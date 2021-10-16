В субботнем экспрессе рассмотрим предстоящие матчи с участием «Манчестер Сити», дортмундской «Боруссии» и «Милана». На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

«Манчестер Сити» — «Бернли»

Футбол. Чемпионат Англии

У «Манчестер Сити» перед паузой была очень сложная неделя. Сначала команда Пепа Гвардиолы уступила на выезде «Пари Сен-Жермен», а потом сыграла в гостях вничью с «Ливерпулем».

А еще чуть раньше была встреча с «Челси». «Сити» и Гвардиола наконец-то смогли обыграть принципиального соперника, которому трижды уступили в концовке минувшего сезона. Очевидно, что после такого марафона команда нуждалась в небольшом перерыве.

«Бернли» же до сих пор не одержал ни одной победы в текущем сезоне АПЛ. Пока что команда Шона Дайча может похвастаться разве что тремя ничейными результатами, в том числе в гостевой игре с «Лестером».

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Но на поле «Ман Сити» раздобыть хотя бы одно очко «Бернли» вряд ли сможет. Хозяева обязательно забьют свои дежурные три мяча.

Ставка: тотал «Манчестер Сити» больше 2,5 за 1.65.

«Боруссия» Дортмунд — «Майнц»

Футбол. Чемпионат Германии

«Боруссия» пока что идет почти без сбоев. Пять побед в семи матчах и третье место в турнирной таблице — старт сезона «Дортмунду» удался.

И самое главное, что отставание от «Баварии» пока что составляет лишь одно очко. Это важный психологический момент. Всегда непросто, когда твой конкурент сразу же «улетает» в отрыв.

При этом несколько предыдущих матчей «Боруссии» пришлось провести без Эрлинга Холанда, у которого были мышечные проблемы. Ожидается, что предстоящий матч норвежец начнет в запасе.

Несмотря на то, что в этой паре есть явный фаворит, вряд ли ему удастся одержать уверенную победу. «Майнц» будет огрызаться, и, скорее всего, свой гол тоже забьет.

Ставка: обе команды забьют + тотал больше 2,5 за 1.90.

«Милан» — «Верона»

Футбол. Чемпионат Италии

«Милан», похоже, собрался бороться за Скудетто. Во всяком случае, в первых семи турах «россонери» набрали 19 очков и на данный момент отстают только от «Наполи».

И помимо результатов, «Милан» радует игрой. Как ни странно, но команда под руководством Стефано Пиоли продолжает прогрессировать.

Но в предстоящем матче у «Милана» могут возникнуть проблемы в связи с кадровой ситуацией. На несколько месяцев выбыл голкипер Майк Меньян, травмированы Давиде Калабрия, Златан Ибрагимович и Алессандро Флоренци. Тео Эрнандес, один из ключевых игроков «Милана», заразился коронавирусом, от последствий которого, к слову, продолжает восстанавливаться Оливье Жиру.

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Так что у «Вероны» будет шанс зацепиться хотя бы за ничью. Ну или как минимум забить гол, который заставил соперника суетиться.

Ставка: обе команды забьют за 1.68.

Общий коэффициент — 5.26.