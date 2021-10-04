4 октября состоятся матчи в испанской Сегунде и Континентальной хоккейной лиге. На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

«Жирона» — «Альмерия»

Футбол. Чемпионат Испании

«Жирона» имеет 8 очков и занимает 16 место. Свое положение команда смогла поправить в последних двух турах. Она сыграла вничью с «Реал» Овьедо 0:0 и победила «Вальядолид» со счетом 1:0.

Всего «Жирона» выиграла 2 матча в этом сезоне и во всех случаях победа была домашней, при этом на своем поле она проиграла только один раз.

«Альмерия» находится на третьей строчке с 15 очками. Эй удалось выиграть 3 из 4 матчей Сегунды.

Если бы не поражение от «Понферрадины» (0:1), то у «Альмерии» была бы хорошая трехматчевая победная серия. «Красно-белые» смогли добиться побед в матчах с «Малагой» (2:0), «Алькороном» (4:0) и «Тенерифе» (3:1).

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«Альмерия» выиграла 5 из 7 матчей в этом сезоне. Она мало пропускает — всего 6 голов, что является лучшим результатом лиги. С результативностью, как у «Жироны» (5 мячей в 7 матчах) добиться положительного результата будет сложно.

Ставка: победа «Альмерии» с форой 0 за 1.86.

«Трактор» — «Йокерит»

Хоккей. КХЛ. Регулярный чемпионат

После 13 матчей в КХЛ «Трактор» вышел на 3 место в Восточной конференции, набрав 20 очков. В общей сложности команда одержала 9 побед и потерпела 4 поражения

2 октября хозяева на своем льду обыграли «Авангард» со счетом 4:3. Победную шайбу забросил Вячеслав Основин. Перед этим «Трактор» проиграл «Торпедо» 2:5 и СКА, уступив в серии буллитов.

У «Йокерита» началась удачная полоса, благодаря которой финны вышли на второе место в Западной конференции. Из 13 матчей они выиграли 11, набрав тем самым 22 очка. Гости идут на 11-матчевой серии побед.

«Йокерит» в прошлом матче разгромил у себя дома «Северсталь» со счетом 4:1. До этого команда обыграла «Сочи» 4:2 и «Ак Барс» 4:3 ОТ. Из последних побед на выезде отметим 4:2 с «Торпедо» и 4:1 с «Локомотивом».

Последние матчи команд в КХЛ завершались при достаточно крупном счете. В трех встречах между собой «Йокерит» и «Трактор» на двоих забрасывали не менее 5 шайб.

Ставка: тотал больше 5 за 1.89.

Итоговый коэффициент — 3.52.