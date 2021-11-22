«Верона» — «Эмполи»
Футбол. Чемпионат Италия
«Верона» с 16 набранными очками расположилась на десятой строчке в турнирной таблице чемпионата Италии. Стартовал коллектив с трех поражений подряд, после чего в последующих девяти турах проиграл только на выезде «Милану» 2:3.
После фиаско от «россонери» «мастифы» добыли домашние виктории над «Лацио» 4:1 и «Ювентусом» 2:1, а также расписали две выездные мировые. Одна из них в прошлом туре с «Наполи» 1:1.
«Эмполи» имеет в копилке такое же количество баллов, и занимает в турнирной таблице чемпионата 11 позицию, так как имеет немного худшие показатели.
На счету команды в Серии А пять побед, одна ничья и шесть поражений, четыре из которых были от серьезных соперников. В прошлом игровом дне «Эмполи» дома поделил очки с «Дженоа», сыграв со счетом 2:2.
Оба коллектива в данном первенстве много пропускают, но при этом в атаке весьма хороши. Поэтому ставим в этом матче на верховой исход.
Ставка: ТБ 2,5 за 1.60.
«Торино» — «Удинезе»
Футбол. Чемпионат Италия
«Торино» на текущий момент в турнирной таблице занимает только 13-е место, имея в копилке 14 очков. От опасной зоны туринский клуб оторвался на пять баллов.
«Быки» в четырех поединках чемпионата побеждали, дважды играли вничью и шесть раз уступали. При этом все фиаско были с разницей в один мяч. В своей последней проведенной встрече первенства «Торино» в гостях проиграл «Специи» 0:1.
«Удинезе» на данный момент располагается на 12-й позиции в турнирной таблице Серии А, имея одинаковое количество баллов с предстоящим противником.
Фриульцы в этом первенстве трижды побеждали, четыре раза уступили и в пяти случаях играли вничью. В предыдущих шести турах они проиграли только на выезде «Интеру» 0:2. В прошлом же игровом дне коллектив дома одолел «Сассуоло» 3:2.
«Торино» неплохо выступает в родных стенах, проигрывая там только лидерам первенства. Так что в этой игре ставим на викторию хозяев с нулевой форой.
Ставка: победа «Торино» с форой 0 за 1.50.
«Райо Вальекано» — «Мальорка»
Футбол. Чемпионат Испании
«Райо Вальекано» с 20 набранными баллами на текущий момент разместился на шестой строчке в турнирной таблице испанского чемпионата.
«Пчелы» добыли шесть викторий, в пяти матчах проигрывали и дважды расходились миром. Причем только одно фиаско было с разницей больше одного мяча. В своем последнем проведенном поединке они в гостях уступили мадридскому «Реалу» со счетом 1:2.
«Мальорка» отстает от предстоящего соперника на пять очков, но идет в турнирной таблице только на 13-й позиции. Причем от опасной зоны она оторвалась на четыре пункта.
Островитяне потерпели четыре поражения, три из которых были выездными, шесть встреч закончили мировыми исходами и в трижды победили. В предыдущем туре они на своем поле поделили очки с «Эльче» 2:2, что стало для них в первенстве четвертой ничьей подряд.
Как правило, между собой эти клубы играют крайне нерезультативно. Ожидаем, что и сейчас много забито не будет.
Ставка: ТМ 2,5 за 1.68.
Итоговый коэффициент — 4.03.