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    Экспресс дня 24 ноября. Прогнозы и ставки на футбол

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    «Реал»
    В данном экспрессе от LiveSport.ru будут поединки пятого тура группового этапа Лиги чемпионов. На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

    «Шериф» — «Реал»

    Футбол. Лига чемпионов

    «Шериф» — главное открытие этой Лиги чемпионов. За два тура до финиша тираспольцы идут третьими всего на одно очко отстают от идущего вторым «Интера» и на пять пунктов опережают четвертый «Шахтер».

    Чемпион Молдавии в данном турнире стартовал с двух побед, одолев дома «горняков» 2:0 и в Мадриде своего предстоящего противника — 2:1. После чего «Шериф» потерпел два поражение от миланцев, дважды уступив по 1:3.

    «Реал» одержал победы в трех из четырех матчей в группе D, закономерно занимая первую строчку и опережая на два очка ближайшего преследователя. Выигрыш в Тирасполе обеспечит «сливочным» путевку в плей-офф.

    Мадридцы проиграли только «Шерифу», а «Интер» и «Шахтер» обыграли, причем украинцев два раза. К данному поединку команда Карло Анчелотти подходит с 7-матчевой беспроигрышной серией, которая насчитывает шесть побед и ничью.

    Ординар на этот поединок

    «Реал» приедет в Тирасполь за реваншем, и ожидаем, что «сливочные» его добьются.

    Ставка: победа «Реала» с форой (-1) за 1.43.

    «Спортинг» — «Боруссия» Д

    Футбол. Лига чемпионов

    «Спортинг» с шестью баллами в группе Лиги чемпионов идет третьим, но второй строке уступает только по дополнительным показателям, так что вполне еще может выйти в 1/8 финала турнира.

    Лиссабонская команда стартовала в этом соревновании с поражений дома от «Аякса» 1:5 и на выезде от своего предстоящего противника 0:1, после чего дважды крупно одолела «Бешикташ» 4:1 и 4:0. К данной игре «львы» подходят с 9-матчевой победной серией.

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    «Боруссия» с теме же шестью очками занимает второе место в данном квартете, но имеет лучшие дополнительные показатели. Лидера она уже не догонит, и задачей дортмундцев является сохранение текущей позиции.

    «Шмели» стартовали с выигрышей над «Бешикташем» в гостях 2:1 и в родных стенах над «Спортингом» 1:0, а затем дважды проиграли «Аяксу» 0:4 и 1:3. В немецкой Бундеслиге же команда после 12 туров идет второй, отставая от первого места на один балл.

    Ординар на этот поединок

    Команды ведут очную борьбу за вторую строчку в группе, так что ожидаем от них осторожной игры, и ставим на количество голов меньше трех.

    Ставка: ТМ 3,0 за 1.67.

    «Брюгге» — «РБ Лейпциг»

    Футбол. Лига чемпионов

    «Брюгге» после четырех туров в занимает третье место в своем квартете, выше которого уже наверняка не поднимется. Бельгийская команда стартовала с домашней ничьей с ПСЖ 1:1, после чего на выезде одолела «Лейпциг» 2:1.

    В последующих двух матчах «черно-синие» потерпели два крупных поражения от «Манчестер Сити» 1:5 и 1:4. Накануне они в гостях уступили «Мехелену» 1:2 в рамках чемпионата Бельгии, где идут на третьей строке.

    Ординар на этот поединок

    «РБ Лейпциг» с одним набранным пунктом замыкает свой квартет, проигрывая три очка как раз предстоящему сопернику, сохраняя шансы только на Лигу Европы.

    «Быки» сыграли вничью дома с ПСЖ 2:2, а в остальных трех поединках только проигрывали. Накануне они в гостях потерпели фиаско от «Хоффенхайма» 0:2 в Бундеслиге, и опустилась в турнирной таблице уже на седьмое место.

    Немцев в предстоящем матче устраивает исключительно виктория, да и бельгийский клуб также наверняка будет играть на победу. В общем, ожидаем атакующего футбола с большим количеством забитых мячей.

    Ставка: ТБ 2,5 за 1.66.

    Итоговый коэффициент — 3.96.

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    Экспресс дня 24 ноября: прогноз, ставка (3.96), статистика, коэффициенты матча 24.11.2021. Экспресс. Месть «Реала», заруба в Лиссабоне и последний шанс для «Лейпцига»
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