В новом экспрессе рассмотрим матчи второго испанского и второго шведского дивизионов. На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

«Уэска» — «Малага»

Футбол. Чемпионат Испании

«Уэска», которая в прошлом сезоне еще играла в Примере, в данном розыгрыше Сегунды пока идет только в середине турнирной таблицы, отставая от зоны плей-офф на три пункта.

В отрезке последних пяти встреч первенства «оскенцы» потерпели только одну неудачу, а также дважды сыграли вничью и победили. Одна из викторий была накануне в гостях над терпящей бедствие «Жироной» 3:1 в гостях.

«Малага» находится на пару строк в турнирке ниже, имея на балл меньше, чем у предстоящего противника.

«Анчоусы» в рамках первенства не знают горечи поражений на протяжении последних трех игр. Сперва в данном отрезке они выиграли, а затем дважды сыграли вничью, поделив очки с «Вальядолидом» в гостях и «Сарагосой» дома (по 1:1).

В этом сезоне обе команды редко когда уходят с поля без забитого мяча. Так и сейчас от них ожидает результативных действий.

Ставка: обе команды забьют — да за 2.11.

«Картахена» — «Спортинг» Хихон

Футбол. Чемпионат Испании

«Картахена», с большим трудом избежавшая в прошлом сезоне понижения в классе, в текущем розыгрыше Сегунды пока находится в первой десятке, отставая на два очка от зоны плей-офф.

Коллектив вышел победителем из своих двух последних встреч чемпионата, обыграв поочередно двух новичков лиги, а перед этим он дважды подряд уступил на выезде.

«Спортингу» в прошлом розыгрыше Сегунды совсем немного не хватило для попадание в плей-офф. В текущем же первенстве он лидирует, оторвавшись от ближайшего преследователя на два пункта.

В данном чемпионате хихонцы потерпели только одно фиаско,которое было месяц тому назад. После этого они дважды сыграли вничью и дважды победили. Одна из викторий была накануне дома над аутсайдером «Алькорконом» 1:0.

Данные команды одни из самых результативных в данном сезоне, поэтому от их очной встречи ожидаем хотя бы пару забитых мячей.

Ставка: ТБ 2,0 за 1.76.

«Ландскруна» — «Йёнчёпинг»

Футбол. Чемпионат Швеции

«Ландскруна» ведет борьбу за повышение до Аллсвенскан. За шесть туров до финиша команда идет четвертой, отставая от третьей строки всего лишь на два балла.

В последнем отрезке из четырех встреч коллектив смог добиться всего одной виктории, а также раз сыграл вничью и дважды проиграл. В своей последней игре первенства «Ландскруна» расписала мировую с преследователем «Треллеборгом» 2:2 в гостях.

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«Йёнчёпинг» на данный момент находится в середине турнирной таблицы второго шведского дивизиона, уступая аж семь пунктов зоне плей-офф.

К данной встрече команда подходит с 6-матчевой безвыигрышной серией в рамках чемпионата, где было три мировых результата и три фиаско. Накануне «Йёнчёпинг» на своем поле сыграл вничью дома с одним из лидеров «Сундсваллем» 1:1.

Фактор своего поля должен помочь «Ландскруне» добиться положительно результата над не очень убедительным в последнее время «Йёнчёпингом». Поэтому в данной игре ставим с 0 форой на хозяев.

Ставка: победа «Ландскруны» с форой 0 за 1.57.

Общий коэффициент — 5.83.