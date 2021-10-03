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    «Реал» выиграет, а «Бавария» снова забьет не меньше трех мячей

    Экспресс дня 3 октября. Прогнозы и ставки на футбол

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    Прогноз и ставки на Экспресс дня 3 октября
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    «Бавария» забила 45 мячей в девяти предыдущих матчах
    В экспрессе на воскресенье рассмотрим матчи с участием мадридского «Реала», «Баварии» и «Ромы». На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

    «Эспаньол» — «Реал» Мадрид

    Футбол. Чемпионат Испании

    «Реал» среди недели стал соавтором громкой сенсации, которая шокировала весь футбольный мир. «Королевский клуб» проиграл на своем поле молдавскому «Шерифу» во втором туре Лиги чемпионов.

    Это был матч неиспользованных возможностей. «Реал» создал массу моментов, но смог забить лишь один мяч. Решающий гол «Шериф» вогнал в ворота «Мадрида» за несколько минут до финального свистка.

    А перед этим у «Реала» был сложный матч против «Вильярреала», завершившийся вничью 0:0. О спаде пока рано говорить, но очень похоже на то, что после серии из пяти побед футболисты «Мадрида» немного расслабились.

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    «Эспаньол» провел несколько неплохих матчей после возвращения в элитный дивизион, в том числе против мадридского «Атлетико», но отобрать очки у «Реала» хозяева, скорее всего, не смогут.

    Ставка: победа «Реала» за 1.72.

    «Рома» — «Эмполи»

    Футбол. Чемпионат Италии

    «Эмполи» пока что сложно назвать открытием нового сезона в Серии А, но в том, что эта команда готова создать проблемы абсолютно всем, уже ни у кого нет сомнений.

    В конце августа «Эмполи» одержал сенсационную гостевую победу над «Ювентусом» (1:0), не пропустив при этом в Турине ни одного мяча.

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    После этого были неприятные поражения от «Венеции» и «Сампдории», но в конце минувшего месяца «Эмполи» снова стал побеждать. Команда Андреа Андреаццоли уверенно обыграла «Кальяри» и «Болонью».

    «Рому» можно смело назвать фаворитом предстоящего матча, но есть ощущение, что дерзкий «Эмполи» как минимум заставит команду Жозе Моуринью нервничать. В данном случае лучше поставить на гол гостей, чем на победу хозяев.

    Ставка: гол «Эмполи» за 1.48.

    «Бавария» — «Айнтрахт»

    Футбол. Чемпионат Германии

    «Бавария» снова превратилась в футбольного монстра, который безжалостно сметает все, что попадается на его пути.

    Среди недели команда Юлиана Нагельсманна разнесла в Мюнхене киевское «Динамо» в Лиге чемпионов. Чемпион Украины получил свои ворота пять мячей и ни разу не забил.

    И если посмотреть на предыдущие результаты «Баварии», становится не по себе. Победная серия лучшего клуба Германии составляет уже девять матчей. На этом отрезке «Бавария» забила 45 мячей...Правда, 12 из них влетели в ворота «Бремера» в Кубке Германии, но в любом случае цифры впечатляют.

    Все прогнозы на Бундеслигу

    Пять предыдущих матчей «Айнтрахта» в Бундеслиге завершились вничью, при этом в четырех случаях со счетом 1:1. Очевидно, что продлить серию будет непросто. Сложно сказать, кто сейчас способен остановить «Баварию».

    Ставка: тотал «Баварии» больше 2,5 за 1.44.

    Общий коэффициент — 3.69.

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    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Экспресс дня 3 октября: прогноз, ставка (3.69), статистика, коэффициенты матча 03.10.2021. Экспресс. «Реал» выиграет, а «Бавария» снова забьет не меньше трех мячей
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