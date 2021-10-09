В экспрессе на субботу рассмотрим два отборочных матча к ЧМ-2022 и одну игру второго испанского дивизиона. На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

«Альмерия» — «Лас-Пальмас»

Футбол. Чемпионат Испании

В прошлом сезоне «Альмерия» была близка к выходу в Примеру, но проиграла на стадии плей-офф. В этом же первенстве после восьми туров она лидирует в турнирной таблице.

За всю турнирную дистанцию андалузцы добыли шесть викторий и дважды проиграли. К данной игре они подходят с 3-матчевой победной серией. В минувшем туре они в гостях справились с «Жироной» — 2:1.

«Лас-Пальмас» в прошлом розыгрыше Сегунды финишировал в середине турнирки, а в этом чемпионате пока идет в зоне плей-офф повышения, немного уступая первым двух позициям.

Островитяне в этом первенстве уступили лишь раз, трижды выиграли и четыре раза сыграли вничью. К данному поединку они подходят с 4-матчевой беспроигрышной серией, где сперва дважды расписали мировые, а затем дважды выиграли дома.

Андалузцы сильно играют дома, выиграв в этом сезоне все игры в родных стенах. Ожидаем, что и сейчас победа будет на их стороне.

Ставка: победа «Альмерии» за 1.86.

Люксембург — Сербия

Футбол. Квалификация ЧМ-2022

Сборной Люксембурга особо не приходится рассчитывать на путевку в Катар. И только в случаи победы в предстоящей игре «герцоги» будут иметь минимальные шансы на второе место.

В данном отборе Люксембург дважды победил и дважды проиграл. Причем оба фиаско были от вышестоящих команд. В своей последней игре квалификации он был в гостях разгромлен предстоящим противником — 1:4.

Команда Сербии ведет борьбу с Португалией за первую строку. Сейчас «белые орлы» находятся на второй позиции, проигрывая своему конкуренту два очка.

В данной компании сербы в пяти играх добыли три виктории и дважды сыграли вничью. В прошлом месяце они обыграли на своем поле предстоящего противника 4:1 и расписали гостевую мировую с Ирландией 1:1.

Класс игроков сербов значительно выше, чем у Люксембурга. И учитывая важности поединка для гостей, в этой игре именно им и отдадим выигрыш.

Ставка: победа Сербии за 1.45.

Польша — Сан-Марино

Футбол. Квалификация ЧМ-2022

Сборная Польши в этом отборе ведет борьбу с Албанией и Венгрией за вторую позицию. После шести туров она идет третьей, отставая от вторых албанцев на очко, опережая четвертую позицию на тот же пункт.

У «кадры» в данной компании три выигрыша, две мировые и одно фиаско. В прошлом месяце поляки добыли две крупные виктории, в том числе и над предстоящим противником 7:1, а также сыграли вничью дома с Англией 1:1.

Сборная Сан-Марино — одна из слабейших команд в мире. За всю историю ее существования она не добыла ни одной победы в официальном поединке.

Так и в этом отборе «сиятельные» проиграли все шесть проведенных встреч с общим счетом 1:24. Причем четыре из этих игр были проиграны очень крупно.

Поляки наверняка и во второй раз крупно обыграют «футбольного карлика», минимум с разницей в пять мячей.

Ставка: победа Польши с форой (-5) за 1.63.

Общий коэффициент — 4.39.