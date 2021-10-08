В очередном экспрессе из трех матчей будут поединки чемпионатов Ирландии и Северной Ирландии, а также игра второго испанского дивизиона. На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

«Вальядолид» — «Малага»

Футбол. Чемпионат Испании

«Вальядолид», который в прошлом сезоне вылетел из Примеры, в текущем розыгрыше Сегунды после восьми туров идет в середине турнирной таблицы, находясь на расстоянии одной победы от зоны плей-офф.

Стартовала «пусела» неплохо, выиграв две игры при одной ничьей, затем она потерпела три фиаско подряд, после чего разжилась четырьмя очками в двух проведенных встречах.

«Малага» в прошлом сезоне выступала в Сегунде и финишировала в середине турнирной таблицы. В данном же первенстве она является соседом по турнирке своего предстоящего противника.

«Анчоусы» за первые пять встреч уступили только раз, еще по два раза они играли вничью и побеждали. Однако за последующие три игры они дважды проиграли и раз победили, обыграв в прошлом туре середняка «Фуэнлабраду» 1:0.

Родные стены должны помочь «Вальядолиду» добиться положительного результата в данной игре. Ставим здесь на хозяев с 0 форой.

Ставка: победа «Вальядолида» с 0 форой за 1.50.

«Дандолк» — «Шемрок Роверс»

Футбол. Чемпионат Ирландии

Действующий чемпион Ирландии провально выступает в этом сезоне, находясь сейчас вблизи зоны вылета, опережая ее всего лишь на три пункта.

Однако в последнее время «Дандолк» наладил свои результаты, не проигрывая уже на протяжении последних пяти встреч с учетом всех турниров. В данном отрезке он в рамках чемпионата добыл две домашние виктории.

«Шемрок Роверс» мчится к очередному чемпионскому титулу. На текущий момент он опережает ближайшего преследователя на девять баллов, но имеет еще игру в запасе.

«Зелено-белые» вышли победителями из своих четырех последних встреч чемпионата, а перед этим у них была серия из четырех фиаско кряду, но только одна игра в этот период пришлась на внутреннее первенство.

Действующий чемпион еще рискует понизиться в классе, поэтому будет всеми силами стараться добыть очки в домашней игре с без пяти минут победителем лиги.

Ставка: 1Х за 1.71.

«Колрейн» — «Гленавон»

Футбол. Чемпионат Северной Ирландии

В текущем первенстве «Колрейн» после семи туров набрал 13 очков и идет с ними на третьей строке, проигрывая четыре пункта лидеру.

Начал коллектив чемпионат с двух фиаско подряд, но затем не знает горечи поражений на протяжении пяти встреч, выиграв в этот период в четырех из них. При чем все виктории были добыт «всухую».

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«Гленавон» по итогам семи игровых дней разжился всего шесть зачетными пунктами, с которыми идет восьмым, но от топ-6 отстает уже на шесть баллов.

Пока за всю турнирную дистанцию у команды только одна виктории при трех ничьих и таком же количестве поражений. Последние две игры в чемпионате она проиграла.

Хозяева после неудачного старта набрали хорошую форму и дома наверняка справятся с командой, которая в последнее время только проигрывала.

Ставка: победа «Колрейна» за 1.85.

Общий коэффициент — 4.74.