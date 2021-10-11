11 октября состоятся матчи отборочного цикла ЧМ-2022. На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

Словения — Россия

Футбол. ЧМ-2022. Квалификация

Словения с 10 очками находится на 3 месте в таблице. В октябре она уже успела одержать одну победу. Команда на выезде разгромила Мальту со счетом 4:0. Это была третья победа хозяев на турнире.

Ранее словенцы разгромно проиграли Хорватии со счетом 0:3, а также обыграли Мальту 1:0.

Сборная России набрала 16 очков и практически делит с Хорватией первое место. Разница лишь в пропущенных голах. У россиян их 4, то есть на 3 больше, чем у хорватов.

Коллектив Валерия Карпина выиграл в 3 матча подряд. Со счетом 2:0 команда победила Мальту и Кипр, а 8 октября она одолела Словакию со счетом 1:0.

Все прогнозы на ЧМ-2022

От этого поединка вряд ли стоит ждать много голов. Россия при Карпине еще не пропускала, а тотал четырех последних игр с ее участием был меньше 2.5.

Ставка: тотал меньше 2.5 за 1.57.

Хорватия — Словакия

Футбол. ЧМ-2022. Квалификация

Хорватия — лидер группы H, хотя преимущество над Россией не очень велико. В этом матче хорватам нужно побеждать, чтобы гарантировано сохранить лидерство.

На ее счету в этом отборе 5 побед. Она выиграла 3 последних выступления. Хозяева обыграли Словакию 1:0, разгромили Словению 3:0 и Кипр 3:0.

Словакия набрала 9 очков. Она занимает 4 место. В нынешнем розыгрыше у нее 2 победы, 3 ничьи и 2 поражения. Последнюю неудачу словаки потерпели 8 октября, когда проиграли России 0:1.

Сюда добавим поражение от Хорватии и ничью со Словенией (1:1). Получается, что за 4 последних матча в квалификации словаки выиграли только один раз. Они победили Кипр 2:0.

Матч будет сложным для обеих команд. В прошлый раз они разошлись с минимальным счетом на табло.

Ставка: тотал меньше 3 за 1.45.

Северная Македония — Германия

Футбол. ЧМ-2022. Квалификация

Македонцы в случае победы приблизятся к немцам на расстояние трех очков. У них сейчас 12 пунктов и второе место в таблице J.

Северная Македония не проигрывала в шести поединках подряд. Она набрала 3 победы и 3 ничьи. В последнем выступлении команда выиграла у сборной Лихтенштейна со счетом 4:0. Ранее хозяева разошлись миром с Румынией (0:0) и Исландией (2:2).

Германия с приходом Флика вышла на свое законное первое место, так как она главный фаворит группы. Под руководством нового наставника команда одержала четыре победы подряд.

«Бундестим» выиграла у Лихтенштейна 2:0, разгромила Исландию 4:0 и Армению 6:0, а также победила Румынию 2:1.

Германия в этом случае фаворит. Она проиграла в первом круге и явно намерена взять реванш. Немцы забивали не менее двух мячей в каждом из четырех поединков при Флике.

Ставка: ИТ Германии больше 2 за 1.42.

Итоговый коэффициент — 3.23.