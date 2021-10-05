В очередном экспрессе от LiveSport.ru рассмотрим два поединка второго шведского дивизиона, а также одну игру из третьей итальянской лиги. На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

«Вастерос» — ГАИС

Футбол. Чемпионат Швеции

На текущий момент «Вастерос» находится в зоне вылета, уступая зоне переходных матчей всего лишь балл при этом имея один поединок в запасе, от от безопасной строки отстает на четыре очка.

У «зелено-белых» всего лишь одна виктория в рамках второй шведской лиги за последние десять встреч. Еще в этот период они трижды сыграли вничью и потерпели шесть поражения, одно из которых было в минувшем туре в гостях от лидирующего «Вернаму» 2:3.

ГАИС также ведет борьбу за сохранение прописки во втором шведском дивизионе. Сейчас клуб из Гетеборга идет на безопасной 12 позиции, но опасную зону опережает всего на два пункта.

Коллектив за последние пять встреч первенства потерпел только одну неудачу, еще раз сыграл вничью и трижды победил. В минувшем туре ГАИС дома переиграл середняка «Эргрюте» 2:1.

В битве двух аутсайдеров ставим на непроигрыш гостей, которые на текущий момент пребывают более в лучших кондициях.

Ставка: Х2 за 1.88.

«Треллеборг» — «Ландскруна»

Футбол. Чемпионат Швеции

«Треллеборг» имеет шансы на повышение в классе. На текущий момент коллектив идет шестым в турнирной таблице первого шведского дивизиона, отставая от третьей строки на три пункта при игре в запасе.

К данному поединку «сине-белые» подходят с 4-матчевой безвыигрышной серией, в которой сперва дважды сыграли вничью, а затем дважды уступили. В минувшем туре состоялось выездное фиаско от одного из лидеров «Сундсвалля» — 0:2.

«Ландскруна» имеет на счету те же 37 очков, что и «Треллеборг», но идет на строку выше из-за лучших дополнительных показателей.

«Черно-белые» переживают сейчас не лучший период. За последние девять встреч первенства они трижды выиграли и потерпели аж шесть неудач. Так в прошлом туре «Ландскруна» уступила в гостях 1:2 аутсайдеру «Фалькенбергу».

В противостоянии претендентов на повышение в классе не стоит ожидать открытого футбола. Поэтому в этой игре не ждем много забитых мячей.

Ставка: ТМ 3,0 за 1.47.

«Катанзаро» — «Фиделис Андриа»

Футбол. Чемпионат Италии

«Катанзаро» в одной из групп третьего итальянского дивизиона на текущий момент идет на десятой позиции среди 20 участников, но в случаи успеха в данной игре поднимется на пару строк выше.

В текущем чемпионате коллектив еще не уступал, правда, и победил всего раз при пяти мировых исходах, которые пришлись на последние встречи. При этом все они были низовыми.

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«Фиделис Андриа» разместилась вблизи зоны вылета, имея на своем счету после шести игр пять набранных пунктов.

Команда добыла всего одну викторию в текущем первенстве, дважды сыграла вничью и трижды проиграла. При чем последнее фиаско было крупным — дома 0:3 от «Фоджи» из топ-5.

Так как обе команды являются крайне нерезультативными, то и в их очном противостоянии стоит ждать низового исхода.

Ставка: ТМ 2,5 за 1.68.

Общий коэффициент — 4.62.