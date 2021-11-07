В новом экспрессе от LiveSport.ru рассмотрим матчи чемпионатов Нидерландов, Сербии и Швеции. На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

«Аякс» — «Гоу Эхед Иглс»

Футбол. Чемпионат Нидерландов

«Аякс» сейчас просто великолепен. На днях он во второй раз обыграл дортмундскую «Боруссию» 3:1 в Лиге чемпионов и досрочно обеспечил себе участие в плей-офф данного турнира, так как выиграл все четыре игры на групповой стадии.

Что касается чемпионата страны, то там «божьи сыновья» находятся во главе турнирной таблицы, но преследователи находятся совсем рядом. В своей последней игре внутреннего первенства амстердамцы не смогли обыграть в гостях «Хераклес» 0:0, а до этого дважды победили «всухую».

«Гоу Эхед Иглс» в прошлом сезоне выступал во втором нидерландском дивизионе и смог добиться повышения в классе. В элите коллектив из Девентера пока выступает неплохо, находясь в середине турнирки.

Команда не проигрывает в чемпионате в последних четырех встречах, сперва сыграв вничью в этом отрезке, а затем выиграв три игры подряд. Правда, соперники у них были не особо грозные.

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Амстердамцы после успеха в ЛЧ подойдут к этой игре в приподнятом настроении и наверняка не пожалеют своего соперника.

Ставка: победа «Аякса» с форой (-2,5) за 1.57.

«Партизан» — «Пролетер»

Футбол. Чемпионат Сербии

«Партизан» на внутренней арене в этом сезоне не имеет себе равных. «Гробари» уверенно лидируют, потеряв очки только в одном из 15 матчей, сыграв вничью с «Црвеной Звездой» 1:1.

Накануне белградцы в Лиге конференций сыграли вничью в гостях с бельгийским «Гентом» 1:1 и сохраняют хорошие шансы на выходе в плей-офф. В последней же игре чемпионата дома легко справился с «Чукаричками» — 2:0.

«Пролетер» находится на текущий момент во второй восьмерке сербского чемпионата. Сейчас он идет в турнирке десятым, отставая от топ-8 на четыре пункта.

К данной встрече коллектив подходит с серий из двух поражений с общим счетом 1:7, оба раза уступив командам и верхней части турнирной таблицы.

«Партизан» на две головы сильнее своего предстоящего противника, и на своем поле наверняка не заметит должного сопротивления, выиграв крупно.

Ставка: победа «Партизана» с форой (-2,5) за 1.88.

АИК — «Эстерсунд»

Футбол. Чемпионат Швеции

АИК еще не теряет надежды завоевать золото шведского чемпионата. Правда, сделать это будет очень сложно, так как стокгольмцы за четыре тура до финиша уступают лидеру четыре очка.

«Столичные» неудачно провели две последние игры первенства, проиграв их обе на выезде минимально по 0:1. Сперва в этом отрезки они уступили главному претенденту на золото — «Мальме», а затем не смогли устоять в игре с клубом из низа турнирки «Хальмстадом».

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«Эстерсунд» же еще в прошлом туре официально оформил свой вылет во вторую лигу шведской системы. За 26 игр он набрал всего лишь 14 очков.

В минувшем туре коллектив крупно проиграл на выезде середняку «Варбергу» со счетом 0:3, тем самым продлив свою безвыигрышную серию до семи игр, где пять были проиграны.

Хотя шансы АИКА на чемпионство и минимальны, но на своем поле он обязан обыгрывать главного неудачника этого сезона.

Ставка: победа АИКа с форой (-1,5) за 1.55.

Общий коэффициент — 4.57.