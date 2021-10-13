ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Экспресс
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Словения — РоссияСтыки гарантированы. Победа в Мариборе вывела Россию в лидеры группы Душан ВлаховичТрансферный дайджест. 5 — 11 октября Килиан Мбаппе и Карим БенземаБензема и Мбаппе принесли трофей. Франция в напряженном матче обыграла Испанию
  • 08:50
    • Медведев обыграл Краиновича и вышел в 1/8 финала турнира в Индиан-Уэллсе
  • 11:35
    • Головин возобновил тренировки по индивидуальной программе
  • 11:04
    • Карпин спел песню «Валера, Валера» после победы над Словенией
  • 09:13
    • Рублев завершил выступление на турнире в Индиан-Уэллсе
  • 06:46
    • Карацев пробился в четвертый круг турнира в Индиан-Уэллсе
  • 23:41
    • Сборная России одолела Словению и возглавила группу Н
  • 01:18
    • Контракт Карпина будет продлен благодаря выходу в стыки отбора ЧМ-2022
    Все новости спорта

    Победа «Оренбурга», голы в Воронеже и шанс для «Ротора»

    Экспресс дня 13 октября. Прогнозы и ставки на футбол

    Экспресс
    Прогноз и ставки на Экспресс дня 13 октября
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Оренбург» в 16-ти матчах пропустил лишь 12 мячей
    В новом экспрессе рассмотрим сразу три матча предстоящего тура в ФНЛ. На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

    «Оренбург» — «Текстильщик»

    Футбол. Чемпионат ФНЛ

    «Оренбург» возглавляет турнирную таблицу ФНЛ после 16-ти туров. Отрыв конкурентов пока несущественный, но уже очевидно, что это главный претендент на повышение в классе.

    В прошлом туре «Оренбург» проиграл на выезде «Алании», но перед этим была серия из трех побед. И вообще, надо отметить, что команда Марцела Лички выиграла семь из десяти предыдущих матчей. А на своем поле — восемь из десяти последних.

    И тут важно, что «Оренбург» очень мало пропускает — всего лишь 12 мячей в 16-ти турах.

    «Текстильщику» же особо нечем похвастаться. Гости пока что находятся на 17-й строчке. Скорее всего, «Оренбург» одержит уверенную победу.

    Ставка: победа «Оренбурга» с форой (-1,5) за 1.60.

    «Факел» — «СКА-Хабаровск»

    Футбол. Чемпионат ФНЛ

    «Факел» и «СКА-Хабаровск» соседствуют в турнирной таблице. Хозяева на данный момент четвертые, а гости — пятые, расстояние между ними составляет два очка.

    Обе команды в предыдущем туре проиграли. «Факел» уступил на поле «Олимпа-Долгопрудного», а «СКА-Хабаровск» потерпел домашнее поражение от «Балтики».

    100ИгратьБонус новым игрокамvulkan 122ИгратьУдвоение вашего депозита22bet

    В общем, это такой матч, где точно не стоит лезть в исход. Максимально непредсказуемая пара в этом плане, несмотря на то, что букмекеры отдают явное предпочтение хозяевам. Хотя у «СКА-Хабаровск» в восьми предыдущих матчах на выезде только одно поражение.

    Поэтому в данном случае ставим на голы. Скорее всего, команды обменяются забитыми мячами.

    Ставка: обе команды забьют за 1.97.

    «Ротор» — «Кубань»

    Футбол. Чемпионат ФНЛ

    «Ротор» встретится на своем поле с худшей командой лиги. «Кубань» находится на последнем месте, а от 16-й, спасительной строчки ее отделают уже десять очков. Судя по всему, в следующем сезоне мы не увидим краснодарский клуб в ФНЛ.

    Серия поражений «Кубани» составляет уже пять матчей. При этом гости забили лишь один мяч за это время. Безвыигрышная серия «Кубани» и вовсе насчитывает уже десять матчей.

    Все прогнозы на футбол

    «Ротор» в текущем сезоне одержал только одну домашнюю победу, но проиграл при этом лишь однажды. Но сейчас у хозяев есть отличный шанс набрать три очка.

    Возможно, до разгрома дело не дойдет, но «Ротор» кое-как все же выиграет.

    Ставка: победа «Ротора» за 1.59.

    Общий коэффициент — 5.01.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.81
  • Прогноз на матч Адмирал — Трактор
  • Хоккей
  • Сегодня в 12:30
    •  1.93
  • Прогноз на матч Япония — Австралия
  • Футбол
  • Сегодня в 13:14
    •  2.18
  • Прогноз на матч Казахстан U21 — Турция U21
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Иран — Южная Корея
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  2.45
  • Прогноз на матч Казахстан — Финляндия
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.89
  • Прогноз на матч Салават Юлаев — Ак Барс
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.40
  • Прогноз на матч Армения U21 — Северная Македония U21
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Словакия U21 — Мальта U21
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  2.10
  • Прогноз на матч Люксембург U21 — Босния и Герцеговина U21
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  2.64
  • Прогноз на матч Польша U21 — Сан-Марино U21
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  1.93
  • Прогноз на матч Болгария U21 — Швейцария U21
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.17
  • Прогноз на матч Исландия U21 — Португалия U21
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Украина U21 — Фарерские острова U21
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Литва U21 — Россия U21
  • Футбол
  • Сегодня в 18:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Экспресс дня 13 октября: прогноз, ставка (5.01), статистика, коэффициенты матча 13.10.2021. Экспресс. Победа «Оренбурга», голы в Воронеже и шанс для «Ротора»
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры