В новом экспрессе рассмотрим сразу три матча предстоящего тура в ФНЛ. На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

«Оренбург» — «Текстильщик»

Футбол. Чемпионат ФНЛ

«Оренбург» возглавляет турнирную таблицу ФНЛ после 16-ти туров. Отрыв конкурентов пока несущественный, но уже очевидно, что это главный претендент на повышение в классе.

В прошлом туре «Оренбург» проиграл на выезде «Алании», но перед этим была серия из трех побед. И вообще, надо отметить, что команда Марцела Лички выиграла семь из десяти предыдущих матчей. А на своем поле — восемь из десяти последних.

И тут важно, что «Оренбург» очень мало пропускает — всего лишь 12 мячей в 16-ти турах.

«Текстильщику» же особо нечем похвастаться. Гости пока что находятся на 17-й строчке. Скорее всего, «Оренбург» одержит уверенную победу.

Ставка: победа «Оренбурга» с форой (-1,5) за 1.60.

«Факел» — «СКА-Хабаровск»

Футбол. Чемпионат ФНЛ

«Факел» и «СКА-Хабаровск» соседствуют в турнирной таблице. Хозяева на данный момент четвертые, а гости — пятые, расстояние между ними составляет два очка.

Обе команды в предыдущем туре проиграли. «Факел» уступил на поле «Олимпа-Долгопрудного», а «СКА-Хабаровск» потерпел домашнее поражение от «Балтики».

В общем, это такой матч, где точно не стоит лезть в исход. Максимально непредсказуемая пара в этом плане, несмотря на то, что букмекеры отдают явное предпочтение хозяевам. Хотя у «СКА-Хабаровск» в восьми предыдущих матчах на выезде только одно поражение.

Поэтому в данном случае ставим на голы. Скорее всего, команды обменяются забитыми мячами.

Ставка: обе команды забьют за 1.97.

«Ротор» — «Кубань»

Футбол. Чемпионат ФНЛ

«Ротор» встретится на своем поле с худшей командой лиги. «Кубань» находится на последнем месте, а от 16-й, спасительной строчки ее отделают уже десять очков. Судя по всему, в следующем сезоне мы не увидим краснодарский клуб в ФНЛ.

Серия поражений «Кубани» составляет уже пять матчей. При этом гости забили лишь один мяч за это время. Безвыигрышная серия «Кубани» и вовсе насчитывает уже десять матчей.

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«Ротор» в текущем сезоне одержал только одну домашнюю победу, но проиграл при этом лишь однажды. Но сейчас у хозяев есть отличный шанс набрать три очка.

Возможно, до разгрома дело не дойдет, но «Ротор» кое-как все же выиграет.

Ставка: победа «Ротора» за 1.59.

Общий коэффициент — 5.01.