В экспрессе на субботу рассмотрим матчи французской Лиги 1, УПЛ и второго шведского дивизиона. На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

ПСЖ — «Нант»

Футбол. Чемпионат Франции

Парижане уверенно лидируют в чемпионате Франции. За 13 туров они набрали 34 очка и оторвались от ближайшего преследователя уже на десять баллов.

В данном первенстве ПСЖ терял очки только в двух случаях из 12, раз проиграв при одной ничьей. В своей последней игре Лиги 1 столичный клуб смог переиграть на выезде «Бордо» со счетом 3:2.

«Нант», который только через стыки отстоял свое место в элите, в текущем розыгрыше Лиги 1 пока идет в середине турнирной таблицы, но от опасной зоны оторвался только на шесть пунктов.

В отрезке последних пяти матчей чемпионата «канарейки» потерпели всего одну неудачу, два раза они победили и дважды сыграли вничью. Одна из мировых была в минувшем туре дома со «Страсбуром» — 2:2.

В родных стенах парижане не должны оступиться с одним из середняков лиги. Ставим в этой игре с форой -1 на хозяев.

Ставка: победа ПСЖ с форой (-1) за 1.51.

«Шахтер» Донецк — «Рух» Львов

Футбол. Чемпионат Украины

«Шахтер» находится на первой позиции в турнирной таблице УПЛ, но второе «Динамо» уступает «горнякам» только по дополнительным показателям. Остальные же команды отстают существенно.

Донетчане вышли победителями из своих последних четырех встреч внутреннего первенства, выиграв за это время дважды крупно. В минувшем туре чемпионата Украины они переиграли в гостях «Колос» — 3:1.

«Рух» разместился на десятой строке в турнирной таблице УПЛ. У коллектива на счету 13 очков и отрыв от зоны стыков составляет всего три пункта.

Львовяне к данной встрече подходят с 3-матчевой безвыигрышной серией. Сперва в этом отрезке они расписали две ничьи, а в минувшем игровом дне проиграли в гостях «Черноморцу» — 3:4.

После этой игры «Шахтеру» предстоит провести поединок в Лиге чемпионов против «Интера», и это может оказаться на составе «горняков». Однако даже ближайшим резервом донетчане должны уверенно обыгрывать «Рух».

Ставка: победа «Шахтера» с форой (-1,5) за 1.47.

«Сундсвалль» — «Эстер»

Футбол. Чемпионат Швеции

«Сундсваллю» осталось сделать последний шаг для возвращение в элиту шведского футбола. В оставшихся двух поединках коллективу будет достаточно набрать всего балл.

К данной встрече команда подходит с 10-матчевой беспроигрышной серией, в которой было три мировые и семь выигрышей. Один из них состоялся в прошлом туре в гостях над «Норрби» — 4:1.

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«Эстер» имеет еще теоретические шансы зацепиться за третью строку в турнирке, дающей право сыграть в стыках. Однако от нее коллектив отстает на четыре пункта.

У клуба из Векше также 10-матчевая беспроигрышная серия, но в этот период он четыре раза сыграл вничью при шести викториях. В минувшем туре команда обыграла дома 1:0 ГАИС.

«Сундсвалль» приложит максимум усилий для завоевания путевки в элиту уже в этой игре, не проиграв как минимум.

Ставка: 1Х за 1.45.

Общий коэффициент — 3.21.