В данном экспрессе от LiveSport.ru будут поединки Лиги Европы и Лиги конференций. На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

«Реал Сосьедад» — «Штурм»

Футбол. Лига Европы

После первого круга группового этапа «Реал Сосьедад» с пятью очками идет на второй строке, но команды идут так плотно, что любая потеря баллов может сместить испанцев на третью позицию.

Начали данную компанию баски с двух ничьих подряд — в гостях 2:2 с ПСВ и с «Монако» 1:1 дома. А в прошлом туре они обыграли на выезде как раз предстоящего противника 1:0. Параллельно команда удачно выступает в чемпионате Испании, лидируя там на данный момент.

«Штурм» же очков еще не набрал в этом групповом этапе, проиграв все три матча с общим счетом 1:6. И даже от третьей строки австрийцы отстают на четыре пункта.

Стоит отметить, что клуб из Граца проиграл свои четыре последние игры во всех проведенных турнирах. Причем две из них с крупным счетом.

Баски в родных стенах просто обязаны брать три очка в игре с аутсайдером. Ожидаем, что испанцы победят с разницей в несколько мячей.

Ставка: победа «Реал Сосьедада» с форой (-1,5) за 1.67.

ЛАСК — «Алашкерт»

Футбол. Лига конференций

ЛАСК ведет борьбу с «Маккаби» за первую строку в группе. Сейчас у обоих команда по семь баллов, но израильтяне идут выше из-за лучших дополнительных показателей.

Австрийцы с тель-авивцами сыграли дома вничью, а финский ХИК и армянский клуб обыграли на выезде — 2:0 и 3:0 соответственно. К данной игре коллектив из Линца подходит после поражения на внутренней арене.

«Алашкерт», который стал первым армянским клубом, пробившийся в групповую стадии, очков еще не набрал, проиграв все три игры с общим счетом 3:11.

Отметим, что армяне меньше трех голов за поединок на данной стадии еще не пропускали.

Так как австрийцы значительно в классе превосходят армянских оппонентов, что доказали в первой игре, то и сейчас также стоит ждать крупной виктории ЛАСКа.

Ставка: победа ЛАСКа с форой (-2) за 1.82.

«Ренн» — «Мура»

Футбол. Лига конференций

«Ренн» после трех туров группового этапа идет во главе своего квартета, выиграв две игры при одном мировом исходе. Ничья была на старте турнира дома с «Тоттенхэмом» 2:2.

После этого бретонцы поочередно обыграли на выезде «Витесс» и своего предстоящего противника с одинаковым счетом по 2:1. Французский коллектив не проигрывает уже на протяжении последних восьми встреч, шесть раз победив в этом отрезке.

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«Мура» же зачетными баллами еще не разжилась, проиграв все три проведенных поединка с общим счетом 3:9. И в случаи поражения в этой игре словенцы потеряют шансы на выход в следующий раунд.

Если на своем поле в еврокубках балканцы еще могут хоть как-то сопротивляться, то в гостях они зачастую крупно проигрывают. И исходя из этого ставим в данной матче на уверенную викторию хозяев.

Ставка: победа «Ренна» с форой (-2) за 1.70.

Итоговый коэффициент — 5.16.