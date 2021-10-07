В экспрессе на четверг рассмотрим второй полуфинал в Лиге наций и два матча регулярного чемпионата КХЛ. На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

Бельгия — Франция

Футбол. Лига наций. Полуфинал

Букмекеры в этом противостоянии отдают небольшое преимущество сборной Франции, однако вряд ли действующих чемпионов мира можно назвать фаворитом в игре против мощной Бельгии, за которую наконец-то готовы сыграть сразу все лидеры, включая Эдена Азара и Кевина Де Брюйне.

Игровой кризис, который наблюдался у французов еще на Евро-2020, никуда не делся. В прошлом месяце команда Дидье Дешама провела три очень невзрачных матча. Франция не смогла выиграть у Боснии и Украины — обе встречи завершились вничью 1:1. После этого была непростая победа над Финляндией, но по игре Les Bleus снова не впечатлили, несмотря на звездный состав.

Бельгийцы же без особых усилий одержали три уверенные победы. В одном из матчей они разгромили на своем поле Чехию со счетом 3:0.

Все прогнозы на футбол

В общем, у Бельгии есть отличный шанс взять у Франции реванш за поражение в полуфинале ЧМ-2018. К слову, тогда команда Роберто Мартинеса создала уйму моментов, но так и не забила. Нынешняя Франция может дрогнуть под таким давлением.

Ставка: победа Бельгии с форой (0) за 2.14.

«Ак Барс» — «Металлург» Магнитогорск

Хоккей. КХЛ. Регулярный чемпионат

«Магнитка» на удивление очень мощно стартовала в новом сезоне. «Металлург» возглавляет турнирную таблицу Восточной конференции, до сих пор потерпев лишь одно поражение в 14-ти матчах.

При этом магнитогорский клуб лучший среди всех клубов лиги и по заброшенным, и по пропущенным шайбам — 59:27.

Победная серия «Магнитки» составляет уже 11 матчей. В первых числах октября команда Ильи Воробьева уверенно выиграла у «Спартака» и московского «Динамо».

«Ак Барс» пока что четвертый на Востоке. Несколько дней назад казанский клуб уступил на своем льду минскому «Динамо», и есть подозрение, что в предстоящей встрече у хозяев тоже будут проблемы.

Ставка: победа «Металлурга» с форой (0) за 1.92.

«Северсталь» — «Локомотив»

Хоккей. КХЛ. Регулярный чемпионат

«Локомотив» после не самого уверенного старта решил заменить главного тренера. Вместо Андрея Скабелки команду возглавил Игорь Никитин, который ранее очень продуктивно поработал в ЦСКА.

В первых четырех матчах под руководством Никитина «железнодорожники» одержали три победы, в том числе над «Авангардом».

Перед поездкой в Череповец «Локомотив» уступил в Санкт-Петербурге местному СКА со счетом 0:1. Но в целом позитивные изменения в игре ярославского клуба присутствуют.

Все прогнозы на КХЛ

И наверняка «Локомотив» справится с «Северсталью», которая неплохо обороняется (правда, не всегда), но при этом испытывает огромные проблемы в атаке. Хозяева в 13-ти матчах забросили лишь 22 шайбы. С такой игрой в нападении остановить «Локомотив» будет сложно.

Ставка: победа «Локомотива» за 1.95.

Общий коэффициент — 8.02.