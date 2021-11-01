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    «Райо Вальекано» снова выиграет, а в Болонье будет результативно

    Экспресс дня 1 ноября. Прогнозы и ставки на футбол

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    Радамель Фалькао
    В новом экспрессе рассмотрим ближайшие матчи в Ла Лиге, Серии А и АПЛ. На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

    «Вулверхэмптон» — «Эвертон»

    Футбол. Чемпионат Англии

    «Вулверхэмптон» наконец-то пришел в себя после очень невзрачного старта. В четырех предыдущих матчах самая португальская команда АПЛ набрала десять очков.

    «Вулверхэмптон» здорово провел матчи против прямых конкурентов — «Саутгемптона», «Ньюкасла» и «Астон Виллы». Гостевая встреча с «Лидсом» завершилась вничью.

    А «Эвертон» в октябре неожиданно забуксовал. При этом на прошлой неделе команда Рафаэля Бенитеса получила пять мячей от «Уотфорда».

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    Скорее всего, «Вулверхэмптон» снова как минимум не проиграет. Хозяева набрали приличный ход, в отличие от соперника, в игре которого наблюдается спад.

    Ставка: победа «Вулверхэмптона» с форой (0) за 1.63.

    «Райо Вальекано» — «Сельта»

    Футбол. Чемпионат Испании

    «Райо Вальекано» до сих пор не потерял ни одного очка на своем поле. Более того, в предыдущем матче клуб из Мадрида обыграл у себя дома «Барселону». Единственный гол забил Радамель Фалькао.

    В гостях у «Райо» нередко бывают проблемы, но на своем стадионе он пока что играет просто идеально. В пяти встречах на «Кампо-де-Вальекас» команда Андони Ираолы пропустила лишь два мяча, а забила — 13.

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    У «Сельты» таких достижений пока нет. Клуб из Виго, как обычно, играет с перепадами, чередуя относительно неплохие матчи с откровенно провальными. В четырех предыдущих матчах у «Сельты» три поражения.

    В общем, у «Райо» есть отличный шанс продлить домашнюю победную серию.

    Ставка: победа «Райо Вальекано» с форой (0) за 1.75.

    «Болонья» — «Кальяри»

    Футбол. Чемпионат Италии

    В этом матче точно нет смысла прогнозировать возможный исход — случиться может все что угодно, если судить по результатам этих команд в первой половине сезона.

    Но можно предположить, что «Болонья» и «Кальяри» не разочаруют любителей результативного футбола. В десяти предыдущих матчах обе команды пропустили уже по 22 мяча, то есть в среднем по два гола за игру.

    Так что вполне вероятно, что соперники забьют на двоих как минимум три мяча.

    «Болонья», к слову, до сих пор забивала в каждом домашнем матче. У «Кальяри» похуже дела с голами на выезде, но в этой игре у гостей будет шанс отличиться.

    Ставка: обе команды забьют + тотал больше 1,5 за 1.63.

    Общий коэффициент — 4.64.

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    Экспресс дня 1 ноября: прогноз, ставка (4.64), статистика, коэффициенты матча 01.11.2021. Экспресс. «Райо Вальекано» снова выиграет, а в Болонье будет результативно
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