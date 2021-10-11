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    Низовые матчи у россиян и хорватов, результативность сборной Германии

    Экспресс дня 11 октября. Прогнозы и ставки на футбол

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    Прогноз и ставки на Экспресс дня 11 октября
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    11 октября состоятся матчи отборочного цикла ЧМ-2022. На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

    Словения — Россия

    Футбол. ЧМ-2022. Квалификация

    Словения с 10 очками находится на 3 месте в таблице. В октябре она уже успела одержать одну победу. Команда на выезде разгромила Мальту со счетом 4:0. Это была третья победа хозяев на турнире.

    Ранее словенцы разгромно проиграли Хорватии со счетом 0:3, а также обыграли Мальту 1:0.

    Сборная России набрала 16 очков и практически делит с Хорватией первое место. Разница лишь в пропущенных голах. У россиян их 4, то есть на 3 больше, чем у хорватов.

    Коллектив Валерия Карпина выиграл в 3 матча подряд. Со счетом 2:0 команда победила Мальту и Кипр, а 8 октября она одолела Словакию со счетом 1:0.

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    От этого поединка вряд ли стоит ждать много голов. Россия при Карпине еще не пропускала, а тотал четырех последних игр с ее участием был меньше 2.5.

    Ставка: тотал меньше 2.5 за 1.57.

    Хорватия — Словакия

    Футбол. ЧМ-2022. Квалификация

    Хорватия — лидер группы H, хотя преимущество над Россией не очень велико. В этом матче хорватам нужно побеждать, чтобы гарантировано сохранить лидерство.

    На ее счету в этом отборе 5 побед. Она выиграла 3 последних выступления. Хозяева обыграли Словакию 1:0, разгромили Словению 3:0 и Кипр 3:0.

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    • Словакия набрала 9 очков. Она занимает 4 место. В нынешнем розыгрыше у нее 2 победы, 3 ничьи и 2 поражения. Последнюю неудачу словаки потерпели 8 октября, когда проиграли России 0:1.

    Сюда добавим поражение от Хорватии и ничью со Словенией (1:1). Получается, что за 4 последних матча в квалификации словаки выиграли только один раз. Они победили Кипр 2:0.

    Матч будет сложным для обеих команд. В прошлый раз они разошлись с минимальным счетом на табло.

    Ставка: тотал меньше 3 за 1.45.

    Северная Македония — Германия

    Футбол. ЧМ-2022. Квалификация

    Македонцы в случае победы приблизятся к немцам на расстояние трех очков. У них сейчас 12 пунктов и второе место в таблице J.

    Северная Македония не проигрывала в шести поединках подряд. Она набрала 3 победы и 3 ничьи. В последнем выступлении команда выиграла у сборной Лихтенштейна со счетом 4:0. Ранее хозяева разошлись миром с Румынией (0:0) и Исландией (2:2).

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    Германия с приходом Флика вышла на свое законное первое место, так как она главный фаворит группы. Под руководством нового наставника команда одержала четыре победы подряд.

    «Бундестим» выиграла у Лихтенштейна 2:0, разгромила Исландию 4:0 и Армению 6:0, а также победила Румынию 2:1.

    Германия в этом случае фаворит. Она проиграла в первом круге и явно намерена взять реванш. Немцы забивали не менее двух мячей в каждом из четырех поединков при Флике.

    Ставка: ИТ Германии больше 2 за 1.42.

    Итоговый коэффициент — 3.23.

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    Экспресс дня 11 октября: прогноз, ставка (3.23), статистика, коэффициенты матча 11.10.2021. Экспресс. Низовые матчи у россиян и хорватов, результативность сборной Германии
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