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    Трудный матч ирландского лидера и результативная игра в Аллсвенскан

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    «Шемрок Роверс»
    В очередном экспрессе от LiveSport.ru рассмотрим поединки чемпионатов Ирландии, Швеции и Дании. На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

    «Шемрок Роверс» — «Дерри Сити»

    Футбол. Чемпионат Ирландии

    «Шемрок Роверс» мчится к очередному чемпионскому титулу. На текущий момент он опережает ближайшего преследователя на девять баллов, но имеет еще игру в запасе.

    «Зелено-белые» вышли победителями из своих трех последних встреч чемпионата, а перед этим у них была серия из четырех фиаско кряду, но только одна игра в этот период пришлась на внутреннее первенство.

    А вот «Дерри Сити» ведет борьбу за третью еврокубковую строку. Сейчас он находится на четвертой позиции, но от заветного места отстает всего лишь на один пункт при игре в запасе.

    Коллектив в рамках чемпионата Ирландии не проигрывает на протяжении последних семи поединков, дважды сыграв вничью за этот период и пять раз победив. Одна из викторий была в минувшем туре дома над аутсайдером 3:0.

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    • Гости пребываю в хорошей форме и способны дать бой лидеру, удержав фору в +1,5 гола.

    Ставка: победа «Дерри Сити» с форой (+1,5) за 1.55.

    «Эльфсборг» — «Гетеборг»

    Футбол. Чемпионат Швеции

    «Эльфсборг» стремится по итогам сезона попасть в еврокубки. За девять туров до завершения Аллсвенскан он делит заветную четвертую строку с «Норрчепингом», но от первой тройки сильно отстает.

    К данной игре «желто-черные» подходят с 3-матчевой проигрышной серией, где они забили лишь раз при восьми пропущенных. В минувшем туре их разгромил на своем поле претендент на вылет «Мьельбю» 4:0.

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    «Гетеборгу» же еще предстоит отстаивать свое место в элите шведского футбола. За девять туров до завершения первенства он находится в зоне риска, опережая опасную строку всего на балл.

    У «ангелов» аж пять поражений за последние шесть встреч чемпионата при одном выигрыше. В прошлом игровом дне они дома оказались слабее «Кальмара» 0:2, что стало третьим фиаско кряду.

    Обе команды будут стремиться прервать свою негативную серию и наверняка больше внимание уделят атаке, что и должно сказаться на результативности поединка.

    Ставка: ТБ 2,5 за 1.70.

    «Оденсе» — «Вейле»

    Футбол. Чемпионат Дании

    По истечении десяти туров «Оденсе» идет на девятой строке среди 12 участников, выиграв за все это время только дважды при пяти мировых исходах и трех фиаско.

    Коллектив за минувшие шесть туров уступил лишь раз, раз победил и четырежды делил очки со своими оппонентами. В прошлом туре он сыграл вничью с соседом по турнирке «Виборгом» 1:1 в гостях.

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    «Вейле» замыкает турнирную таблицу чемпионата Дании. За десять проведенных встреч у команды только две ничьи и аж восемь поражений.

    Коллектив забил за всю турнирную дистанцию всего семь мячей, а пропустил аж 23. В своей последней игре первенство он уступил на своей арене «Силькеборгу» 2:4, который идет сейчас пятым.

    Ведущий борьбу за попадание в топ-6 «Оденсе» на своем поле обязан обыгрывать аутсайдера лиги.

    Ставка: победа «Оденсе» за 1.65.

    Общий коэффициент — 4.34.

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    Экспресс дня 1 октября: прогноз, ставка (4.34), статистика, коэффициенты матча 01.10.2021. Экспресс. Трудный матч ирландского лидера и результативная игра в Аллсвенскан
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