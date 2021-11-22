В экспрессе от LiveSport.ru на 22 ноября будут поединки итальянской Серии А и испанской Примеры. На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

«Верона» — «Эмполи»

Футбол. Чемпионат Италия

«Верона» с 16 набранными очками расположилась на десятой строчке в турнирной таблице чемпионата Италии. Стартовал коллектив с трех поражений подряд, после чего в последующих девяти турах проиграл только на выезде «Милану» 2:3.

После фиаско от «россонери» «мастифы» добыли домашние виктории над «Лацио» 4:1 и «Ювентусом» 2:1, а также расписали две выездные мировые. Одна из них в прошлом туре с «Наполи» 1:1.

«Эмполи» имеет в копилке такое же количество баллов, и занимает в турнирной таблице чемпионата 11 позицию, так как имеет немного худшие показатели.

На счету команды в Серии А пять побед, одна ничья и шесть поражений, четыре из которых были от серьезных соперников. В прошлом игровом дне «Эмполи» дома поделил очки с «Дженоа», сыграв со счетом 2:2.

Оба коллектива в данном первенстве много пропускают, но при этом в атаке весьма хороши. Поэтому ставим в этом матче на верховой исход.

Ставка: ТБ 2,5 за 1.60.

«Торино» — «Удинезе»

Футбол. Чемпионат Италия

«Торино» на текущий момент в турнирной таблице занимает только 13-е место, имея в копилке 14 очков. От опасной зоны туринский клуб оторвался на пять баллов.

«Быки» в четырех поединках чемпионата побеждали, дважды играли вничью и шесть раз уступали. При этом все фиаско были с разницей в один мяч. В своей последней проведенной встрече первенства «Торино» в гостях проиграл «Специи» 0:1.

«Удинезе» на данный момент располагается на 12-й позиции в турнирной таблице Серии А, имея одинаковое количество баллов с предстоящим противником.

Фриульцы в этом первенстве трижды побеждали, четыре раза уступили и в пяти случаях играли вничью. В предыдущих шести турах они проиграли только на выезде «Интеру» 0:2. В прошлом же игровом дне коллектив дома одолел «Сассуоло» 3:2.

«Торино» неплохо выступает в родных стенах, проигрывая там только лидерам первенства. Так что в этой игре ставим на викторию хозяев с нулевой форой.

Ставка: победа «Торино» с форой 0 за 1.50.

«Райо Вальекано» — «Мальорка»

Футбол. Чемпионат Испании

«Райо Вальекано» с 20 набранными баллами на текущий момент разместился на шестой строчке в турнирной таблице испанского чемпионата.

«Пчелы» добыли шесть викторий, в пяти матчах проигрывали и дважды расходились миром. Причем только одно фиаско было с разницей больше одного мяча. В своем последнем проведенном поединке они в гостях уступили мадридскому «Реалу» со счетом 1:2.

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«Мальорка» отстает от предстоящего соперника на пять очков, но идет в турнирной таблице только на 13-й позиции. Причем от опасной зоны она оторвалась на четыре пункта.

Островитяне потерпели четыре поражения, три из которых были выездными, шесть встреч закончили мировыми исходами и в трижды победили. В предыдущем туре они на своем поле поделили очки с «Эльче» 2:2, что стало для них в первенстве четвертой ничьей подряд.

Как правило, между собой эти клубы играют крайне нерезультативно. Ожидаем, что и сейчас много забито не будет.

Ставка: ТМ 2,5 за 1.68.

Итоговый коэффициент — 4.03.