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    Сборная Италии
    В экспрессе на понедельник рассмотрим три матча отборочного турнира на чемпионат мира в Катаре. На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

    Северная Ирландия — Италия

    Футбол. ЧМ-2022. Квалификация

    За тур до финиша отборочной компании ЧМ-2022 сборная Италии делит первое место с Швейцарией. Для выхода в финальную часть итальянцам нужно будет сыграть лучше, чем их преследователь.

    Несколько дней тому назад «Скуадра Адзурра» сыграла дома вничью как раз со сборной Швейцарии 1:1, тем самым отложив выход на мундиаль до последнего тура. Отметим, что за последние четыре игры квалификации Италия смогла выиграть только у Литвы 5 :0, а три другие встречи завершила вничью.

    Национальная же команда Северной Ирландии в лучшем случае финиширует на третьей строке в этом отборочном турнире. У нее на счету восемь баллов за семь проведенных встреч.

    Ольстерцы потерпели в данной компании три фиаско, дважды сыграли вничью и добились две виктории, обе которые были над Литвой. Одна из них накануне в родных стенах -1:0.

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    • Чемпионы Европы приложат все усилия для того, чтобы получить прямой билет в Катар, а не играть два раунда плей-офф. В общем, в данной игре ставим на викторию гостей.

    Ставка: победа Италии с форой (-1) за 1.45.

    Швейцария — Болгария

    Футбол. ЧМ-2022. Квалификация

    Сборная Швейцарии имеет на своем счету 14 очков, так же как и Италия, но идет на второй строке, так как имеет хуже разницу забитых и пропущенных (13:2 против 11:2).

    Накануне «нати» как раз сыграли вничью на выезде со своим главным конкурентом за первую строку 1:1, а перед этим они выиграли два поединка подряд с общим счетом 6:0.

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    Национальная команда Болгарии уже точно не пробьется в финальную часть чемпионата мира. Сейчас она в группе четвертая и в лучшем случае сможет подняться на одну строку выше.

    Болгары за всю турнирную дистанцию трижды проиграли, два раза сыграли вничью и дважды победили. Обе виктории были в последних трех турах, где они дома переиграли Северную Ирландию и Литву.

    Швейцарцы будут стремиться выиграть как можно крупнее, чтобы иметь возможность стать первыми в группе.

    Ставка: победа Швейцарии с форой (-2) за 1.48.

    Сан-Марино — Англия

    Футбол. ЧМ-2022. Квалификация

    Сан-Марино — самая слабая сборная мира. У нее на счету за всю ее историю существования числится только одна виктория, да и та в товарняке.

    В данной же квалификации «сиятельные» прогнозируемо проиграли все девять встреч с общим счетом 1:36. Накануне они уступили на выезде сборной Венгрии со счетом 0:4.

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    Сборной Англии для получения билет в Катар будет достаточно набрать в этой игре один балл. За тур до финиша у нее 23 балла, а у второй Польши на три очка меньше.

    В девяти проведенных встречах англичане добыли семь викторий и два матча завершили мировыми исходами. Несколько дней тому назад они разгромили на своем поле Албанию со счетом 5:0.

    Наверняка англичане феерично закончат отбор, обыграв очень слабо соперника с крупным счетом.

    Ставка: победа Англии с форой (-4,5) за 1.55.

    Общий коэффициент — 3.32.

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