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    Крупные кубковые виктории «Спортинга» и «Црвены Звезды»

    Экспресс дня 18 ноября. Прогнозы и ставки на футбол

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    Прогноз и ставки на Экспресс дня 18 ноября
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    Педру Гонсалвеш
    В новом экспрессе рассмотрим матчи Кубка Португалии и Сербии, а также одну встречу третьего французского дивизиона. На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

    «Спортинг» — «Варзим»

    Футбол. Кубок Португалии

    «Спортинг» в Кубке Португалии стартует только в этом раунде. В чемпионате же страны лиссабонский клуб на пару с «Порту» турнирную таблицу возглавляет.

    За 11 туров первенства «львы» еще пока никому не проигрывали, дважды разойдясь миром и одержав девять викторий. В последнем проведенном поединке чемпионата коллектив на выезде одолел «Пасош Феррейру» 2:0.

    «Варзим» в текущем Кубке Португалии преодолел уже два раунда. Сначала он прошел «Олейрос» 2:0, после чего по пенальти смог одолеть высшелиговый «Маритиму».

    В чемпионате страны коллектив выступает только во Второй лиге, где на текущий момент располагаясь в турнирной таблице на предпоследнем месте. В своем последнем проведенном поединке «Варзим» расписал мировую с «Порту-2» 2:2, прервав тем самым серию в чемпионате из четырех поражений.

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    • Превосходящий в классе «Спортинг» должен легко и крупно одолеть дома одного из аутсайдеров второй лиги.

    Ставка: победа «Спортинга» с форой (-2,5) за 2.04.

    «Инджия» — «Црвена Звезда»

    Футбол. Кубок Сербии

    «Инджия» в кубковом соревновании, как правило, более двух раундов не проходит. В этом же турнире она берет старт только с этого раунда, хоть представляет первый дивизион Сербии.

    В текущем же чемпионате страны коллектив лидирует в первой лиге, оторвавшись аж на шесть очков от ближайшего преследователя. Однако в минувшем туре первенства он был разгромлен в гостях «Радом» 0:4.

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    «Црвена Звезда» является действующим обладателям Кубка и также берет старт только с этого раунда. В прошлом сезоне она по пенальти в финале одолела «Партизан».

    В высшем дивизионе страны «звездаши» разместились на второй строке, значительно оторвавшись от преследователей, но первой строке проигрывают шесть пунктов. В своей последней проведенной игре они одолели в гостях 2:1 «Войводину».

    Один из грандов сербского футбола на выезде не должен иметь проблем с представителем первой лиги, даже несмотря на его лидерство там.

    Ставка: победа «Црвены Звезды» с форой (-1,5) за 1.54.

    «Бур-ан-Бресс» — «Шамбли»

    Футбол. Чемпионат Франции

    «Бур-ан-Бресс» — текущий лидер третьего французского дивизиона Коллектив в 13 матчах набрал 28 баллов, однако преследователи находятся совсем рядом.

    У команды в текущем первенстве числится только одно фиаско, которое было пару туров тому назад дома от одного из преследователей. После этого она обыграла в гостях 2:1 «Булонь», находящуюся в зоне вылета.

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    «Шамбли» прошлый сезон провел в Лиге 2, но занял там последнее место и понизился в классе. В текущем розыгрыше третьей лиги он идет вблизи зоны вылета, опережая ее на один балл.

    Коллектив в отрезке последних четырех встреч чемпионата проиграл в трех из них при одном выигрыше.

    Ожидаем, что лидер первенства на своем поле сможет одолеть команду из второй части турнирки.

    Ставка: победа «Бур-ан-Бресс» за 1.64.

    Общий коэффициент — 5.15.

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    Экспресс дня 18 ноября: прогноз, ставка (5.15), статистика, коэффициенты матча 18.11.2021. Экспресс. Крупные кубковые виктории «Спортинга» и «Црвены Звезды»
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