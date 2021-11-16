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    Шанс для Финляндии и победа Украины

    Экспресс дня 16 ноября. Прогнозы и ставки на футбол

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    Прогноз и ставки на Экспресс дня 16 ноября
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    В очередном экспрессе рассмотрим несколько матчей отборочного турнира ЧМ-2022. На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

    Босния и Герцеговина — Украина

    Футбол. ЧМ-2022. Квалификация

    Матч между боснийцами и украинцами должен был стать ключевым в борьбе за второе место в группе. Но ситуация внезапно изменилась после неожиданного поражения Боснии в игре с Финляндией (1:3).

    Боснийцы уступили финнам на своем поле со счетом 1:3, несмотря на то, что соперник еще до перерыва остался вдесятером.

    Украине в предстоящем матче нужна только победа. Но даже этого может оказаться недостаточно для попадания в стыки. Судьба команды Александра Петракова также зависит от результата в матче Финляндия — Франция.

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    • Но свой матч Украина, скорее всего, выиграет. Желательно сделать это с разницей хотя бы в два мяча (при равенстве очков учитываться будет, в первую очередь, разница мячей). Украинская сборная, в принципе, способна и на такое, но мы все-таки не будем сильно рисковать.

    Ставка: победа Украины за 1.80.

    Нидерланды — Норвегия

    Футбол. ЧМ-2022. Квалификация

    Сборная Нидерландов могла квалифицироваться на чемпионат мира еще несколько дней назад. Но вместо этого «оранжевые» зачем-то сыграли вничью с Черногорией (2:2), заодно сделав подарок своим конкурентам.

    В игре с черногорцами команда Луи ван Гала вела 2:0, но в последние десять минут пропустила два мяча. По всей видимости, чересчур рано поверили, что победа уже никуда не денется.

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    Норвегия в тот же день могла сравняться с Нидерландами по набранным очкам, но в итоге сыграла вничью с Латвией (0:0). Очень обидный результат, теперь норвежцев устроит только победа, в противном случае на второе место, скорее всего, поднимется Турция, которая завершает отбор матчем против Черногории.

    Но без Эрлинга Холанда, который травмирован, у Норвегии почти нет шансов обыграть Нидерланды, да еще и в гостях. Хозяева, скорее всего, возьмут три очка и выйдут в финальную часть ЧМ.

    Ставка: победа Нидерландов за 1.49.

    Финляндия — Франция

    Футбол. ЧМ-2022. Квалификация

    Финны каждый раз не перестают напоминать, что их недавние успехи, в том числе выход в финальную часть Евро-2020, совсем не случайность.

    В минувшую субботу Финляндия обыграла на выезде Боснию и Герцеговину со счетом 3:1. «Суоми» не помешало даже удаление в конце первого тайма.

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    И теперь все зависит от Финляндии. Команда Маркку Канервы в случае победы над французами займет второе место и попадет в стыки.

    В победу финнов над действующими чемпионами мира, конечно же, сложно поверить, но тут важно учитывать, что сопернику уже ничего не надо, он свою задачу решил. К слову, год назад Финляндия обыграла Францию в товарищеском матче на «Стад де Франс».

    Ставка: гол Финляндии за 1.66.

    Общий коэффициент — 4.47.

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    Экспресс дня 16 ноября: прогноз, ставка (4.47), статистика, коэффициенты матча 16.11.2021. Экспресс. Шанс для Финляндии и победа Украины
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