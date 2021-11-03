В очередном экспрессе от LiveSport.ru будут поединки 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов. На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

«Реал» — «Шахтер»

Футбол. Лига чемпионов

После первого круга группового этапа «Реал» с шестью набранными очками делит первое место в молдавским «Шерифом». От третьего «Интер» дуэт лидеров оторвался на два пункта.

В этом турнире мадридцы проиграли дома 1:2 молдаванам, а на выезде смогли переиграть минимально миланцев 1:0 и разгромить украинцев 5:0. Перед этой встречей «сливочные» обыграли в чемпионате страны «Эльче» 2:1 в гостях.

Донецкий клуб на данной стадии турнира смог набрать только один балл, сыграв на своем поле с «Интером» 0:0, а чемпиону Молдавии и своему предстоящему противнику украинцы проиграли 0:2 и 0:5 соответственно.

К данному поединку «Шахтер» подходит с 3-матчевой победной серией, но все эти виктории были добыты на внутренней арене. Накануне «горняки» в матче УПЛ разгромили «Десну» 4:1.

Ординар на этот матч

Скорее всего, мадридский клуб снова одержит уверенную победу над «горняками», учитывая их плачевное состояние на текущей ЛЧ.

Ставка: победа «Реала» с форой (-2) за 2.04.

«Ман Сити» — «Брюгге»

Футбол. Лига чемпионов

У «Ман Сити» на счету находится шесть баллов после трех туров, с которыми он идет на второй строке в турнирной таблице, выиграв две игры при одном поражении от ПСЖ 0:2.

В минувшем туре данного турнира «горожане» разгромили своего предстоящего противника на его поле со счетом 5:1. После этого «Сити» проиграл две игры подряд, одна из которых была накануне в АПЛ дома от «Кристал Пэлас» 0:2.

«Брюгге» имеет в своей копилке четыре пункта, с которыми идет на третьей строке и имеет призрачные шансы на выход в следующий раунд ЛЧ.

Чемпион Бельгии в данном турнире обыграл «РБ Лейпциг» 2:1 и сыграл вничью с ПСЖ 1:1, а вот своему предстоящему противнику проиграл дома со счетом 1:5. После этого он провел три игры на внутренней арене, где раз сыграл вничью и дважды победил.

Ординар на этот матч

«Манчестер Сити» явно сильнее «Брюгге» на данный момент, доказав это в прошлом матче. «Горожане» в этой игре могут себе практически обеспечить выход в плей-офф, если выиграют.

Ставка: победа «Ман Сити» с форой (-2) за 1.57.

«Спортинг» — «Бешикташ»

Футбол. Лига чемпионов

«Спортинг» с тремя баллами в группе занимает третье место. От второй же строчки клуб отстает на те же три очка, и шансы на выход в плей-офф у него еще остаются.

Португальская команда стартовала на турнире с двух поражений, а в прошлом туре на выезде разгромила как раз «Бешикташ» 4:1. Накануне «Спортинг» на домашнем поле одолел «Гимарайнш» 1:0 в чемпионате Португалии, где идет среди лидеров.

Ординар на этот матч

«Бешикташ» очков не набрал и свой квартет замыкает, имея мало шансов на выход в евровесну. Турки в родных стенах уступали дортмундской «Боруссии» 1:2 и «Спортингу» 1:4, а также в гостях проиграли «Аяксу» 0:2.

В чемпионате Турции же команда после 11 туров занимает только четвертое место, уже на семь баллов отставая от лидера. На выходных стамбульский клуб на выезде потерпел поражение от «Хатайспора» 0:1.

«Спортинг» в прошлом матче показал, что он сильнее «Бешикташа», и сейчас на домашнем поле португальский клуб наверняка соперника из Турции сумеет одолеть.

Ставка: победа «Спортинга» с форой (-1) за 1.63.

Итоговый коэффициент — 5.22.