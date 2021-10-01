В очередном экспрессе от LiveSport.ru рассмотрим поединки чемпионатов Ирландии, Швеции и Дании. На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

«Шемрок Роверс» — «Дерри Сити»

Футбол. Чемпионат Ирландии

«Шемрок Роверс» мчится к очередному чемпионскому титулу. На текущий момент он опережает ближайшего преследователя на девять баллов, но имеет еще игру в запасе.

«Зелено-белые» вышли победителями из своих трех последних встреч чемпионата, а перед этим у них была серия из четырех фиаско кряду, но только одна игра в этот период пришлась на внутреннее первенство.

А вот «Дерри Сити» ведет борьбу за третью еврокубковую строку. Сейчас он находится на четвертой позиции, но от заветного места отстает всего лишь на один пункт при игре в запасе.

Коллектив в рамках чемпионата Ирландии не проигрывает на протяжении последних семи поединков, дважды сыграв вничью за этот период и пять раз победив. Одна из викторий была в минувшем туре дома над аутсайдером 3:0.

Гости пребываю в хорошей форме и способны дать бой лидеру, удержав фору в +1,5 гола.

Ставка: победа «Дерри Сити» с форой (+1,5) за 1.55.

«Эльфсборг» — «Гетеборг»

Футбол. Чемпионат Швеции

«Эльфсборг» стремится по итогам сезона попасть в еврокубки. За девять туров до завершения Аллсвенскан он делит заветную четвертую строку с «Норрчепингом», но от первой тройки сильно отстает.

К данной игре «желто-черные» подходят с 3-матчевой проигрышной серией, где они забили лишь раз при восьми пропущенных. В минувшем туре их разгромил на своем поле претендент на вылет «Мьельбю» 4:0.

«Гетеборгу» же еще предстоит отстаивать свое место в элите шведского футбола. За девять туров до завершения первенства он находится в зоне риска, опережая опасную строку всего на балл.

У «ангелов» аж пять поражений за последние шесть встреч чемпионата при одном выигрыше. В прошлом игровом дне они дома оказались слабее «Кальмара» 0:2, что стало третьим фиаско кряду.

Обе команды будут стремиться прервать свою негативную серию и наверняка больше внимание уделят атаке, что и должно сказаться на результативности поединка.

Ставка: ТБ 2,5 за 1.70.

«Оденсе» — «Вейле»

Футбол. Чемпионат Дании

По истечении десяти туров «Оденсе» идет на девятой строке среди 12 участников, выиграв за все это время только дважды при пяти мировых исходах и трех фиаско.

Коллектив за минувшие шесть туров уступил лишь раз, раз победил и четырежды делил очки со своими оппонентами. В прошлом туре он сыграл вничью с соседом по турнирке «Виборгом» 1:1 в гостях.

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«Вейле» замыкает турнирную таблицу чемпионата Дании. За десять проведенных встреч у команды только две ничьи и аж восемь поражений.

Коллектив забил за всю турнирную дистанцию всего семь мячей, а пропустил аж 23. В своей последней игре первенство он уступил на своей арене «Силькеборгу» 2:4, который идет сейчас пятым.

Ведущий борьбу за попадание в топ-6 «Оденсе» на своем поле обязан обыгрывать аутсайдера лиги.

Ставка: победа «Оденсе» за 1.65.

Общий коэффициент — 4.34.