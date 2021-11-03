ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Экспресс
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Хави считается главным претендентом на вакантный постТоп-5 кандидатов на пост тренера «Барселоны» Лука ЙовичТрансферный дайджест. 27 октября —1 ноября Эмиль Смит-РоуАПЛ. Победы «Челси» и «Арсенала», «Ман Сити» и «Ливерпуль» потеряли очки, «МЮ» разгромил «Тоттенхэм»
  • 11:24
    • Уткин назвал идеального тренера для «Барселоны»
  • 10:37
    • Смолов сможет сыграть против «Галатасарая»
  • 10:26
    • Эриксен может вернуться в «Аякс»
    Все новости спорта

    «Реал» снова деклассирует «Шахтер», виктории «Ман Сити» и «Спортинга»

    Экспресс дня 3 ноября. Прогнозы и ставки на футбол

    Экспресс
    Прогноз и ставки на Экспресс дня 3 ноября
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Реал» — «Шахтер»
    В очередном экспрессе от LiveSport.ru будут поединки 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов. На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

    «Реал» — «Шахтер»

    Футбол. Лига чемпионов

    После первого круга группового этапа «Реал» с шестью набранными очками делит первое место в молдавским «Шерифом». От третьего «Интер» дуэт лидеров оторвался на два пункта.

    В этом турнире мадридцы проиграли дома 1:2 молдаванам, а на выезде смогли переиграть минимально миланцев 1:0 и разгромить украинцев 5:0. Перед этой встречей «сливочные» обыграли в чемпионате страны «Эльче» 2:1 в гостях.

    Донецкий клуб на данной стадии турнира смог набрать только один балл, сыграв на своем поле с «Интером» 0:0, а чемпиону Молдавии и своему предстоящему противнику украинцы проиграли 0:2 и 0:5 соответственно.

    К данному поединку «Шахтер» подходит с 3-матчевой победной серией, но все эти виктории были добыты на внутренней арене. Накануне «горняки» в матче УПЛ разгромили «Десну» 4:1.

    Ординар на этот матч

    Скорее всего, мадридский клуб снова одержит уверенную победу над «горняками», учитывая их плачевное состояние на текущей ЛЧ.

    Ставка: победа «Реала» с форой (-2) за 2.04.

    «Ман Сити» — «Брюгге»

    Футбол. Лига чемпионов

    У «Ман Сити» на счету находится шесть баллов после трех туров, с которыми он идет на второй строке в турнирной таблице, выиграв две игры при одном поражении от ПСЖ 0:2.

    В минувшем туре данного турнира «горожане» разгромили своего предстоящего противника на его поле со счетом 5:1. После этого «Сити» проиграл две игры подряд, одна из которых была накануне в АПЛ дома от «Кристал Пэлас» 0:2.

    1000$ИгратьБонус новым игрокам1win 122ИгратьУдвоение вашего депозита22bet

    «Брюгге» имеет в своей копилке четыре пункта, с которыми идет на третьей строке и имеет призрачные шансы на выход в следующий раунд ЛЧ.

    Чемпион Бельгии в данном турнире обыграл «РБ Лейпциг» 2:1 и сыграл вничью с ПСЖ 1:1, а вот своему предстоящему противнику проиграл дома со счетом 1:5. После этого он провел три игры на внутренней арене, где раз сыграл вничью и дважды победил.

    Ординар на этот матч

    «Манчестер Сити» явно сильнее «Брюгге» на данный момент, доказав это в прошлом матче. «Горожане» в этой игре могут себе практически обеспечить выход в плей-офф, если выиграют.

    Ставка: победа «Ман Сити» с форой (-2) за 1.57.

    «Спортинг» — «Бешикташ»

    Футбол. Лига чемпионов

    «Спортинг» с тремя баллами в группе занимает третье место. От второй же строчки клуб отстает на те же три очка, и шансы на выход в плей-офф у него еще остаются.

    Португальская команда стартовала на турнире с двух поражений, а в прошлом туре на выезде разгромила как раз «Бешикташ» 4:1. Накануне «Спортинг» на домашнем поле одолел «Гимарайнш» 1:0 в чемпионате Португалии, где идет среди лидеров.

    Ординар на этот матч

    «Бешикташ» очков не набрал и свой квартет замыкает, имея мало шансов на выход в евровесну. Турки в родных стенах уступали дортмундской «Боруссии» 1:2 и «Спортингу» 1:4, а также в гостях проиграли «Аяксу» 0:2.

    В чемпионате Турции же команда после 11 туров занимает только четвертое место, уже на семь баллов отставая от лидера. На выходных стамбульский клуб на выезде потерпел поражение от «Хатайспора» 0:1.

    «Спортинг» в прошлом матче показал, что он сильнее «Бешикташа», и сейчас на домашнем поле португальский клуб наверняка соперника из Турции сумеет одолеть.

    Ставка: победа «Спортинга» с форой (-1) за 1.63.

    Итоговый коэффициент — 5.22.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.82
  • Прогноз на матч Димитров — Гаске
  • Теннис
  • Сегодня в 13:00
    •  1.87
  • Прогноз на матч Хачанов — Имер
  • Теннис
  • Сегодня в 13:00
    •  2.29
  • Прогноз на матч Динамо Минск — Динамо Москва
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:10
    •  1.94
  • Прогноз на матч СКА — Металлург Мг
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.34
  • Прогноз на матч ЦСКА — Автомобилист
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.86
  • Прогноз на матч Мальме — Челси
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  2.30
  • Прогноз на матч Вольфсбург — Зальцбург
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  2.05
  • Прогноз на матч Ковентри — Суонси
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.97
  • Прогноз на матч Ювентус — Зенит
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.48
  • Прогноз на матч Динамо К — Барселона
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Аталанта — Манчестер Юнайтед
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Бавария — Бенфика
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  6.60
  • Прогноз на матч Ювентус — Зенит
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  5.60
  • Прогноз на матч Динамо Киев — Барселона
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Экспресс дня 3 ноября: прогноз, ставка (5.22), статистика, коэффициенты матча 03.11.2021. Экспресс. «Реал» снова деклассирует «Шахтер», виктории «Ман Сити» и «Спортинга»
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры