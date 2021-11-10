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    Перестрелка в Нефтекамске и очередная победа «Сокола»

    Экспресс дня 10 ноября. Прогнозы и ставки на хоккей

    Экспресс
    Прогноз и ставки на Экспресс дня 10 ноября
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    «Сокол» выиграл семь из десяти домашних матчей
    Необычный экспресс на среду — рассматриваем сразу три матча регулярного чемпионата ВХЛ. На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

    «Ермак» Ангарск — АКМ

    Хоккей. ВХЛ. Регулярный чемпионат

    «Ермак» и АКМ слабо проводят текущий сезон. Хозяева после 22 сыгранных матчей и вовсе находятся всего лишь на 24 месте.

    АКМ чуть выше — на 19-й строчке. Правда, у тульского клуба наметился серьезный спад. В шести предыдущих матчах команда потерпела пять поражений.

    «Ермак», в свою очередь, проиграл четыре из пяти последних матчей на своем льду.

    Все прогнозы на НХЛ

    В общем, сложно сказать, в чью пользу завершится предстоящая игра. Будем надеяться, что соперники забросят на двоих как минимум четыре шайбы.

    Ставка: тотал больше 4,0 за 1.36.

    «Сокол» Красноярск — «Тамбов»

    Хоккей. ВХЛ. Регулярный чемпионат

    «Сокол» неплохо завершил октябрь и начал с двух побед ноябрь. Клуб из Красноярска выиграл пять из шести предыдущих матчей, благодаря чему поднялся в топ-10.

    Также стоит отметить, что «Сокол» выиграл семь из десяти домашних матчей, при этом пропустив лишь 16 шайб.

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    «Тамбов» же в 13-ти гостевых встречах получил в свои ворота 38 шайб и потерпел восемь поражений.

    У «Сокола» есть неплохие шансы выиграть очередной матч и продолжить восхождение по турнирной таблице.

    Ставка: победа «Сокола» за 1.74.

    «Торос» — «Горняк-УГМК»

    Хоккей. ВХЛ. Регулярный чемпионат

    В Нефтекамске встретятся соседи по турнирной таблице. «Торос» на данный момент восьмой, а «Горняк-УГМК» — девятый. Обе команды набрали по 29 очков.

    У «Тороса» восемь побед в 13-ти домашних матчах. При этом команда пропустила на своем льду 30 шайб.

    Все прогнозы на хоккей

    «Горняк-УГМК» — лучшая команда лиги по набранным очкам в гостях. На выезде клуб из Верхней Пышмы одержал девять побед в 14 матчах и забросил 48 шайб.

    Это точно не тот случай, когда надо ставить на исход. Но зато есть все основания полагать, что игра получится результативной.

    Ставка: тотал матча больше 4,5 за 1.43.

    Общий коэффициент — 3.39.

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    Экспресс дня 10 ноября: прогноз, ставка (3.39), статистика, коэффициенты матча 10.11.2021. Экспресс. Перестрелка в Нефтекамске и очередная победа «Сокола»
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