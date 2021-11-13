В субботнем экспрессе от LiveSport.ru рассмотрим несколько матчей девятого тура квалификации ЧМ-2022 в европейской зоне. На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

Франция — Казахстан

Футбол. Отбор к ЧМ-2022

Команда Дидье Дешама с 12 очками занимает первое место в турнирной таблице своей группы. И в случае победы в данной игре завоюет билет в финальную часть ЧМ-2022 в Катаре.

Сборная Франции подходит к завершению квалификации в хорошем настроении. В октябре действующие чемпионы мира добились победы в Лиге наций. На пути к трофею «трехцветные» переиграли Бельгию (3:2) и Испанию (2:1).

Сборная Казахстана разместилась на пятой позиции в отборочной группе, имея в своем активе лишь три очка. За семь проведенных встреч у нее три ничьи и четыре поражения.

Казахи лишены турнирной мотивации, так как вне зависимости от результата матча с французами они останутся на последней строчке в группе. В актив себе в этом отборе они могут внести себе две мировые с Украиной (1:1, 2:2) и одну ничью с Боснией (2:2).

Ординар на этот матч

Команда Дешама должна решить вопрос с победой в группе в этом матче, выиграв легко и непринужденно.

Ставка: победа Франции с форой (-2,5) за 1.60.

Бельгия — Эстония

Футбол. Отбор к ЧМ-2022

Сборная Бельгии располагается на первом месте в своей отборочной группе, имея 16 очков, выиграв пять раз при одной мировой. Для выхода на ЧМ-2022 им будет здесь достаточно не проиграть.

В октябре «красные дьяволы» не совсем уверенно выглядели в финальной стадии Лиги наций 2020/21, проиграв там оба своих поединка. В 1/2 финала они уступили Франции (2:3), а затем потерпели фиаско и от Италии в игре за 3-е место (1:2).

Национальная команда Эстонии с четырьмя очками идет на четвертой строчке в турнирной таблице своей группы. Выше она точно не поднимется, а вот ниже вполне сможет опуститься.

Прибалтийцы за шесть проведенных встреч по разу побеждали и играли вничью, а также потерпели четыре фиаско. Мировая была в гостях с Уэльсом (0:0), а дома они переиграли Белоруссию (2:0). В своей последней проведенной игре эстонцы с минимальным счетом уступили валлийцам (0:1) на выезде.

Ординар на этот матч

Неудачи в Лиге наций подхлестнут бельгийцев перед своей публикой эффективно завоевать путевку в Катар. Наверняка хозяева добудут крупную викторию.

Ставка: победа Бельгии с форой (-2,5) за 1.51.

Норвегия — Латвия

Футбол. Отбор к ЧМ-2022

Сборная Норвегии за два тура до финиша квалификации в группе располагается на второй позиции, имея запас перед третьим местом в два очка и столько же проигрывает лидеру.

У норвежцев в этом отборе только одно поражение, которое было в родных стенах от Турции (0:3), еще дважды они играли вничью и добились пяти побед. В предыдущем туре скандинавы на домашнем поле одолели Черногорию со счетом 2:0.

Все прогнозы на ЧМ-2022

Команда Латвии с пятью зачетными очками в группе занимает только пятое место, где наверняка и останется. Коллектив в пяти встречах отбора проигрывал, два раза сыграл вничью, и раз победил, обыграв дома только Гибралтар (3:1).

В своих двух последних поединках квалификации латыши смотрелись достойно, проиграв с разницей в один мяч в родных стенах Нидерландам (0:1) и Турции (1:2).

В предстоящем поединке вновь нет особых сомнений в виктории куда более мотивированных норвежцев, на которым ставим с форой -1,5.

Ставка: победа Норвегии с форой (-1,5) за 1.50.

Общий коэффициент — 3.62.