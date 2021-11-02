В новом экспрессе рассмотрим несколько матчей очередного тура группового этапа Лиги чемпионов. На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

«Бавария» — «Бенфика»

Футбол. Лига чемпионов. Групповой этап

С «Баварией» на прошлой неделе произошел совершенно невероятный казус. Рекордмайстер вылетел из Кубка Германии, проиграв на поле менхенгладбахской «Боруссии» со счетом 0:5. Это капитуляция. «Бавария» просто отсутствовала на поле.

Очень странная ситуация, но рискнем предположить, что с командой Юлиана Нагельсманна все в порядке. Уже через несколько дней «Бавария» разгромила в матче Бундеслиги «Унион Берлин» (5:2).

В Лиге чемпионов «Бавария» стартовала с трех побед. Чемпион Германии разгромил «Барселону», киевское «Динамо» и «Бенфику», забив в общей сложности 12 мячей и ни разу не пропустив.

Сложно сказать, удастся ли «Баварии» снова выиграть и не получить при этом в свои ворота ни одного мяча, но гости точно получат по полной.

Ставка: тотал «Баварии» больше 2,5 за 1.65.

«Вильярреал» — «Янг Бойз»

Футбол. Лига чемпионов. Групповой этап

«Вильярреал» две недели четко показал, кто есть кто в этой паре. Встреча в Берне завершилась яркой победой испанцев со счетом 4:1.

«Янг Бойз» неплохо атаковал, старался доминировать, но превосходство «Вильярреала» даже не обсуждается.

После серии не очень удачных результатов в чемпионате Испании у «Вильярреала» есть отличный шанс порадовать своих болельщиков. «Янг Бойз» действительно хуже.

Скорее всего, команда Унаи Эмери снова выиграет с разницей минимум в два мяча.

Ставка: победа «Вильярреала» за 1.57.

«Севилья» — «Лилль»

Футбол. Лига чемпионов. Групповой этап

«Севилья» и «Лилль» проведут важнейший матч в борьбе за второе место в группе. Первое, по всей видимости, достанется «Зальцбургу», который в этот же деть сыграет с «Вольфсбургом».

В прошлом туре «Севилья» так и не дожала «Лилль» в гостевом матче. Встреча во Франции завершилась вничью 0:0. «Лилль» кое-как все-таки выстоял.

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Очевидно, что в гостях французам будет куда сложнее. «Севилья» в этом сезоне не смогла выиграть только в одном домашнем матче.

До разгрома дело не дойдет, «Севилья» редко таким занимает, но свои два мяча хозяева забьют. И есть подозрение, что сопернику испанцы не позволят отличиться.

Ставка: победа «Севильи» за 1.66.

Общий коэффициент — 4.31.