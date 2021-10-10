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    «Сушка» в финале Лиги наций и победа Эквадора

    Экспресс дня 10 октября. Прогнозы и ставки на футбол

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    Прогноз и ставки на Экспресс дня 10 октября
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    Сборная Испании сыграет против Франции в финале Лиги наций
    В очередном экспрессе рассмотрим решающие матчи в Лиге наций и встречу Эквадора с Венесуэлой. На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

    Италия — Бельгия

    Футбол. Лига наций. Матч за третье место

    Сборной Бельгии, похоже, просто не суждено выиграть даже самый незначительный трофей. В полуфинале против французов команда Роберто Мартинеса шикарно провела первый тайм, забила два гола, но даже этого оказалось недостаточно.

    После перерыва Франция организовала сумасшедший камбэк, одержав победу со счетом 3:2. Интересно, что перед третьим мячом действующих чемпионов арбитр после просмотра ВАР отменил гол Ромелу Лукаку — там был офсайд.

    Бельгийцы расстроились, и, судя по тому, что они говорили после поражения от Франции, играть против Италии у них нет ни малейшего желания. Одно дело сыграть за «бронзу» на чемпионате, это хотя бы какой-то престиж, чего не скажешь в контексте Лиги наций.

    В общем, Италия на своем поле, скорее всего, дожмет потерявшую мотивацию Бельгию, которая, к тому же, вряд ли будет играть основным составом.

    Ставка: победа Италии за 2.24.

    Испания — Франция

    Футбол. Лига наций. Финал

    Испанцы в полуфинале красиво наказали сборную Италии (2:1). В общем-то, что-то подобное уже можно было наблюдать на Евро-2020, с той лишь разницей, что тогда итальянцы «дожили» до серии пенальти и кое-как проползли в финал.

    Подобный сценарий мог повториться и в недавнем матче, если бы не удаление Леонардо Бонуччи. Капитан Италии зря сомневался, что Сергей Карасев побоится показать ему красную карточку.

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    В общем, Италия проиграла там, где была реально хуже. А Испания, напротив, показала, что в ближайшем будущем, скорее всего, снова будет одним из главных фаворитов на всех турнирах. Невероятно талантливая команда.

    Предстоящий финал станет, в первую очередь, большим тактическим противостоянием Луиса Энрике и Дидье Дешама. А если так, то результативного матча точно не стоит ждать. Возможно, все решит один гол.

    Ставка: тотал матча меньше 2,5 за 1.78.

    Венесуэла — Эквадор

    Футбол. ЧМ-2022. Отборочный турнир

    Эквадор едет в гости к худшей сборной текущего отбора ЧМ в Южной Америке. Венесуэла находится на последнем месте, и пока не очень понятно, за счет чего хозяева могут улучшить свое турнирное положение.

    На данный момент у сборной Венесуэлы серия из пяти поражений. На этом отрезке она пропустила десять мячей. Единственный позитивный момент за это время — гол в недавней игре против Бразилии.

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    Эквадор же продолжает бороться за прямую путевку на чемпионат мира. Гости занимают третье место, отставая только от Бразилии и Аргентины.

    В общем, для Эквадора это отличный шанс набрать очередные три очка и еще на шаг приблизиться к ЧМ в Катаре.

    Ставка: победа Эквадора за 2.04.

    Общий коэффициент — 8.13.

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    Экспресс дня 10 октября: прогноз, ставка (8.13), статистика, коэффициенты матча 10.10.2021. Экспресс. «Сушка» в финале Лиги наций и победа Эквадора
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