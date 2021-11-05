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    Матчи второй Бундеслиги и подарок новоиспеченного чемпиона Ирландии

    Экспресс дня 5 ноября. Прогнозы и ставки на футбол

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    «Нюрнберг»
    В экспрессе на пятницу рассмотрим два матча второй Бундеслиги и одну игру чемпионата Ирландии. На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

    «Нюрнберг» — «Вердер»

    Футбол. Чемпионат Германии

    По итогам 12 туров второго немецкого дивизиона «Нюрнберг» с 21 набранным баллом делит четвертую строку с «Падерборном», уступая всего лишь один пункт третьей позиции.

    В минувшем игровом дне первенства коллектив уступил на выезде соседу по турнирке «Дармштадту» со счетом 0:2, а перед этим он выиграл две игры чемпионата «всухую», забив в них пять мячей.

    «Вердер», который в прошлом сезоне вылетел из вышки, в этом розыгрыше второй Бундеслиги идет на текущий момент в середине турнирки, имея на своем счету 16 баллов.

    За последние шесть встреч первенства «музыканты» добились всего лишь одной виктории, трижды проиграли и дважды сыграли вничью. Одна из мировых была в прошлом туре дома с лидирующим «Санкт-Паули» — 1:1.

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    • «Нюрнберг» в текущем первенстве дома еще не уступал. Считаем, что и сейчас он не проиграет, так как «Вердер» совсем неубедителен вне родных стен.

    Ставка: 1Х за 1.63.

    «Хольштайн Киль» — «Динамо Дрезден»

    Футбол. Чемпионат Германии

    «Хольштайн Киль», который в прошлом сезоне был близок к первой Бундеслиги, в этом сезоне второго дивизиона пока идет на вылет, набрав всего 11 баллов в 12 играх.

    К данной игре коллектив подходит с 4-матчевой безвыигрышной серией, где раз уступил и трижды сыграл вничью, одна из которых была в минувшем туре дома с «Гамбургом» 1:1.

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    «Динамо Дрезден» имеет в своей копилке на два очка больше и находится на пару строк в турнирной таблице выше.

    Команда проиграла свои четыре последние поединка в рамках первенства. При чем во всех этих играх она не забила ни одного гола. На прошлых выходных состоялось фиаско от соседа по турнирке «Зандхаузена» — 0:1.

    В родных пенатах «Хольштайн» будет все-таки ближе к победе над соперником, который в последнее время только проигрывал.

    Ставка: победа «Хольштайн Киль» с форой 0 за 1.60.

    «Уотерфорд» — «Шемрок Роверс»

    Футбол. Чемпионат Ирландии

    За три тура до завершения чемпионата Ирландии «Уотерфорд» расположился на безопасной восьмой строке, но зону переходных матчей опережает на один балл, правда, прямой вылет команде не грозит.

    В отрезке последних четырех встреч первенства у команды числится две виктории, одно фиаско и одна мировая, которая была в минувшем игровом дне на своем поле с «Дерри Сити» 2:2.

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    «Шемрок Роверс» уже досрочно стал победителем ирландского первенства и получил путевку в следующий розыгрыш Лиги чемпионов.

    В финишном отрезке последних четырех игр «зелено-белые» раз сыграли вничью и добыли три виктории, одну из них в прошлом туре над аутсайдером «Финн Хэрпс» — 3:0.

    Утративший уже турнирную мотивацию «Шемрок» вполне может подарить очки «Уотфорду», которому они очень нужны.

    Ставка: 1Х за 1.90.

    Общий коэффициент — 4.95.

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    Экспресс дня 5 ноября: прогноз, ставка (4.95), статистика, коэффициенты матча 05.11.2021. Экспресс. Матчи второй Бундеслиги и подарок новоиспеченного чемпиона Ирландии
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