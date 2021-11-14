В новом экспрессе рассмотрим предстоящие матчи отборочного турнира ЧМ-2022. На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

Испания — Швеция

Футбол. ЧМ-2022. Отборочный турнир

В Испании очень переживали, что сборная может остаться без прямой путевки на чемпионат мира. И к этому, в принципе, все шло, но среди недели испанцы внезапно получили подарок от Грузии, которая обыграла на своем поле Швецию (2:0) благодаря двум голам Хвичи Кварацхелии.

Неожиданная победа Грузии позволила Испании выйти на первое место в группе. Испанцы в тот же день выиграли на выезде у Греции. Тяжелейший матч, решающим стал гол Пабло Сарабии, реализовавшего пенальти в середине первого тайма.

Испания уступила шведам в гостях, а перед этим не смогла обыграть их на Евро-2020. Но сейчас, с третьей попытки, команда Луиса Энрике, скорее всего, дожмет главного конкурента.

К слову, испанцев устроит даже ничья в предстоящем матче, но вряд ли они станут рисковать.

Ставка: победа Испании за 1.41.

Португалия — Сербия

Футбол. ЧМ-2022. Отборочный турнир

У Португалии несколько дней назад был тяжелейший матч против Ирландии. Встреча завершилась вничью 0:0. При этом португальцы заканчивали игру вдесятером после удаления Пепе. Уже в компенсированное время ирландцы забили гол, который был отменен из-за офсайда.

За тур до завершения отборочного турнира у Португалии и Сербии по 17 очков. Но преимущество у португальцев, которым в предстоящем матче достаточно просто не проиграть. Сербам же нужна только победа.

Скорее всего, гости будут рисковать, и этот сценарий максимально подходит, прежде всего, Португалии. Сербы заметно лучше играют в текущей квалификации, но устоять на поле Португалии им вряд ли удастся.

Ставка: тотал Португалии больше 1,5 за 1.65.

Северная Македония — Исландия

Футбол. ЧМ-2022. Отборочный турнир

Северная Македония может поехать на второй крупный турнир подряд. Минувшим летом македонцы сыграли на Евро-2020, а теперь у них есть шанс попасть в финальную часть ЧМ-2022.

За тур до завершения отборочного турнира Северная Македония занимает второе место в группе, опережая Румынию, своего единственного конкурента, на одно очко.

Все прогнозы на ЧМ-2022

В матче с Исландией македонцам может хватить даже ничейного результата, но только в том случае, если Румыния не выиграет у Лихтенштейна. В общем, надо побеждать. Правда, на этом квалификация для Северной Македонии не закончится. Сборным, которые займут вторые места, весной придется играть в стыковых матчах.

Ставка: победа Северной Македонии за 1.59.

Общий коэффициент — 3.69.