В новом экспрессе от LiveSport.ru рассмотрим матчи чемпионатов Испании, Бельгии и Германии. На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

«Аугсбург» — «Бавария»

Футбол. Чемпионат Германии

С девятью набранными баллами «Аугсбург» на текущий момент находится в зоне переходных матчей, на 16 позиции. От безопасной 15 строки коллектив отстает всего на пункт.

«Фуггеры» в семи последних турах одержали только одну победу, обыграв в конце октября на своем поле «Штутгарт» (4:1). Перед уходом на перерыв они в матче 11-го тура Бундеслиги уступили на выезде «Вольфсбургу» (0:1).

«Бавария» возглавляет турнирную таблицу Бундеслиги. У команды на счету 28 баллов и отрыв от ближайшего преследователя составляет четыре пункта.

Победная серия мюнхенцев в чемпионате Германии составляет четыре матча. В своей последней проведенной игре они в родных стенах выиграли у «Фрайбурга» в рамках внутреннего первенства (2:1), а до этого «красные» дома разгромили «Бенфику» (5:2) в Лиге чемпионов.

Большинство последних матчей «Баварии» были верховыми. Действующий чемпион Германии много забивает, но и соперникам дает шансы. Поэтому в этой игре ставим на тотал больше 3,5 мяча.

Ставка: ТБ 3,5 за 1.68.

«Леванте» — «Атлетик»

Футбол. Чемпионат Испании

«Леванте» крайне слабо проводит текущий чемпионат Испании. На данный момент команда из Валенсии набрала всего шесть очков, и занимает в турнирной таблице предпоследнее место, отставая от безопасной 17-й строчки уже на пять баллов.

В этом первенстве «лягушки» еще не побеждали, шесть игр закончив вничью и семь раз проиграв. В своей последней проведенной игре Примеры «Леванте» в гостях потерпел фиаско от «Алавеса» (1:2).

«Атлетик» перед стартом данного тура находится на восьмой позиции в турнирной таблице Примеры, отставая от пятого места только на три очка, и имея при этом матч в запасе.

Баски в текущем чемпионате потерпели два поражения, оба раза дома, шесть игр они свели вничью и смогли одержать четыре виктории. Перед паузой на поединки сборных они дома потерпели фиаско от «Кадиса» (0:1), тем самым прервав свою 5-матчевую беспроигрышную серию.

Обе команды в среднем забивают не более одного мяча за встречу, поэтому в их очном противостоянии наверняка стоит ожидать низового исхода.

Ставка: ТМ 2,5 за 1.69.

«Мехелен» — «Брюгге»

Футбол. Чемпионат Бельгии

«Мехелен» после 14 туров бельгийского первенства занимая в турнирной таблице четвертое место, уступая третьей позиции четыре балла.

Коллектив в пяти поединках побеждал, два завершил ничьей и пять раз терпел поражения. Одно из фиаско было в прошлом туре дома от «Сент-Трюйдена» со счетом 0:1, которым он прервал свою 6-матчевую беспроигрышную серию.

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«Брюгге» на данный момент располагается на третьей позиции в турнирной таблице чемпионата Бельгии, проигрывая лидеру четыре очка.

«Черно-синие» в рамках первенства семь раз побеждали, шесть раз расходились миром и потерпели одно поражение. Перед перерывом на матчи сборных «Брюгге» в родных стенах сыграл вничью с «Стандардом» со счетом 2:2.

В четырех последних очных встречах эти команды играли результативно, да и в этом чемпионате часто играют по верхам. В общем, здесь ставим на тотал больше 2,5.

Ставка: ТБ 2,5 за 1.70.

Общий коэффициент — 4.82.