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    Щедрость «Баварии» и «Лейпцига» и реакция «Милана»

    Экспресс дня 23 октября. Прогнозы и ставки на футбол

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    Прогноз и ставки на Экспресс дня 23 октября
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    «Бавария» забила 29 мячей в восьми турах Бундеслиги
    В новом экспрессе рассмотрим матчи с участием «Баварии», «Лейпцига» и «Милана». На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

    «Бавария» — «Хоффенхайм»

    Футбол. Чемпионат Германии

    «Бавария» просто монстр, по-другому назвать ее сложно. Несколько дней назад Рекордмайстер разорвал на выезде «Бенфику» в матче Лиги чемпионов. После первого тайма казалось, что португальцы нашли способ, как сдерживать эту машину, но после перерыва «Бавария» вколотила им четыре мяча.

    В Бундеслиге у действующего чемпиона тоже пугающая результативность. В восьми турах «Бавария» забила 29 мячей.

    На прошлой неделе команда Юлиана Нагельсманна разгромила на выезде леверкузенский «Байер» со счетом 5:1. При этом все пять мячей мюнхенцы забили еще до перерыва, после чего просто контролировали ситуацию на поле.

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    В общем, у «Хоффенхайма» нет ни малейших шансов даже на ничью. Все зависит от «Баварии» и ее настроения, а с этим, как правило, не бывает проблем. Свои три-четыре мяча гости обязательно получат.

    Ставка: тотал «Баварии» больше 3,0 за 1.69.

    «Лейпциг» — «Гройтер Фюрт»

    Футбол. Чемпионат Германии

    У «Лейпцига» после смены главного тренера получается далеко не все, но, судя по последним матчам, команда с каждым разом играет все лучше и лучше.

    Например, среди недели «Лейпциг» едва не отобрал очки у «Пари Сен-Жермен». Команда Джесси Марша вела 2:1, но потом на сцене появился гениальный Лео Месси, забивший в игры и реализовавший пенальти. Но «Лейпциг» действительно провел классный матч.

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    В Бундеслиге у «Лейпцига» на данный момент серия из четырех матчей без поражений. При этом на своем поле команда Марша нокаутировала «Герту» и «Бохум», забив в общей сложности девять мячей.

    «Гройтер Фюрт», проигравший в семи матчах из восьми, наверняка не сможет помешать сопернику набрать три очка. Ну и наверняка эта история закончится разгромом.

    Ставка: тотал «Лейпцига» больше 2,5 за 1.64.

    «Болонья» — «Милан»

    Футбол. Чемпионат Италии

    «Милан» несколько дней назад провел худший матч в этом сезоне. «Россонери» проиграли «Порту» в гостевом матче Лиги чемпионов. Встреча завершилась победой португальцев со счетом 1:0, но их превосходство над «Миланом» в какие-то моменты было просто пугающим.

    В общем, «Милан» сыграл плохо, так бывает, но это точно не тот случай, когда надо говорить о каком-либо кризисе.

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    На прошлых выходных команда Стефано Пиоли отлично отреагировала на сложную ситуацию в домашней встрече с «Вероной». «Милан» отыгрался с 0:2, при этом ключевыми стали замены, Пиоли максимально точно угадал с выбором игроков, которые в итоге сделали разницу.

    «Болонья» довольно дерзкая, а особенно на своем поле, но есть подозрение, что после неудачной поездки в Португалию «Милан» будет максимально сконцентрирован и не станет делиться с соперником очками.

    Ставка: победа «Милана» за 2.11.

    Общий коэффициент — 5.84.

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    Экспресс дня 23 октября: прогноз, ставка (5.84), статистика, коэффициенты матча 23.10.2021. Экспресс. Щедрость «Баварии» и «Лейпцига» и реакция «Милана»
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