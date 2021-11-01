«Вулверхэмптон» — «Эвертон»
Футбол. Чемпионат Англии
«Вулверхэмптон» наконец-то пришел в себя после очень невзрачного старта. В четырех предыдущих матчах самая португальская команда АПЛ набрала десять очков.
«Вулверхэмптон» здорово провел матчи против прямых конкурентов — «Саутгемптона», «Ньюкасла» и «Астон Виллы». Гостевая встреча с «Лидсом» завершилась вничью.
А «Эвертон» в октябре неожиданно забуксовал. При этом на прошлой неделе команда Рафаэля Бенитеса получила пять мячей от «Уотфорда».
Скорее всего, «Вулверхэмптон» снова как минимум не проиграет. Хозяева набрали приличный ход, в отличие от соперника, в игре которого наблюдается спад.
Ставка: победа «Вулверхэмптона» с форой (0) за 1.63.
«Райо Вальекано» — «Сельта»
Футбол. Чемпионат Испании
«Райо Вальекано» до сих пор не потерял ни одного очка на своем поле. Более того, в предыдущем матче клуб из Мадрида обыграл у себя дома «Барселону». Единственный гол забил Радамель Фалькао.
В гостях у «Райо» нередко бывают проблемы, но на своем стадионе он пока что играет просто идеально. В пяти встречах на «Кампо-де-Вальекас» команда Андони Ираолы пропустила лишь два мяча, а забила — 13.
У «Сельты» таких достижений пока нет. Клуб из Виго, как обычно, играет с перепадами, чередуя относительно неплохие матчи с откровенно провальными. В четырех предыдущих матчах у «Сельты» три поражения.
В общем, у «Райо» есть отличный шанс продлить домашнюю победную серию.
Ставка: победа «Райо Вальекано» с форой (0) за 1.75.
«Болонья» — «Кальяри»
Футбол. Чемпионат Италии
В этом матче точно нет смысла прогнозировать возможный исход — случиться может все что угодно, если судить по результатам этих команд в первой половине сезона.
Но можно предположить, что «Болонья» и «Кальяри» не разочаруют любителей результативного футбола. В десяти предыдущих матчах обе команды пропустили уже по 22 мяча, то есть в среднем по два гола за игру.
Так что вполне вероятно, что соперники забьют на двоих как минимум три мяча.
«Болонья», к слову, до сих пор забивала в каждом домашнем матче. У «Кальяри» похуже дела с голами на выезде, но в этой игре у гостей будет шанс отличиться.
Ставка: обе команды забьют + тотал больше 1,5 за 1.63.
Общий коэффициент — 4.64.