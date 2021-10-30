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    «Барселона»
    В очередном экспрессе от LiveSport.ru рассмотрим поединки чемпионатов Испании и Англии. На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

    «Барселона» — «Алавес»

    Футбол. Чемпионат Испании

    Накануне руководство «Барселоны» отправило в отставку Рональда Кумана после поражения от «Райо Вальекано» 0:1 в чемпионате Испании. Данное поражение стало вторым подряд, немного ранее каталонцы уступили дома в Класико «Реалу» — 1:2.

    Всего же у «гранатово-синих» в текущем сезоне числится уже пять фиаско в 13 матчах всех турниров. В Примере «Барса» после 10-ти туров идет только девятой, отставая даже от зоны еврокубков на четыре балла.

    «Алавес» начал текущий чемпионата Испании с пяти поражений подряд, забив за весь этот неудачный период всего лишь одни мяч.

    Однако в последующих пяти встречах «славные» выиграли в трех из них и поднялись в турнирной таблице Примеры на 16 строку, но от зоны вылета оторвались на один пункт. В минувшем туре они дома обыграли 1:0 «Эльче».

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    • «Барса» конечно переживает не лучшие времена, но даже в таком состоянии на своем поле должна обыгрывать аутсайдера первенства.

    Ставка: победа «Барселоны» с форой (-1) за 1.53.

    «Эльче» — «Реал» Мадрид

    Футбол. Чемпионат Испании

    «Эльче» предстоит в данном сезоне вести борьбу за сохранение прописки в элите испанского футбола. Сейчас коллектив идет недалеко от опасной зоны, опережая ее всего лишь на два балла.

    У команды в этом розыгрыше Примеры только два выигрыша в 11 встречах при пяти поражениях и четырех ничьих. К данной игре она подходит с 3-матчевой безвыигрышной серией, где была одна мировая и два фиаско, одно из которых было в минувшем туре в гостях от «Алавеса» 0:1.

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    «Реал» разместился на второй строке в турнирной таблице Примеры, отставая на три очка от первого «Реал Сосьедада», имея при этом один поединок в запасе.

    В этом первенстве «Королевский клуб» проиграл только раз, уступив пару туров тому назад в гостях «Эспаньолу» 1:2, после этого он обыграл на выезде «Барсу» 2:1 и расписал дома мировую с «Осасуной» 0:0.

    Наверняка «Реал» исправиться за потерю очков в предыдущем туре, обыграв коллектив из низов турнирки даже на его арене.

    Ставка: победа «Реала» за 1.48.

    «Манчестер Сити» — «Кристал Пэлас»

    Футбол. Чемпионат Англии

    К данной встрече «Ман Сити» подходит после вылета из Кубка лиги, где он уступил дорогу «Вест Хэму». В чемпионате же он идет третьим, отставая от лидера только на два балла.

    Перед неудачей с «молотками», «горожане» выиграли три поединка подряд во всех турнирах. Причем две виктории были крупными — 5:1 над «Брюгге» в ЛЧ и 4:1 над «Брайтоном» в АПЛ.

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    «Кристал Пэлас» после девяти туров находится во второй половине турнирной таблицы АПЛ, имея на своем счету девять пунктов и опережает опасную зону на пять баллов.

    У лондонского клуба в текущем первенстве всего одна виктории при двух фиаско от шести мировых. Четыре из этих ничьих состоялись в предыдущих четырех играх. Так в минувшем туре «орлы» дома поделили очки с «Ньюкаслом» 1:1.

    Вряд ли «орлы» смогут навязать борьбу одному из претендентов на чемпионство. Скорее всего, «Ман Сити» добудет уверенную викторию.

    Ставка: победа «Ман Сити» с форой (-2) за 1.78.

    Общий коэффициент — 4.03.

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    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Экспресс дня 30 октября: прогноз, ставка (4.03), статистика, коэффициенты матча 30.10.2021. Экспресс. Первая игра «Барсы» без Кумана, победы «Реала» и «Ман Сити»
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