ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Экспресс
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Сборная РоссииБез права на ошибку. Решающий тур для России, Испании и Португалии Россия — Кипр Результат не по игре. Сборная России разгромила Кипр, но не впечатлила футболом «Вест Хэм» идет на третьем местеШутки в сторону: «Вест Хэм» претендует минимум на топ-4
  • 09:08
    • Мишина и Галлямов выиграли короткую программу на «Гран-при» Японии
  • 11:52
    • Головин будет готовиться к матчу с Хорватией без ограничений
  • 11:29
    • Усачева снялась с Гран-при Японии из-за травмы
  • 10:07
    • Казанский стал комментатором Первого канала
  • 06:06
    • «Оттава» поместила Зайцева в ковид-протокол
    Все новости спорта

    Франция и Бельгия добудут путевки в Катар, Норвегия останется второй

    Экспресс дня 13 ноября. Прогнозы и ставки на футбол

    Экспресс
    Прогноз и ставки на Экспресс дня 13 ноября
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Сборная Франции
    В субботнем экспрессе от LiveSport.ru рассмотрим несколько матчей девятого тура квалификации ЧМ-2022 в европейской зоне. На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

    Франция — Казахстан

    Футбол. Отбор к ЧМ-2022

    Команда Дидье Дешама с 12 очками занимает первое место в турнирной таблице своей группы. И в случае победы в данной игре завоюет билет в финальную часть ЧМ-2022 в Катаре.

    Сборная Франции подходит к завершению квалификации в хорошем настроении. В октябре действующие чемпионы мира добились победы в Лиге наций. На пути к трофею «трехцветные» переиграли Бельгию (3:2) и Испанию (2:1).

    Сборная Казахстана разместилась на пятой позиции в отборочной группе, имея в своем активе лишь три очка. За семь проведенных встреч у нее три ничьи и четыре поражения.

    Казахи лишены турнирной мотивации, так как вне зависимости от результата матча с французами они останутся на последней строчке в группе. В актив себе в этом отборе они могут внести себе две мировые с Украиной (1:1, 2:2) и одну ничью с Боснией (2:2).

    Ординар на этот матч

    Команда Дешама должна решить вопрос с победой в группе в этом матче, выиграв легко и непринужденно.

    Ставка: победа Франции с форой (-2,5) за 1.60.

    Бельгия — Эстония

    Футбол. Отбор к ЧМ-2022

    Сборная Бельгии располагается на первом месте в своей отборочной группе, имея 16 очков, выиграв пять раз при одной мировой. Для выхода на ЧМ-2022 им будет здесь достаточно не проиграть.

    В октябре «красные дьяволы» не совсем уверенно выглядели в финальной стадии Лиги наций 2020/21, проиграв там оба своих поединка. В 1/2 финала они уступили Франции (2:3), а затем потерпели фиаско и от Италии в игре за 3-е место (1:2).

    100ИгратьБонус новым игрокамvulkan 122ИгратьУдвоение вашего депозита22bet

    Национальная команда Эстонии с четырьмя очками идет на четвертой строчке в турнирной таблице своей группы. Выше она точно не поднимется, а вот ниже вполне сможет опуститься.

    Прибалтийцы за шесть проведенных встреч по разу побеждали и играли вничью, а также потерпели четыре фиаско. Мировая была в гостях с Уэльсом (0:0), а дома они переиграли Белоруссию (2:0). В своей последней проведенной игре эстонцы с минимальным счетом уступили валлийцам (0:1) на выезде.

    Ординар на этот матч

    Неудачи в Лиге наций подхлестнут бельгийцев перед своей публикой эффективно завоевать путевку в Катар. Наверняка хозяева добудут крупную викторию.

    Ставка: победа Бельгии с форой (-2,5) за 1.51.

    Норвегия — Латвия

    Футбол. Отбор к ЧМ-2022

    Сборная Норвегии за два тура до финиша квалификации в группе располагается на второй позиции, имея запас перед третьим местом в два очка и столько же проигрывает лидеру.

    У норвежцев в этом отборе только одно поражение, которое было в родных стенах от Турции (0:3), еще дважды они играли вничью и добились пяти побед. В предыдущем туре скандинавы на домашнем поле одолели Черногорию со счетом 2:0.

    Все прогнозы на ЧМ-2022

    Команда Латвии с пятью зачетными очками в группе занимает только пятое место, где наверняка и останется. Коллектив в пяти встречах отбора проигрывал, два раза сыграл вничью, и раз победил, обыграв дома только Гибралтар (3:1).

    В своих двух последних поединках квалификации латыши смотрелись достойно, проиграв с разницей в один мяч в родных стенах Нидерландам (0:1) и Турции (1:2).

    В предстоящем поединке вновь нет особых сомнений в виктории куда более мотивированных норвежцев, на которым ставим с форой -1,5.

    Ставка: победа Норвегии с форой (-1,5) за 1.50.

    Общий коэффициент — 3.62.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.46
  • Прогноз на матч Греция U21 — Белоруссия U21
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.40
  • Прогноз на матч Северная Ирландия U21 — Литва U21
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.79
  • Прогноз на матч Лихтенштейн U21 — Исландия U21
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Кипр U21 — Португалия U21
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.03
  • Прогноз на матч Венгрия U21 — Латвия U21
  • Футбол
  • Сегодня в 19:45
    •  1.92
  • Прогноз на матч Россия U21 — Словакия U21
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.23
  • Прогноз на матч Пол — Тиафо
  • Теннис
  • Сегодня в 20:00
    •  1.75
  • Прогноз на матч Молдавия — Шотландия
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.93
  • Прогноз на матч Норвегия U21 — Финляндия U21
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.79
  • Прогноз на матч Швеция U21 — Босния и Герцеговина U21
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.78
  • Прогноз на матч Сербия U21 — Фарерские острова U21
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.71
  • Прогноз на матч Словения U21 — Албания U21
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Норвегия U21 — Финляндия U21
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.06
  • Прогноз на матч Азербайджан U21 — Австрия U21
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Экспресс дня 13 ноября: прогноз, ставка (3.62), статистика, коэффициенты матча 13.11.2021. Экспресс. Франция и Бельгия добудут путевки в Катар, Норвегия останется второй
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры