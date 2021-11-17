В очередном экспрессе от LiveSport.ru будет один матч первой российской лиги, а также две игры отбора к ЧМ-2022. На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

«Оренбург» — «Томь»

Футбол. Чемпионат России. ФНЛ

«Оренбург» в данный момент турнирную таблицу ФНЛ возглавляет, но от третьей строки коллектив оторвался всего лишь на два пункта. В семи последних матчах первенства «газовики» выступают не лучшим образом.

За этот период они сумели добиться только трех побед, столько же раз уступили и раз сыграли вничью. В прошлом туре они на выезде проиграли «Факелу» 0:1, который разместился в турнирке на строку ниже.

«Томь», которая в прошлом сезоне только благодаря счастливой случайности не понизилась в классе, в текущем сезоне находится в середине турнирки, на десятом месте.

Отметим, что «сибиряки» достаточно успешно играют на своем поле, а вот в гостях выступают не особо хорошо. В последнем своем выездном поединке они были разгромлены «Балтикой» 0:4, после чего в родных стенах расписали мировую с «Факелом» 2:2 и одолели «Велес» 1:0.

Так как «Томь» в гостях играет не особо успешно, а «Оренбург» после проигрыша в прошлом туре будет очень мотивирован, то в данном поединке напрашивается ставка на уверенную викторию хозяев.

Ставка: победа «Оренбурга» с форой (-1) за 1.68.

Колумбия — Парагвай

Футбол. ЧМ-2022. Отборочный турнир

Сборная Колумбии за пять туров до финиша квалификации в турнирной таблице занимает пятую строчку. Однако четвертому месту команда проигрывает только по разнице мячей.

Колумбийцы в этом отборе по три раза одерживали победы и уступали, а также семь встреч завершили ничьей. В предыдущем туре они в гостях проиграли сборной Бразилии 0:1, тем самым прервав свою 8-матчевую беспроигрышную серию.

С 12 набранными очками сборная Парагвая находится на восьмой позиции, отставая от пятой строки на четыре пункта. У команды только две виктории в этом отборе, обе которые были добыты над аутсайдером сборной Венесуэлы.

Также еще парагвайцы шесть матчей завершили миром и в пяти случаях терпели фиаско. Накануне они в родных стенах уступили сборной Чили 0:1, что стало для них третьим «сухим» фиаско подряд.

Колумбийцы в этом отборе выглядит посильнее, чем парагвайцы, да и к тому же будут играть дома. В общем, здесь ставим на викторию хозяев.

Ставка: победа Колумбии за 1.61.

Канада — Мексика

Футбол. ЧМ-2022. Отборочный турнир

Сборная Канады первый круг финальной квалификации завершила на третьем месте, отставая от дуэта лидеров на один балл, а ближайшего преследователя обходят на два пункта.

Канадцы на этом этапе еще не проигрывали, четыре встречи закончив ничьей и три поединка выиграв. Причем все виктории они одерживали на домашнем поле. Несколько дней назад «кленовые листья» в родных стенах одолели сборную Коста-Рики 1:0.

Все прогнозы на футбол

После первой части финальной квалификации сборная Мексики идет на второй позиции, уступая сборной США только по разнице мячей, а предстоящего соперника опережает на один балл.

На данном этапе мексиканцы потерпели лишь одно фиаско, проиграв пару дней тому назад на выезде как раз американцам 0:2, еще два поединка они завершили миром и одержали четыре виктории.

Канадцы сильно играют в родных станах, и даже одному из лидеров данного отбора не должны уступить дома.

Ставка: 1Х за 1.77.

Общий коэффициент — 4.78.