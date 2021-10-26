В очередном экспрессе из трех матчей будут поединки второго шведского дивизиона, а также одна игра третьей английской лиги. На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

«Уиган» — «Линкольн»

Футбол. Чемпионат Англии

В третьем дивизионе Англии «Уиган» на текущим момент идет на третьей позиции, но по потерянным очкам он является лидером и в случае победы в этой игре возглавит турнирку.

За последние четыре встречи в рамках Лиги 1 коллектив добился четырех викторий и один раз уходил с поля поверженным. В минувшем туре он одолел на выезде середняка «Уимблдон» со счетом 2:0.

«Линкольн» же находится на экваторе в турнирной таблице третьего по рангу дивизиона Англии, но зону вылета опережает всего лишь на три пункта.

У команды только одна виктория за минувшие пять встреч первенства. Также в этот период она дважды уступила и два раза сыграла вничью. Одна из этих мировых была накануне в гостях с «Шеффилд Уэнсдей» 1:1.

«Уиган» не упустит возможность выйти на первую позицию в турнирной таблице, победив дома середняка лиги.

Ставка: победа «Уигана» за 1.82.

«Трелленборг»— «Эскильстуна»

Футбол. Чемпионат Швеции

«Трелленборг» не теряет надежды зацепиться хотя бы за зону плей-офф повышения. За пять туров до завершения первенства первого шведского дивизиона он отстает от заветной третьей строки на четыре очка.

К данному матчу хозяева подходят с 6-матчевой безвыигрышной серией, в которой они две встречи проиграли и четыре раза делили очки со своими оппонентами. На выходных «Трелленборг» не смог обыграть на выезде аутсайдера «Эрубру» — 2:2.

«Эскильстуна» же ведет борьбу за выживание. Сейчас она идет на 11 безопасной строке, опережая на семь баллов прямой вылет, но от зоны стыковых игр плей-офф понижения оторвалась только на пункт.

В минувшем туре команда на выезде смогла переиграть конкурента ГАИС со счетом 3:2, но перед этим она не выигрывала на протяжении шести игр подряд, поровну подели в данном отрезке фиаско и ничьи.

Все же «Трелленборг» должен прервать свою негативную серию, наконец-то победив. Ожидаем, что хозяева обыграют клуб из низов турнирки.

Ставка: победа «Трелленборга» за 1.92.

«Хельсингборг» — ГАИС

Футбол. Чемпионат Швеции

«Хельсингборг» сейчас идет на третьей строке, дающей право сыграть в стыках за повышение до элиты. От второй позиции он отстает на пять очков при игре в запасе, конкуренты же отстают совсем незначительно.

В минувшем туре «сине-красные» смогли разгромить на выезде аутсайдера «Фалькенберг» 4:1. Тем самым они прервали свою серию без викторий из трех игр, где было два фиаско.

Все прогнозы на футбол

ГАИС на данный момент находится в зоне переходных игр понижения, но от безопасной строки коллектив отстает на четыре балла, а прямой вылет опережает на три очка.

Клуб из Гетеборга уступил в своих трех последних играх, однако пред этим он в пяти проведенных встречах добился трех викторий при одной мировой и одном фиаско.

Не теряющий еще надежды на прямое повышение «Хельсингборг» в родных стенах наверняка наберет три очка в игре с одним из аутсайдеров.

Ставка: победа «Хельсингборга» за 1.71.

Общий коэффициент — 5.97.