В очередном экспрессе из трех матчей будут поединки чемпионатов Испании и Италии, а также Кубка английской лиги. На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

«Райо Вальекано» — «Барселона»

Футбол. Чемпионат Испании. 11-й тур

«Райо Вальекано» проводит невероятный сезон, ведь к большому удивлению после десяти сыгранных туров Примеры идет на седьмом месте и реально претендует на попадание в еврокубки.

Впрочем, с грандами подопечные Андони Ираолы пока не играли. В среду будет первый экзамен, хотя гранд в лице «Барселоны» сейчас довольно ограничен.

Команда Рональда Кумана переживает кризис, из-за чего оказалась на девятой строчке в турнирной таблице с двумя поражения и тремя ничьими.

Однако, справедливости ради, стоит сказать, что «Барселона» проигрывала только признанным лидерам — «Атлетико» (0:2) и «Реалу» (1:2).

Исходя из этого, нам кажется, что «сине-гранатовые» уж точно не проиграют в ближайшем туре. При этом результативность ожидается высокая, учитывая атакующий потенциал каталонцев и их нестабильность в обороне.

Ставка: «Барселона» не проиграет и тотал больше 2,5 за 1.64.

«Вест Хэм» — «Манчестер Сити»

Футбол. Кубок Лиги. 1/8 финала

«Вест Хэм» примет «Манчестер Сити» в одном из самых захватывающих матчей 1/8 финала Кубка английской лиги.

Обе команды пребывают в отличном настроении после побед над «Тоттенхэмом» и «Брайтоном» на прошлых выходных.

Конечно, «горожане» считаются фаворитами, учитывая, что они ежегодно выигрывают этот турнир, начиная с сезона 2017/2018.

Пеп Гвардиола, наконец, подобрал идеальный состав, что позволило забить девять голов в двух последних встречах.

Да, «молотобойцы» проделали большую работу и улучшили игру в обороне, но все-таки класс «Манчестер Сити» намного выше. К тому же Гвардиола не привык уводить на второй план кубковые соревнования.

Ставка: победа «Манчестер Сити» с форой -1 за 1.78.

«Лацио» — «Фиорентина»

Футбол. Чемпионат Италии. 10-й тур

«Лацио» и «Фиорентина» — соседи по турнирной таблице Серии А и те команды, которые могут как порадовать, так и разочаровать своих болельщиков в самой непредвиденной ситуации.

Все прогнозы на футбол

Мало кто ожидал, что в середине октября, «орлы» нанесут «Интеру» (3:1) первое в сезоне поражение. А сразу после этого, все так же неожиданно, они крупно проиграли «Вероне» (1:4).

В подобном стиле действуют «фиакли», чередующие победы с поражениями и не имея стабильных результатов.

Предсказать победителя сложно, поэтому мы поставим на результативную игру, ведь этим командам присущи внезапные провалы в обороне.

Ставка: тотал больше 2,5 за 1.71.

Общий коэффициент — 4.99.