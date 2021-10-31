ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Экспресс
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    ХавиСомнения президента не станут помехой. Хави возглавит «Барселону» Криштиану РоналдуДва месяца Роналду в «МЮ». Сделал ли он команду сильнее или ослабил ее? Игроки «Зенита»РПЛ. «Зенит» разгромил «Динамо», «Рубин» сыграет с ЦСКА
  • 07:25
    • Россиянки заняли первые три места в короткой программе на Гран-при Канады
  • 10:33
    • НХЛ объявила лучших хоккеистов игрового дня
    Все новости спорта

    «Интер» не пожалеет «Удинезе», сербские гранды дружно выиграют

    Экспресс дня 31 октября. Прогнозы и ставки на футбол

    Экспресс
    Прогноз и ставки на Экспресс дня 31 октября
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Интер»
    В очередном экспрессе от LiveSport.ru рассмотрим одну игру итальянской Серии А, а также два поединка сербской Суперлиги. На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

    «Интер» — «Удинезе»

    Футбол. Чемпионат Италии

    Действующий чемпион Италии в данном розыгрыше Серии А после десяти туров с 21 очком идет пока на третьей позиции, отставая от дуэта лидеров на семь баллов.

    «Интер» в текущем первенства потерпел только одну неудачу, пару туров тому назад проиграв в гостях «Лацио» 1:3, после чего миланцы дома поделили очки с «Юве» 1:1 и обыграли в гостях «Эмполи» со счетом 2:0.

    «Удинезе» же находится на 14 позиции в турнирной таблице итальянского чемпионата, оторвавшись от опасной зоны всего на четыре балла. Команда в текущем первенстве только два раза победила при трех фиаско и пяти мировых.

    К данной игре фриульцы подходят с 7-матчевой безвыигрышной серией, которую начали тремя поражениями, а продолжили четырьмя мировыми исходами. В прошлом туре они расписали ничью дома с «Вероной» — 1:1.

  • «Милан» имеет почти все для скудетто
  • Выиграют ли «россонери» чемпионство?
  • 28/10/2021

    • На своем поле миланцы должны легко брать три очка в игре с командой из второй половины турнирки. Считаем, что хозяева победят с разницей в несколько мячей.

    Ставка: победа «Интера» с форой (-1,5) за 2.01.

    «Раднички 1923» — «Црвена Звезда»

    Футбол. Чемпионат Сербии

    «Раднички 1923» решают задачу по итогам первой части чемпионата Сербии пробиться в первую восьмерку. Сейчас коллектив идет 12-м, отставая от заветной строки на четыре очка.

    Команда за 13 матчей добилась четырех викторий и семь раз уступила. Причем в последних четырех играх у нее были только фиаско и все они с разницей минимум в два гола.

    1000$ИгратьБонус новым игрокам1win 122ИгратьУдвоение вашего депозита22bet

    «Црвена Звезда» традиционно борется с «Партизаном» за золотые награды сербского первенства. Сейчас она идет второй с отставание от заклятого врага на восемь баллов, но имеет игру в запасе.

    В текущем чемпионате «красно-белые» за 13 встреч теряли очки в трех случаях, дважды сыграв вничью и раз уступив. Поражение как раз было в прошлом туре от «Радника» 1:2 в гостях.

    «Звездаши» очень злыми подойдут к этой игре после поражения в прошлом туре, и наверняка будут стремиться выиграть как можно крупнее.

    Ставка: победа «Црвены Звезды» с форой (-2) за 1.58.

    «Партизан» — «Чукарички»

    Футбол. Чемпионат Сербии

    «Партизан» лидирует в текущем розыгрыше сербской Суперлиги. За 13 встреч он добыл 12 викторий и одну игру свел вничью — с «Црвеной Звездой» 1:1 еще в середине сентября.

    В октябре «гробари» отыграли четыре игры во внутреннем первенстве, выиграв все их. И только одна из них была минимальной, остальные три — с разницей в два и более мячей.

    Все прогнозы на футбол

    «Чукарички» на текущий момент разместились на третьей позиции, но навязать борьбу двум грандам они вряд ли смогу. Коллектив семь раз побеждал ,дважды уступал и четыре встречи завершил вничью.

    Команда не уступает на протяжении последних семи матчей первенства, трижды сыграв вничью в этот период при четырех викториях, одна из которых была в минувшем туре дома над середняком «Пролетером» 6:1.

    Даже не смотря на удачное выступление «Чукаричек» в последнее время, гости вряд ли избегут поражения в этой встрече.

    Ставка: победа «Партизана» с форой (-1,5) за 1.65.

    Общий коэффициент — 5.24.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.90
  • Прогноз на матч Металлург Мг — Витязь
  • Хоккей
  • Сегодня в 12:30
    •  2.33
  • Прогноз на матч Акжайык — Тобол
  • Футбол
  • Сегодня в 13:00
    •  2.14
  • Прогноз на матч Астана — Туран
  • Футбол
  • Сегодня в 13:00
    •  2.12
  • Прогноз на матч Рубин — ЦСКА
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  2.40
  • Прогноз на матч Мариуполь — Динамо К
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  2.13
  • Прогноз на матч Лестер — Арсенал
  • Футбол
  • Сегодня в 14:30
    •  1.93
  • Прогноз на матч Фулхэм — Вест Бромвич
  • Футбол
  • Сегодня в 14:30
    •  1.80
  • Прогноз на матч Эльче — Реал
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  2.07
  • Прогноз на матч Алькарас — Зверев
  • Теннис
  • Сегодня в 15:00
    •  2.13
  • Прогноз на матч Трактор — Ак Барс
  • Хоккей
  • Сегодня в 15:00
    •  2.02
  • Прогноз на матч Ван де Зандшульп — Чилич
  • Теннис
  • Сегодня в 15:30
    •  2.14
  • Прогноз на матч Аталанта — Лацио
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.80
  • Прогноз на матч Торпедо-БелАЗ — Славия М
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.06
  • Прогноз на матч Спартак — Ростов
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Экспресс дня 31 октября: прогноз, ставка (5.24), статистика, коэффициенты матча 31.10.2021. Экспресс. «Интер» не пожалеет «Удинезе», сербские гранды дружно выиграют
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры