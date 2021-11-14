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    Испания дожмет шведов, а Португалия забьет сербам

    Экспресс дня 14 ноября. Прогнозы и ставки на футбол

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    Прогноз и ставки на Экспресс дня 14 ноября
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    Криштиану Роналду
    В новом экспрессе рассмотрим предстоящие матчи отборочного турнира ЧМ-2022. На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

    Испания — Швеция

    Футбол. ЧМ-2022. Отборочный турнир

    В Испании очень переживали, что сборная может остаться без прямой путевки на чемпионат мира. И к этому, в принципе, все шло, но среди недели испанцы внезапно получили подарок от Грузии, которая обыграла на своем поле Швецию (2:0) благодаря двум голам Хвичи Кварацхелии.

    Неожиданная победа Грузии позволила Испании выйти на первое место в группе. Испанцы в тот же день выиграли на выезде у Греции. Тяжелейший матч, решающим стал гол Пабло Сарабии, реализовавшего пенальти в середине первого тайма.

    Испания уступила шведам в гостях, а перед этим не смогла обыграть их на Евро-2020. Но сейчас, с третьей попытки, команда Луиса Энрике, скорее всего, дожмет главного конкурента.

    К слову, испанцев устроит даже ничья в предстоящем матче, но вряд ли они станут рисковать.

    Ставка: победа Испании за 1.41.

    Португалия — Сербия

    Футбол. ЧМ-2022. Отборочный турнир

    У Португалии несколько дней назад был тяжелейший матч против Ирландии. Встреча завершилась вничью 0:0. При этом португальцы заканчивали игру вдесятером после удаления Пепе. Уже в компенсированное время ирландцы забили гол, который был отменен из-за офсайда.

    За тур до завершения отборочного турнира у Португалии и Сербии по 17 очков. Но преимущество у португальцев, которым в предстоящем матче достаточно просто не проиграть. Сербам же нужна только победа.

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    Скорее всего, гости будут рисковать, и этот сценарий максимально подходит, прежде всего, Португалии. Сербы заметно лучше играют в текущей квалификации, но устоять на поле Португалии им вряд ли удастся.

    Ставка: тотал Португалии больше 1,5 за 1.65.

    Северная Македония — Исландия

    Футбол. ЧМ-2022. Отборочный турнир

    Северная Македония может поехать на второй крупный турнир подряд. Минувшим летом македонцы сыграли на Евро-2020, а теперь у них есть шанс попасть в финальную часть ЧМ-2022.

    За тур до завершения отборочного турнира Северная Македония занимает второе место в группе, опережая Румынию, своего единственного конкурента, на одно очко.

    Все прогнозы на ЧМ-2022

    В матче с Исландией македонцам может хватить даже ничейного результата, но только в том случае, если Румыния не выиграет у Лихтенштейна. В общем, надо побеждать. Правда, на этом квалификация для Северной Македонии не закончится. Сборным, которые займут вторые места, весной придется играть в стыковых матчах.

    Ставка: победа Северной Македонии за 1.59.

    Общий коэффициент — 3.69.

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    Экспресс дня 14 ноября: прогноз, ставка (3.69), статистика, коэффициенты матча 14.11.2021. Экспресс. Испания дожмет шведов, а Португалия забьет сербам
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