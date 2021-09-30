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    Проблемы «Спартака» в Неаполе и легкий соперник для «Вест Хэма»

    Экспресс дня 30 сентября. Прогнозы и ставки на футбол

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    Прогноз и ставки на Экспресс дня 30 сентября
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    «Спартак»
    В этом экспрессе рассмотрим предстоящие матчи второго тура группового этапа Лиги Европы. На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

    «Штурм» — ПСВ Эйндховен

    Футбол. Лига Европы. Групповой этап

    ПСВ в первом туре провел классный матч против «Реал Сосьедада». Встреча в Сан-Себастьяне завершилась вничью 2:2, но забить два мяча на поле басков это действительно серьезное достижение. К тому же, сопернику по ходу матча пришлось еще и отыгрываться.

    В чемпионате Нидерландов ПСВ при этом слегка забарахлил. По всей видимости, сказывается чересчур насыщенный график. Сезон ПСВ начался еще в конце июля.

    В прошлую субботу ПСВ проиграл «Виллем II», а еще чуть раньше разгромно уступил «Фейенорду». Но оба результата больше похожи на недоразумение.

    До разгрома дело, может, и не дойдет, но три очка гости, скорее всего, наберут. «Штурму» будет непросто сдерживать бодрое нападение соперника.

    Ставка: победа ПСВ за 1.72.

    «Вест Хэм» — «Рапид» Вена

    Футбол. Лига Европы. Групповой этап

    «Вест Хэм» всерьез взялся за дело не только в английской Премьер-лиге, но и в Лиге Европы. В первом туре лондонский клуб одержал уверенную победу над загребским «Динамо» (0:2).

    Вскоре после этого «Вест Хэм» провел два крутейших матча против «Манчестер Юнайтед». В одном проиграл, а во втором одержал победу и выбил «красных дьяволов» из Кубка английской лиги.

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    «Рапид» две недели назад так и не смог забить бельгийскому «Генку», проиграв на своем поле со счетом 0:1. В чемпионате Австрии у клуба из Вены сейчас тоже неприятная серия без побед (ничья и три поражения кряду).

    Очевидно, что у «Вест Хэма» шикарные шансы на победу в предстоящей игре. Соперник все-таки находится чуть-чуть на другом уровне.

    Ставка: победа «Вест Хэма» за 1.28.

    «Наполи» — «Спартак»

    Футбол. Лига Европы. Групповой этап

    Чудеса в футболе иногда случаются, конечно, и за примерами далеко ходить не надо. «Шериф» только что грохнул мадридский «Реал» на «Сантьяго Бернабеу», но российские клубы, как правило, редко бывают участниками подобных историй.

    Тем более «Спартак» в первом туре не смог обыграть на своем поле польскую «Легию». Моменты были, красно-белые нагнетали, но в итоге — поражение.

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    «Наполи», в свою очередь, очень мощно начал сезон. Команда Лучано Спаллетти лидирует в Серии А, выиграв шесть матчей кряду, в которых забила 16 мячей и лишь дважды пропустила.

    Сложно представить, что у «Наполи» могут возникнуть проблемы в матче против нынешнего «Спартака», крайне неуверенной в себе команды. В общем, ждем очередную победу итальянского клуба.

    Ставка: победа «Наполи» за 1.28.

    Общий коэффициент — 2.81.

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    Экспресс дня 30 сентября: прогноз, ставка (2.81), статистика, коэффициенты матча 30.09.2021. Экспресс. Проблемы «Спартака» в Неаполе и легкий соперник для «Вест Хэма»
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