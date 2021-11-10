«Ермак» Ангарск — АКМ
Хоккей. ВХЛ. Регулярный чемпионат
«Ермак» и АКМ слабо проводят текущий сезон. Хозяева после 22 сыгранных матчей и вовсе находятся всего лишь на 24 месте.
АКМ чуть выше — на 19-й строчке. Правда, у тульского клуба наметился серьезный спад. В шести предыдущих матчах команда потерпела пять поражений.
«Ермак», в свою очередь, проиграл четыре из пяти последних матчей на своем льду.
В общем, сложно сказать, в чью пользу завершится предстоящая игра. Будем надеяться, что соперники забросят на двоих как минимум четыре шайбы.
Ставка: тотал больше 4,0 за 1.36.
«Сокол» Красноярск — «Тамбов»
Хоккей. ВХЛ. Регулярный чемпионат
«Сокол» неплохо завершил октябрь и начал с двух побед ноябрь. Клуб из Красноярска выиграл пять из шести предыдущих матчей, благодаря чему поднялся в топ-10.
Также стоит отметить, что «Сокол» выиграл семь из десяти домашних матчей, при этом пропустив лишь 16 шайб.
«Тамбов» же в 13-ти гостевых встречах получил в свои ворота 38 шайб и потерпел восемь поражений.
У «Сокола» есть неплохие шансы выиграть очередной матч и продолжить восхождение по турнирной таблице.
Ставка: победа «Сокола» за 1.74.
«Торос» — «Горняк-УГМК»
Хоккей. ВХЛ. Регулярный чемпионат
В Нефтекамске встретятся соседи по турнирной таблице. «Торос» на данный момент восьмой, а «Горняк-УГМК» — девятый. Обе команды набрали по 29 очков.
У «Тороса» восемь побед в 13-ти домашних матчах. При этом команда пропустила на своем льду 30 шайб.
«Горняк-УГМК» — лучшая команда лиги по набранным очкам в гостях. На выезде клуб из Верхней Пышмы одержал девять побед в 14 матчах и забросил 48 шайб.
Это точно не тот случай, когда надо ставить на исход. Но зато есть все основания полагать, что игра получится результативной.
Ставка: тотал матча больше 4,5 за 1.43.
Общий коэффициент — 3.39.