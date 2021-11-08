В новом экспрессе рассмотрим предстоящие матчи в низших дивизионах Испании, Германии и Дании. На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

«Вюрцбургер Кикерс» — «Айнтрахт» Брауншвейг

Футбол. Третья Бундеслига

Один из претендентов на выход во вторую Бундеслигу встретится с командой, которая пока что находится в подвале турнирной таблицы. «Вюрцбургер Кикерс» занимает 19-е место, «Айнтрахт» — четвертое.

Но тут важно отметить, что хозяева начали приходить в себя. «Вюрцбургер Кикерс» набрал семь очков в трех предыдущих турах.

Кроме того, «Вюрцбургер Кикерс» в пяти последних матчах на своем поле потерпел только одно поражение.

«Айнтрахт» в этом сезоне неплохо играет в гостях, но все-таки в предстоящей игре лучше поставить на голы. Сложно сказать, чего ожидать от «Вюрцбургер Кикерс» в этом матче, но забитыми мячами команды, скорее всего, обменяются.

Ставка: обе команды забьют за 1.78.

«Хельсингер» — «Фредерисия»

Футбол. Чемпионат Дании. Первый дивизион

Обе команды набрали по 29 очков после 14 туров и находятся в топ-4. «Хельсингер» на данный момент чуть выше по дополнительным показателям.

Хозяева, правда, слегка притормозили осенью. В пяти предыдущих турах «Хельсингер» одержал только одну победу и три раза сыграл вничью.

«Фредерисия» тем временем одержала три победы кряду с общим счетом 7:1.

И все-таки в данном случае ставку на исход тоже сложно назвать оптимальным вариантом. Хотя, если посмотреть на историю противостояния, «Фредерисии», как правило, тяжело даются матчи против «Хельсингера». И все же лучше сделать ставку на голы.

Ставка: тотал больше 2,5 за 1.64.

«Тенерифе» — «Жирона»

Футбол. Чемпионат Испании. Сегунда

У «Тенерифе» в текущем сезоне, похоже, есть серьезные амбиции. На данный момент можно сказать, что клуб с Канарских островов борется за выход в Ла Лигу. После 14-ти туров «Тенерифе» находится на шестом месте.

В трех предыдущих турах команда Луиса Мигеля Рамиса набрала семь очков, при этом пропустив лишь один мяч.

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«Жирона» занимает 12-ю строчку, отставая от «Тенерифе» на шесть очков. Однако гости в последнее время заметно прибавили. Перед встречей с «Тенерифе» команда Мичела набрала десять очков в четырех матчей. И на этом отрезке «Жирона» забила восемь мячей, а для Сегунды это довольно серьезное достижение.

Сложно сказать, кто окажется лучше, но как минимум два гола соперники должны организовать.

Ставка: тотал матча больше 1,5 за 1.47.

Общий коэффициент — 4.29.