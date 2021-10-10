В очередном экспрессе рассмотрим решающие матчи в Лиге наций и встречу Эквадора с Венесуэлой. На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

Италия — Бельгия

Футбол. Лига наций. Матч за третье место

Сборной Бельгии, похоже, просто не суждено выиграть даже самый незначительный трофей. В полуфинале против французов команда Роберто Мартинеса шикарно провела первый тайм, забила два гола, но даже этого оказалось недостаточно.

После перерыва Франция организовала сумасшедший камбэк, одержав победу со счетом 3:2. Интересно, что перед третьим мячом действующих чемпионов арбитр после просмотра ВАР отменил гол Ромелу Лукаку — там был офсайд.

Бельгийцы расстроились, и, судя по тому, что они говорили после поражения от Франции, играть против Италии у них нет ни малейшего желания. Одно дело сыграть за «бронзу» на чемпионате, это хотя бы какой-то престиж, чего не скажешь в контексте Лиги наций.

В общем, Италия на своем поле, скорее всего, дожмет потерявшую мотивацию Бельгию, которая, к тому же, вряд ли будет играть основным составом.

Ставка: победа Италии за 2.24.

Испания — Франция

Футбол. Лига наций. Финал

Испанцы в полуфинале красиво наказали сборную Италии (2:1). В общем-то, что-то подобное уже можно было наблюдать на Евро-2020, с той лишь разницей, что тогда итальянцы «дожили» до серии пенальти и кое-как проползли в финал.

Подобный сценарий мог повториться и в недавнем матче, если бы не удаление Леонардо Бонуччи. Капитан Италии зря сомневался, что Сергей Карасев побоится показать ему красную карточку.

В общем, Италия проиграла там, где была реально хуже. А Испания, напротив, показала, что в ближайшем будущем, скорее всего, снова будет одним из главных фаворитов на всех турнирах. Невероятно талантливая команда.

Предстоящий финал станет, в первую очередь, большим тактическим противостоянием Луиса Энрике и Дидье Дешама. А если так, то результативного матча точно не стоит ждать. Возможно, все решит один гол.

Ставка: тотал матча меньше 2,5 за 1.78.

Венесуэла — Эквадор

Футбол. ЧМ-2022. Отборочный турнир

Эквадор едет в гости к худшей сборной текущего отбора ЧМ в Южной Америке. Венесуэла находится на последнем месте, и пока не очень понятно, за счет чего хозяева могут улучшить свое турнирное положение.

На данный момент у сборной Венесуэлы серия из пяти поражений. На этом отрезке она пропустила десять мячей. Единственный позитивный момент за это время — гол в недавней игре против Бразилии.

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Эквадор же продолжает бороться за прямую путевку на чемпионат мира. Гости занимают третье место, отставая только от Бразилии и Аргентины.

В общем, для Эквадора это отличный шанс набрать очередные три очка и еще на шаг приблизиться к ЧМ в Катаре.

Ставка: победа Эквадора за 2.04.

Общий коэффициент — 8.13.