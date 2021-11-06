В очередном экспрессе от LiveSport.ru поставим на матчи чемпионатов Германии, Франции и Украины. На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

«Бавария» — «Фрайбург»

Футбол. Чемпионат Германии

В середине недели «Бавария» раскатала дома «Бенфику» 5:2 в Лиге чемпионов и обеспечила себе выход в 1/8 финала данного турнира. Эта виктория стала пятой за последние шесть встреч для мюнхенского клуба при одном поражении.

Что касается чемпионата Германии, то там немецкий гранд идет во главе турнирной таблицы, выиграв восемь игр из десяти, однако преследователи отстают незначительно. В минувшем туре Бундеслиги «Бавария» обыграла в Берлине «Унион» — 5:2.

«Фрайбург» же полностью сосредоточен на чемпионате Германии, где идет среди лидеров, на третьем месте, уступая всего лишь три очка первой строке.

Коллектив еще в текущем первенстве не проигрывал, победив шесть раз при четырех мировых исходах. На прошлой неделе «бразильцы» дома переиграли «Гройтер Фюрт» со счетом 3:1.

Баварцы наверняка прервут удачную серию «Фрайбурга», но гости просто так не сдадутся и свой гол провести все же должны.

Ставка: обе забьют — да за 1.73.

«Бордо» — ПСЖ

Футбол. Чемпионат Франции

«Жирондинцы» находятся внизу турнирной таблицы чемпионата Франции. У них на счету 12 баллов и отрыв от опасной строки всего лишь в три пункта.

Хотя в последнем отрезке «Бордо» выступает весьма неплохо, проиграв только раз за семь игр при двух выигрышах и четырех мировых. В минувшем туре коллектив на своем поле нанес поражение «Реймсу» — 3:2.

ПСЖ же безоговорочный лидер французской Лиги 1. За 12 проведенных встреч «столичные» теряли очки только дважды, раз проиграв и раз сыграв вничью.

Накануне парижане расписали выездную мировую с «РБ Лейпциг» 2:2 в рамках Лиги чемпионов, а в последней игре внутреннего первенства они на своем поле одолели «Лилль» со счетом 2:1.

Вряд ли «жирондинцы» даже на своем поле смогут отобрать очки у лидера первенства. Ставим в этой игре на ПСЖ с форой -1.

Ставка: победа ПСЖ с форой (-1) за 1.54.

«Динамо» Киев — «Ворскла»

Футбол. Чемпионат Украины

К данному поединку киевляне подходят после домашнего фиаско от «Барселоны» 0:1 в Лиге чемпионов.В данном турнире они заработали только очко и еще не забивали, поэтому наверняка займут последнее место в квартете.

А вот в чемпионате Украины «Динамо» является лидеров, опережая «Шахтер» на три балла. За 13 встреч у «сине-белых» 11 викторий и две ничьи. В прошлом туре УПЛ они обыграли в гостях «Мариуполь» — 3:2.

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«Ворскла» же ведет борьбу максимум за третье место в УПЛ. На текущий момент коллектив идет на четвертой позиции в турнирной таблице, уступая балл третьей «Заре».

Полтавчане потерпели только одно фиаско за последние семь встреч первенства, проиграв 0:2 дома «Шахтеру». Еще они четыре игры выиграли и дважды сыграли вничью. Одна из них была в минувшем туре дома с аутсайдером «Черноморцем» — 0:0.

Киевляне после неудач в еврокубках будут стремиться реабилитироваться на внутренней арене, и наверняка выиграют у полтавчан убедительно.

Ставка: победа «Динамо» с форой (-1,5) за 1.77.

Итоговый коэффициент — 4.71.