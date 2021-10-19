ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Экспресс
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Ньюкасл» провел первый матч при новых владельцах«Ньюкаслу» нужно еще много времени «Краснодар» — «Уфа»Никто не заслуживал поражения. «Уфа» не удержала победу над «Краснодаром» Уле Гуннар СульшерСульшер снова под давлением. Коллективные ошибки привели к поражению от «Лестера»
  • 23:54
    • «Барселона» одержала волевую победу над «Валенсией»
  • 23:43
    • Гол Кина принес «Ювентусу» победу над «Ромой»
  • 23:50
    • «Марсель» разгромил «Лорьян», Гендузи оформил дубль
  • 22:57
    • СМИ: В «Ахмате» назначено экстренное совещание, Талалаева могут уволить
  • 22:19
    • Кокорин впервые в сезоне не попал в заявку «Фиорентины»
  • 21:00
    • «Краснодар» спасся от поражения в матче с «Уфой»
  • 20:53
    • Гол и пас Кейна помогли «Тоттенхэму» победить «Ньюкасл»
    Все новости спорта

    Результативные поединки в Сегунде, очки для «Ландскруны»

    Экспресс дня 19 октября. Прогнозы и ставки на футбол

    Экспресс
    Прогноз и ставки на Экспресс дня 19 октября
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Спортинг» Хихон
    В новом экспрессе рассмотрим матчи второго испанского и второго шведского дивизионов. На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

    «Уэска» — «Малага»

    Футбол. Чемпионат Испании

    «Уэска», которая в прошлом сезоне еще играла в Примере, в данном розыгрыше Сегунды пока идет только в середине турнирной таблицы, отставая от зоны плей-офф на три пункта.

    В отрезке последних пяти встреч первенства «оскенцы» потерпели только одну неудачу, а также дважды сыграли вничью и победили. Одна из викторий была накануне в гостях над терпящей бедствие «Жироной» 3:1 в гостях.

    «Малага» находится на пару строк в турнирке ниже, имея на балл меньше, чем у предстоящего противника.

    «Анчоусы» в рамках первенства не знают горечи поражений на протяжении последних трех игр. Сперва в данном отрезке они выиграли, а затем дважды сыграли вничью, поделив очки с «Вальядолидом» в гостях и «Сарагосой» дома (по 1:1).

  • «Ньюкаслу» нужно еще много времени
  • Реакция прессы на матч «Ньюкасл» — «Тоттенхэм»
  • Сегодня

    • В этом сезоне обе команды редко когда уходят с поля без забитого мяча. Так и сейчас от них ожидает результативных действий.

    Ставка: обе команды забьют — да за 2.11.

    «Картахена» — «Спортинг» Хихон

    Футбол. Чемпионат Испании

    «Картахена», с большим трудом избежавшая в прошлом сезоне понижения в классе, в текущем розыгрыше Сегунды пока находится в первой десятке, отставая на два очка от зоны плей-офф.

    Коллектив вышел победителем из своих двух последних встреч чемпионата, обыграв поочередно двух новичков лиги, а перед этим он дважды подряд уступил на выезде.

    122ИгратьУдвоение вашего депозита22bet 100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle

    «Спортингу» в прошлом розыгрыше Сегунды совсем немного не хватило для попадание в плей-офф. В текущем же первенстве он лидирует, оторвавшись от ближайшего преследователя на два пункта.

    В данном чемпионате хихонцы потерпели только одно фиаско,которое было месяц тому назад. После этого они дважды сыграли вничью и дважды победили. Одна из викторий была накануне дома над аутсайдером «Алькорконом» 1:0.

    Данные команды одни из самых результативных в данном сезоне, поэтому от их очной встречи ожидаем хотя бы пару забитых мячей.

    Ставка: ТБ 2,0 за 1.76.

    «Ландскруна» — «Йёнчёпинг»

    Футбол. Чемпионат Швеции

    «Ландскруна» ведет борьбу за повышение до Аллсвенскан. За шесть туров до финиша команда идет четвертой, отставая от третьей строки всего лишь на два балла.

    В последнем отрезке из четырех встреч коллектив смог добиться всего одной виктории, а также раз сыграл вничью и дважды проиграл. В своей последней игре первенства «Ландскруна» расписала мировую с преследователем «Треллеборгом» 2:2 в гостях.

    Все прогнозы на футбол

    «Йёнчёпинг» на данный момент находится в середине турнирной таблицы второго шведского дивизиона, уступая аж семь пунктов зоне плей-офф.

    К данной встрече команда подходит с 6-матчевой безвыигрышной серией в рамках чемпионата, где было три мировых результата и три фиаско. Накануне «Йёнчёпинг» на своем поле сыграл вничью дома с одним из лидеров «Сундсваллем» 1:1.

    Фактор своего поля должен помочь «Ландскруне» добиться положительно результата над не очень убедительным в последнее время «Йёнчёпингом». Поэтому в данной игре ставим с 0 форой на хозяев.

    Ставка: победа «Ландскруны» с форой 0 за 1.57.

    Общий коэффициент — 5.83.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.48
  • Прогноз на матч Самсонова — Томлянович
  • Теннис
  • Сегодня в 11:00
    •  2.02
  • Прогноз на матч Ястремская — Калинская
  • Теннис
  • Сегодня в 12:30
    •  1.88
  • Прогноз на матч Чжэн Циньвэнь — Цуренко
  • Теннис
  • Сегодня в 16:00
    •  2.16
  • Прогноз на матч Джумхур — Чилич
  • Теннис
  • Сегодня в 16:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Касаткина — Калинина
  • Теннис
  • Сегодня в 18:30
    •  2.37
  • Прогноз на матч Гаске — Лайович
  • Теннис
  • Сегодня в 19:00
    •  3.13
  • Прогноз на матч Торпедо — Автомобилист
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  2.23
  • Прогноз на матч Спартак — ЦСКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.32
  • Прогноз на матч Сочи — Авангард
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.14
  • Прогноз на матч Витязь — Сибирь
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.08
  • Прогноз на матч Черноморец — Верес
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  1.92
  • Прогноз на матч Юргорден — Эльфсборг
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Алавес — Бетис
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  4.70
  • Экспресс дня 18 октября
  • Сегодня в 21:15
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Экспресс дня 19 октября: прогноз, ставка (5.83), статистика, коэффициенты матча 19.10.2021. Экспресс. Результативные поединки в Сегунде, очки для «Ландскруны»
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры