущей позиции.

«Шмели» стартовали с выигрышей над «Бешикташем» в гостях 2:1 и в родных стенах над «Спортингом» 1:0, а затем дважды проиграли «Аяксу» 0:4 и 1:3. В немецкой Бундеслиге же команда после 12 туров идет второй, отставая от первого места на один балл.

Ординар на этот поединок

Команды ведут очную борьбу за вторую строчку в группе, так что ожидаем от них осторожной игры, и ставим на количество голов меньше трех.

Ставка: ТМ 3,0 за 1.67.

«Брюгге» — «РБ Лейпциг»

Футбол. Лига чемпионов

«Брюгге» после четырех туров в занимает третье место в своем квартете, выше которого уже наверняка не поднимется. Бельгийская команда стартовала с домашней ничьей с ПСЖ 1:1, после чего на выезде одолела «Лейпциг» 2:1.

В последующих двух матчах «черно-синие» потерпели два крупных поражения от «Манчестер Сити» 1:5 и 1:4. Накануне они в гостях уступили «Мехелену» 1:2 в рамках чемпионата Бельгии, где идут на третьей строке.

Ординар на этот поединок

«РБ Лейпциг» с одним набранным пунктом замыкает свой квартет, проигрывая три очка как раз предстоящему сопернику, сохраняя шансы только на Лигу Европы.

«Быки» сыграли вничью дома с ПСЖ 2:2, а в остальных трех поединках только проигрывали. Накануне они в гостях потерпели фиаско от «Хоффенхайма» 0:2 в Бундеслиге, и опустилась в турнирной таблице уже на седьмое место.

Немцев в предстоящем матче устраивает исключительно виктория, да и бельгийский клуб также наверняка будет играть на победу. В общем, ожидаем атакующего футбола с большим количеством забитых мячей.

Ставка: ТБ 2,5 за 1.66.

Итоговый коэффициент — 3.96.