В очередном экспрессе от LiveSport.ru рассмотрим одну игру итальянской Серии А, а также два поединка сербской Суперлиги. На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

«Интер» — «Удинезе»

Футбол. Чемпионат Италии

Действующий чемпион Италии в данном розыгрыше Серии А после десяти туров с 21 очком идет пока на третьей позиции, отставая от дуэта лидеров на семь баллов.

«Интер» в текущем первенства потерпел только одну неудачу, пару туров тому назад проиграв в гостях «Лацио» 1:3, после чего миланцы дома поделили очки с «Юве» 1:1 и обыграли в гостях «Эмполи» со счетом 2:0.

«Удинезе» же находится на 14 позиции в турнирной таблице итальянского чемпионата, оторвавшись от опасной зоны всего на четыре балла. Команда в текущем первенстве только два раза победила при трех фиаско и пяти мировых.

К данной игре фриульцы подходят с 7-матчевой безвыигрышной серией, которую начали тремя поражениями, а продолжили четырьмя мировыми исходами. В прошлом туре они расписали ничью дома с «Вероной» — 1:1.

На своем поле миланцы должны легко брать три очка в игре с командой из второй половины турнирки. Считаем, что хозяева победят с разницей в несколько мячей.

Ставка: победа «Интера» с форой (-1,5) за 2.01.

«Раднички 1923» — «Црвена Звезда»

Футбол. Чемпионат Сербии

«Раднички 1923» решают задачу по итогам первой части чемпионата Сербии пробиться в первую восьмерку. Сейчас коллектив идет 12-м, отставая от заветной строки на четыре очка.

Команда за 13 матчей добилась четырех викторий и семь раз уступила. Причем в последних четырех играх у нее были только фиаско и все они с разницей минимум в два гола.

«Црвена Звезда» традиционно борется с «Партизаном» за золотые награды сербского первенства. Сейчас она идет второй с отставание от заклятого врага на восемь баллов, но имеет игру в запасе.

В текущем чемпионате «красно-белые» за 13 встреч теряли очки в трех случаях, дважды сыграв вничью и раз уступив. Поражение как раз было в прошлом туре от «Радника» 1:2 в гостях.

«Звездаши» очень злыми подойдут к этой игре после поражения в прошлом туре, и наверняка будут стремиться выиграть как можно крупнее.

Ставка: победа «Црвены Звезды» с форой (-2) за 1.58.

«Партизан» — «Чукарички»

Футбол. Чемпионат Сербии

«Партизан» лидирует в текущем розыгрыше сербской Суперлиги. За 13 встреч он добыл 12 викторий и одну игру свел вничью — с «Црвеной Звездой» 1:1 еще в середине сентября.

В октябре «гробари» отыграли четыре игры во внутреннем первенстве, выиграв все их. И только одна из них была минимальной, остальные три — с разницей в два и более мячей.

Все прогнозы на футбол

«Чукарички» на текущий момент разместились на третьей позиции, но навязать борьбу двум грандам они вряд ли смогу. Коллектив семь раз побеждал ,дважды уступал и четыре встречи завершил вничью.

Команда не уступает на протяжении последних семи матчей первенства, трижды сыграв вничью в этот период при четырех викториях, одна из которых была в минувшем туре дома над середняком «Пролетером» 6:1.

Даже не смотря на удачное выступление «Чукаричек» в последнее время, гости вряд ли избегут поражения в этой встрече.

Ставка: победа «Партизана» с форой (-1,5) за 1.65.

Общий коэффициент — 5.24.