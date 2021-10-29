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    Шанс для «Лилля», голы в Зинсхайме и Остенде

    Экспресс дня 29 октября. Прогнозы и ставки на футбол

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    Прогноз и ставки на Экспресс дня 29 октября
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    В экспрессе на пятницу рассмотрим ближайшие матчи в чемпионатах Германии, Франции и Бельгии. На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

    «Хоффенхайм» — «Герта»

    Футбол. Чемпионат Германии

    Типичный немецкий матч, в котором можно смело ставить на голы. Скорее всего, будет результативно.

    Взять хотя бы октябрьские матчи «Хоффенхайма»: поражение от «Штутгарта» 1:3, победа над «Кельном» 5:0, поражение от «Баварии» 0:4 и победа в Кубке Германии над «Хольштайн Киль» 5:1.

    Ну а «Герта», в свою очередь, в пяти гостевых матчах Бундеслиги пропустила 16 мячей (а забила — шесть, что, к слову, не так уж и мало).

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    Так что здесь без вариантов. Три гола на двоих соперники вполне способны организовать. Не исключено, что «Хоффенхайм» самостоятельно управится с этой задачей.

    Ставка: тотал больше 2,5 за 1.69.

    «Пари Сен-Жермен» — «Лилль»

    Футбол. Чемпионат Франции

    Звезд много — игра так себе. Увы, но никакого вау-эффекта от футбола «Пари Сен-Жермен» пока и близко нет. В конце прошлой неделе парижане сыграли вничью с «Марселем» (0:0). И это еще не самый худший вариант, учитывая, что почти весь второй тайм им пришлось провести вдесятером после удаления Ашрафа Хакими.

    Кроме того, на прошлой неделе у «ПСЖ» был тяжелейший матч с «Лейпцигом» в Лиге чемпионов. Команда Маурисио Почеттино в итоге выиграла, но это тот случай, когда не обошлось без везения. Опять-таки, с учетом состава, это был еще один посредственный матч в исполнении французского гранда.

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    «Лилль» в этом сезоне не так хорош, как в прошлом, но встреча с «ПСЖ» — это отдельная история. Как и любой другой французский клуб, «доги» тоже постараются сделать больно главному раздражителю страны.

    «ПСЖ» в последнее время достаточно уязвим, поэтому гол от «Лилля» в предстоящем матче не станет большим сюрпризом.

    Ставка: гол «Лилля» за 1.72.

    «Остенде» — «Мехелен»

    Футбол. Чемпионат Бельгии

    Обе команды неплохо стартовали в новом сезоне. Более того, «Мехелен» на данный момент занимает в турнирной таблице пятое место. «Остенде» занимает 11-ю строчку, но расстояние между командами составляет всего лишь три очка.

    «Мехелен» ударно провел пять предыдущих матчей — четыре победы и одна ничья. При этом в трех случаях команда не пропустила ни одного мяча.

    У «Остенде» тоже неплохие показатели на этом отрезке. Исключением здесь стало лишь поражение от «Кортрейка».

    В общем, в этой игре тоже есть смысл сделать ставку на голы. Команды, скорее всего, обменяются забитыми мячами.

    Ставка: обе команды забьют за 1.50.

    Общий коэффициент — 4.37.

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    Экспресс дня 29 октября: прогноз, ставка (4.37), статистика, коэффициенты матча 29.10.2021. Экспресс. Шанс для «Лилля», голы в Зинсхайме и Остенде
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