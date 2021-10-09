ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Экспресс
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Сборная ФранцииВоля и разум. Сборная Франции перевернула игру с Бельгией и вышла в финал Лиги наций Валерий КарпинИгра на выбывание. Сборная России подходит к решающим матчам на фоне череды травм Мохамед СалахСалах, Бензема и Левандовски. Самые сильные футболисты в европейских лигах
  • 10:22
    • Азмун может перейти в «Арсенал»
  • 06:12
    • Бразилия по-волевому обыграла Венесуэлу, Аргентина не смогла справиться с Парагваем в отборе к ЧМ-2022
  • 23:44
    • Сборная Франции вырвала победу у Бельгии и вышла в финал Лиги наций
    Все новости спорта

    «Альмерия» удержится во главе Сегунды, Сербия и Польша добудут победы

    Экспресс дня 9 октября. Прогнозы и ставки на футбол

    Экспресс
    Прогноз и ставки на Экспресс дня 9 октября
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Александар Митрович
    В экспрессе на субботу рассмотрим два отборочных матча к ЧМ-2022 и одну игру второго испанского дивизиона. На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

    «Альмерия» — «Лас-Пальмас»

    Футбол. Чемпионат Испании

    В прошлом сезоне «Альмерия» была близка к выходу в Примеру, но проиграла на стадии плей-офф. В этом же первенстве после восьми туров она лидирует в турнирной таблице.

    За всю турнирную дистанцию андалузцы добыли шесть викторий и дважды проиграли. К данной игре они подходят с 3-матчевой победной серией. В минувшем туре они в гостях справились с «Жироной» — 2:1.

    «Лас-Пальмас» в прошлом розыгрыше Сегунды финишировал в середине турнирки, а в этом чемпионате пока идет в зоне плей-офф повышения, немного уступая первым двух позициям.

    Островитяне в этом первенстве уступили лишь раз, трижды выиграли и четыре раза сыграли вничью. К данному поединку они подходят с 4-матчевой беспроигрышной серией, где сперва дважды расписали мировые, а затем дважды выиграли дома.

  • Салах, Бензема и Левандовски. Самые сильные футболисты в европейских лигах
  • Форвард «Ливерпуля» превзошел даже Бруну Фернандеша, а нападающий «Реала» бросил вызов Лионелю Месси
  • Вчера

    • Андалузцы сильно играют дома, выиграв в этом сезоне все игры в родных стенах. Ожидаем, что и сейчас победа будет на их стороне.

    Ставка: победа «Альмерии» за 1.86.

    Люксембург — Сербия

    Футбол. Квалификация ЧМ-2022

    Сборной Люксембурга особо не приходится рассчитывать на путевку в Катар. И только в случаи победы в предстоящей игре «герцоги» будут иметь минимальные шансы на второе место.

    В данном отборе Люксембург дважды победил и дважды проиграл. Причем оба фиаско были от вышестоящих команд. В своей последней игре квалификации он был в гостях разгромлен предстоящим противником — 1:4.

    122ИгратьУдвоение вашего депозита22bet 100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle

    Команда Сербии ведет борьбу с Португалией за первую строку. Сейчас «белые орлы» находятся на второй позиции, проигрывая своему конкуренту два очка.

    В данной компании сербы в пяти играх добыли три виктории и дважды сыграли вничью. В прошлом месяце они обыграли на своем поле предстоящего противника 4:1 и расписали гостевую мировую с Ирландией 1:1.

    Класс игроков сербов значительно выше, чем у Люксембурга. И учитывая важности поединка для гостей, в этой игре именно им и отдадим выигрыш.

    Ставка: победа Сербии за 1.45.

    Польша — Сан-Марино

    Футбол. Квалификация ЧМ-2022

    Сборная Польши в этом отборе ведет борьбу с Албанией и Венгрией за вторую позицию. После шести туров она идет третьей, отставая от вторых албанцев на очко, опережая четвертую позицию на тот же пункт.

    У «кадры» в данной компании три выигрыша, две мировые и одно фиаско. В прошлом месяце поляки добыли две крупные виктории, в том числе и над предстоящим противником 7:1, а также сыграли вничью дома с Англией 1:1.

    Сборная Сан-Марино — одна из слабейших команд в мире. За всю историю ее существования она не добыла ни одной победы в официальном поединке.

    Так и в этом отборе «сиятельные» проиграли все шесть проведенных встреч с общим счетом 1:24. Причем четыре из этих игр были проиграны очень крупно.

    Поляки наверняка и во второй раз крупно обыграют «футбольного карлика», минимум с разницей в пять мячей.

    Ставка: победа Польши с форой (-5) за 1.63.

    Общий коэффициент — 4.39.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.14
  • Прогноз на матч Сибирь — Витязь
  • Хоккей
  • Сегодня в 15:30
    •  2.28
  • Прогноз на матч Барыс — СКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 16:30
    •  2.11
  • Прогноз на матч Салават Юлаев — Йокерит
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.02
  • Прогноз на матч Молдавия U21 — Уэльс U21
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Болгария U21 — Гибралтар U21
  • Футбол
  • Сегодня в 18:30
    •  2.02
  • Прогноз на матч Литва U21 — Мальта U21
  • Футбол
  • Сегодня в 18:30
    •  1.91
  • Прогноз на матч Босния и Герцеговина U21 — Италия U21
  • Футбол
  • Сегодня в 18:30
    •  1.99
  • Прогноз на матч Россия U21 — Северная Ирландия U21
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.14
  • Прогноз на матч Швеция U21 — Черногория U21
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.91
  • Прогноз на матч Хорватия U21 — Норвегия U21
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.18
  • Прогноз на матч Белоруссия U21 — Греция U21
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.97
  • Прогноз на матч Ирландия U21 — Люксембург U21
  • Футбол
  • Сегодня в 19:15
    •  1.99
  • Прогноз на матч Сочи — Динамо Рига
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.93
  • Прогноз на матч Франция U21 — Украина U21
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Экспресс дня 9 октября: прогноз, ставка (4.39), статистика, коэффициенты матча 09.10.2021. Экспресс. «Альмерия» удержится во главе Сегунды, Сербия и Польша добудут победы
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры