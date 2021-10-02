2 октября предлагаем очередной экспресс из трех матчей, где будут поединки чемпионатов Португалии, Норвегии и Ирландии. На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

«Порту» — «Пасуш»

Футбол. Чемпионат Португалии

На этой неделе «Порту» получил болезненный укол, крупно проиграв в родных стенах «Ливерпулю» 1:5 в Лиге чемпионов. Это фиаско стало для «драконов» первым в этом сезоне.

Что же касается чемпионата Португалии, то там «сине-белые» идут пока вторыми, выиграв пять игр при двух мировых исходах. В прошлом туре первенства они на выезде справились с «Жил Висенте» — 2:1.

«Пасуш» еще в августе закончил свою еврокубковую компанию, проиграв в квалификации Лиги конференций «Тотенхэму». А в чемпионате страны находится в середине турнирной таблицы.

За семь проведенных встреч внутреннего первенства коллектив дважды победил, столько же раз уступил и трижды сыграл вничью. К данному поединку он подходит с 4-матчевой безвыигрышной серией, где раз проиграл и трижды сыграл вничью.

После недавнего унижения в ЛЧ, «Порту» будет решительно настроен исправиться в этой игре, выиграв наверняка убедительно.

Ставка: победа «Порту» с форой (-1,5) за 1.82.

«Викинг» — «Саннефьерд»

Футбол. Чемпионат Норвегии

По истечении трети норвежского первенства «Викинг» не теряет надежды пробиться в еврокубки. Сейчас он идет шестым, но от четвертой заветной строки отстает всего лишь на два балла.

У клуба из Ставангера только одно поражение за последние шесть встреч первенства, также он пять раз победил и раз сыграл вничью — в минувшем туре в гостях с «Мольде» 2:2, который идет на втором месте.

Перед «Саннефьердом» стоит совсем другое задание, а именно — сохранение прописки в элите норвежского футбола. Коллектив сейчас находится на безопасной 11-й строке, оторвавшись от зоны вылета на восемь пунктов.

За аналогичный период команда смогла добиться всего одной виктории, еще в этот период три раза сыграла вничью и столько же раз уступила. Одно из фиаско было в минувшем туре дома от аутсайдера «Стабека» — 0:3.

«Викинги» в свете борьбы за путевку в еврокубки обязаны брать три очка с коллективом, который почти отстоял свое место в элите.

Ставка: победа «Викинга» за 1.72.

«Слайго Роверс» — «Уотерфорд»

Футбол. Чемпионат Ирландии

На данный момент «Слайго Роверс» удерживает третью еврокубковую строку, но преследователь отстает всего лишь на два очка.

«Красно-белые» неудачно провели две последние игры ирландского первенства, проиграв обе с общим счетом 1:5. Перед этим у них была 3-матчевая беспроигрышная серия, где было две виктории и одна мировая.

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«Уотерфорд» перед стартом данного тура находится на девятой строке, которая дает право отстоять место в элите в стыковых играх. От безопасной восьмой позиции он отстает на два очка.

Коллектив проиграл в рамках чемпионата Ирландии только раз за последние четыре встречи. Также в этот период он раз сыграл вничью и дважды победил. Одна из викторий была в прошлом туре дома над середняком «Дроэдой» — 1:0.

Зачастую «Слайго» на своем поле одолевает предстоящего соперника в последнее время. Наверняка и сейчас хозяева добудут три очка.

Ставка: победа «Слайго Роверс» за 1.77.

Общий коэффициент — 5.54.