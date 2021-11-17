ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Экспресс
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Сауль НьигесТрансферный дайджест. 9-15 ноября Football Manager 2022Полноценный стартовый состав. Вундеркинды в Football Manager 2022, о которых многие могли и не слышать Фрагмент матчаРоссийский автобус погряз в хорватском болоте. Команда Карпина не дотерпела несколько минут
  • 10:34
    • Карпин допустил возращение Дзюбы в сборную России
  • 06:45
    • Рублев победил Циципаса на старте Итогового турнира ATP
  • 00:42
    • Швейцария напрямую вышла на мундиаль, Италия сыграет в стыках
  • 00:51
    • Дания потерпела первое поражение в квалификации на ЧМ-2022
  • 00:39
    • Англия разгромила Сан-Марино, Польша проиграла Венгрии
    Все новости спорта

    «Оренбург» удержит лидерство в ФНЛ, Колумбия выиграет

    Экспресс дня 17 ноября. Прогнозы и ставки на футбол

    Экспресс
    Прогноз и ставки на Экспресс дня 17 ноября
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Оренбург»
    В очередном экспрессе от LiveSport.ru будет один матч первой российской лиги, а также две игры отбора к ЧМ-2022. На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

    «Оренбург» — «Томь»

    Футбол. Чемпионат России. ФНЛ

    «Оренбург» в данный момент турнирную таблицу ФНЛ возглавляет, но от третьей строки коллектив оторвался всего лишь на два пункта. В семи последних матчах первенства «газовики» выступают не лучшим образом.

    За этот период они сумели добиться только трех побед, столько же раз уступили и раз сыграли вничью. В прошлом туре они на выезде проиграли «Факелу» 0:1, который разместился в турнирке на строку ниже.

    «Томь», которая в прошлом сезоне только благодаря счастливой случайности не понизилась в классе, в текущем сезоне находится в середине турнирки, на десятом месте.

    Отметим, что «сибиряки» достаточно успешно играют на своем поле, а вот в гостях выступают не особо хорошо. В последнем своем выездном поединке они были разгромлены «Балтикой» 0:4, после чего в родных стенах расписали мировую с «Факелом» 2:2 и одолели «Велес» 1:0.

  • Трансферный дайджест. 9-15 ноября
  • Слухи, сплетни и большие деньги — в очередном трансферном обзоре от LiveSport.Ru
  • Вчера

    • Так как «Томь» в гостях играет не особо успешно, а «Оренбург» после проигрыша в прошлом туре будет очень мотивирован, то в данном поединке напрашивается ставка на уверенную викторию хозяев.

    Ставка: победа «Оренбурга» с форой (-1) за 1.68.

    Колумбия — Парагвай

    Футбол. ЧМ-2022. Отборочный турнир

    Сборная Колумбии за пять туров до финиша квалификации в турнирной таблице занимает пятую строчку. Однако четвертому месту команда проигрывает только по разнице мячей.

    Колумбийцы в этом отборе по три раза одерживали победы и уступали, а также семь встреч завершили ничьей. В предыдущем туре они в гостях проиграли сборной Бразилии 0:1, тем самым прервав свою 8-матчевую беспроигрышную серию.

    100ИгратьБонус новым игрокамvulkan 122ИгратьУдвоение вашего депозита22bet

    С 12 набранными очками сборная Парагвая находится на восьмой позиции, отставая от пятой строки на четыре пункта. У команды только две виктории в этом отборе, обе которые были добыты над аутсайдером сборной Венесуэлы.

    Также еще парагвайцы шесть матчей завершили миром и в пяти случаях терпели фиаско. Накануне они в родных стенах уступили сборной Чили 0:1, что стало для них третьим «сухим» фиаско подряд.

    Колумбийцы в этом отборе выглядит посильнее, чем парагвайцы, да и к тому же будут играть дома. В общем, здесь ставим на викторию хозяев.

    Ставка: победа Колумбии за 1.61.

    Канада — Мексика

    Футбол. ЧМ-2022. Отборочный турнир

    Сборная Канады первый круг финальной квалификации завершила на третьем месте, отставая от дуэта лидеров на один балл, а ближайшего преследователя обходят на два пункта.

    Канадцы на этом этапе еще не проигрывали, четыре встречи закончив ничьей и три поединка выиграв. Причем все виктории они одерживали на домашнем поле. Несколько дней назад «кленовые листья» в родных стенах одолели сборную Коста-Рики 1:0.

    Все прогнозы на футбол

    После первой части финальной квалификации сборная Мексики идет на второй позиции, уступая сборной США только по разнице мячей, а предстоящего соперника опережает на один балл.

    На данном этапе мексиканцы потерпели лишь одно фиаско, проиграв пару дней тому назад на выезде как раз американцам 0:2, еще два поединка они завершили миром и одержали четыре виктории.

    Канадцы сильно играют в родных станах, и даже одному из лидеров данного отбора не должны уступить дома.

    Ставка: 1Х за 1.77.

    Общий коэффициент — 4.78.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.99
  • Прогноз на матч Фарерские острова U19 — Россия U19
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.45
  • Прогноз на матч Медведев — Зверев
  • Теннис
  • Сегодня в 16:00
    •  1.76
  • Прогноз на матч Греция U21 — Исландия U21
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Лихтенштейн U21 — Белоруссия U21
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.77
  • Прогноз на матч Китай — Австралия
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Ирак — Южная Корея
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  1.81
  • Прогноз на матч Уэльс U21 — Швейцария U21
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  3.10
  • Прогноз на матч Торпедо — Салават Юлаев
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  2.03
  • Прогноз на матч Украина U21 — Сербия U21
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.63
  • Прогноз на матч Азербайджан U21 — Норвегия U21
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.04
  • Прогноз на матч Спартак — Ак Барс
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.89
  • Прогноз на матч Сочи — Барыс
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Литва U21 — Словакия U21
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.50
  • Прогноз на матч Болгария U21 — Молдавия U21
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Экспресс дня 17 ноября: прогноз, ставка (4.78), статистика, коэффициенты матча 17.11.2021. Экспресс. «Оренбург» удержит лидерство в ФНЛ, Колумбия выиграет
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры