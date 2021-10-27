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    Все новости спорта

    «МанСити» успешно съездит в Лондон, «Барселона» не проиграет в Мадриде

    Экспресс дня 27 октября. Прогнозы и ставки на футбол

    Экспресс
    Прогноз и ставки на Экспресс дня 27 октября
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    Джек Грилиш
    В очередном экспрессе из трех матчей будут поединки чемпионатов Испании и Италии, а также Кубка английской лиги. На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

    «Райо Вальекано» — «Барселона»

    Футбол. Чемпионат Испании. 11-й тур

    «Райо Вальекано» проводит невероятный сезон, ведь к большому удивлению после десяти сыгранных туров Примеры идет на седьмом месте и реально претендует на попадание в еврокубки.

    Впрочем, с грандами подопечные Андони Ираолы пока не играли. В среду будет первый экзамен, хотя гранд в лице «Барселоны» сейчас довольно ограничен.

    Команда Рональда Кумана переживает кризис, из-за чего оказалась на девятой строчке в турнирной таблице с двумя поражения и тремя ничьими.

    Однако, справедливости ради, стоит сказать, что «Барселона» проигрывала только признанным лидерам — «Атлетико» (0:2) и «Реалу» (1:2).

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    • Исходя из этого, нам кажется, что «сине-гранатовые» уж точно не проиграют в ближайшем туре. При этом результативность ожидается высокая, учитывая атакующий потенциал каталонцев и их нестабильность в обороне.

    Ставка: «Барселона» не проиграет и тотал больше 2,5 за 1.64.

    «Вест Хэм» — «Манчестер Сити»

    Футбол. Кубок Лиги. 1/8 финала

    «Вест Хэм» примет «Манчестер Сити» в одном из самых захватывающих матчей 1/8 финала Кубка английской лиги.

    Обе команды пребывают в отличном настроении после побед над «Тоттенхэмом» и «Брайтоном» на прошлых выходных.

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    Конечно, «горожане» считаются фаворитами, учитывая, что они ежегодно выигрывают этот турнир, начиная с сезона 2017/2018.

    Пеп Гвардиола, наконец, подобрал идеальный состав, что позволило забить девять голов в двух последних встречах.

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    • Да, «молотобойцы» проделали большую работу и улучшили игру в обороне, но все-таки класс «Манчестер Сити» намного выше. К тому же Гвардиола не привык уводить на второй план кубковые соревнования.

    Ставка: победа «Манчестер Сити» с форой -1 за 1.78.

    «Лацио» — «Фиорентина»

    Футбол. Чемпионат Италии. 10-й тур

    «Лацио» и «Фиорентина» — соседи по турнирной таблице Серии А и те команды, которые могут как порадовать, так и разочаровать своих болельщиков в самой непредвиденной ситуации.

    Все прогнозы на футбол

    Мало кто ожидал, что в середине октября, «орлы» нанесут «Интеру» (3:1) первое в сезоне поражение. А сразу после этого, все так же неожиданно, они крупно проиграли «Вероне» (1:4).

    В подобном стиле действуют «фиакли», чередующие победы с поражениями и не имея стабильных результатов.

    Предсказать победителя сложно, поэтому мы поставим на результативную игру, ведь этим командам присущи внезапные провалы в обороне.

    Ставка: тотал больше 2,5 за 1.71.

    Общий коэффициент — 4.99.

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    Экспресс дня 27 октября: прогноз, ставка (4.99), статистика, коэффициенты матча 27.10.2021. Экспресс. «МанСити» успешно съездит в Лондон, «Барселона» не проиграет в Мадриде
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