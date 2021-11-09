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    Неудержимый «Нью-Сейнтс» и другие матчи валлийского первенства

    Экспресс дня 9 ноября. Прогнозы и ставки на футбол

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    Прогноз и ставки на Экспресс дня 9 ноября
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    «Нью-Сейнтс»
    В экспрессе на вторник будут три поединка высшего валлийского дивизиона по футболу. На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

    «Аберистуит Таун» — «Нью-Сейнтс»

    Футбол. Чемпионат Уэльса

    По итогам 12 туров валлийского первенства «Аберистуит Таун» находится на предпоследней 11 строке в турнирной таблице, но от топ-6 отстает на семь баллов.

    За всю турнирную дистанцию коллектив смог одержать лишь три виктории при восьми фиаско. К данной встрече он подходит с 3-матчевой безвыигрышной серией, в которой раз сыграл вничью и дважды проиграл.

    «Нью-Сейнтс» — безоговорочный лидер текущего чемпионата Уэльса. За 12 встреч он одержал десять викторий и два матча закончил мировыми исходами.

    «Святые» забили уже 33 гола, а пропустили всего лишь семь мячей. Свои две последние игры первенства они выиграли крупно и без пропущенных мячей, забив в них аж 11 голов.

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    • Даже на выезде лидер первенства наверняка обыграет одного из аутсайдеров уверенно. Ставим на гостей с форой -2.

    Ставка: победа «Нью-Сейнтс» с форой (-2) за 1.80.

    «Карнарвон» — «Коннах Куэй»

    Футбол. Чемпионат Уэльса

    «Карнарвон» на текущий момент находится в первой шестерке, но любая потеря очков в этой игре может откинуть команду за ее пределы.

    В минувшем туре коллектив одолел команду из второй половины первенства, выиграв со счетом 1:0. А перед этим он уступил в трех поединках подряд, правда, каждый раз с минимальной разницей.

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    «Коннах Куэй» является действующим чемпионом Уэльса, однако в текущем первенстве выступает не особо удачно, находясь во второй шестерке турнирки, но от топ-6 отстает совсем незначительно.

    Впрочем, в последнее время дела команды существенно поправились. За последние четыре встречи во всех турнирах они раз сыграли вничью и три матча выиграли с крупным счетом.

    Так как действующий чемпион в последнее время прибавил, то в этом поединке, как мы считаем, он будет ближе к победе.

    Ставка: победа «Коннах Куэй» с форой 0 за 1.58.

    «Ньютаун» — «Бала Таун»

    Футбол. Чемпионат Уэльса

    «Ньютаун» на текущий момент идет третьим в турнирной таблице валлийского первенства. Лидеру он проигрывает много, а вот от второй строки отстает всего на три пункта.

    У команды за последние шесть игр чемпионата числится только одно поражение и аж пять викторий. Одна из них была в минувшем туре в гостях над последней командой со счетом 5:0.

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    «Бала Таун» идет немного ниже, чем предстоящий противник, имея на своем счету на пять баллов меньше.

    К данной игре команда подходит с 5-матчевой безвыигрышной серией, в которой дважды сыграла вничью и три раза проиграла. Два из этих фиаско были в последних поединках, где она даже не смогла забить.

    «Ньютаун», судя по последним результатам, находится в более лучших кондициях, чем его соперник. Поэтому в данном противостоянии ставим с Х на хозяев.

    Ставка: 1Х за 1.65.

    Итоговый коэффициент — 4.69.

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    Экспресс дня 9 ноября: прогноз, ставка (4.69), статистика, коэффициенты матча 09.11.2021. Экспресс. Неудержимый «Нью-Сейнтс» и другие матчи валлийского первенства
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